Slovenka v Nemčiji: To je bila ena najboljših odločitev v mojem življenju

"Mislim, da je bila selitev ena najboljših odločitev v mojem življenju. Maja 2015 sem imela intervju na bodoči poslovni šoli v Frankfurtu. Naslednji dan sem med čakanjem na letalo za Ljubljano dobila pošto, da sem sprejeta. Potem je šlo vse skupaj zelo hitro. Pustila sem službo, spraznila in oddala stanovanje, šla na potovanje v Azijo in po vrnitvi že sedela na vlaku za Frankfurt," pojasnjuje.

Dela v največji evropski spletni trgovini z izdelki za male živali

Vesna je v Ljubljani na Ekonomski fakulteti končala študij financ ter nekaj let tudi delala na tem področju. V Nemčiji je nato še končala študij MBA (Master of Business Administration). V Münchnu je danes zaposlena kot poslovodja v največji evropski spletni trgovini z izdelki za male živali.

"Službo imam čisto v središču mesta, tako da se, če se le da, peljem s kolesom. V pisarni sem ponavadi ob pol devetih zjutraj, delam ponavadi do 17.00 ali 18.00. Delovnik je fleksibilen, nadure niso plačane, tako da poskrbimo, da je vse opravljeno v delovnem času," pripoveduje.

Poletje v Münchnu - kopanje v reki Isar. Foto: osebni arhiv

Kako poteka njen delovni dan?

Zjutraj, ko pride v službo, si najprej pripravi kavo, prebere elektronsko pošto in pregleda koledar za tekoči dan oziroma teden. Potem se njen dan vrti okrog sestankov, poročil, raznih delovnih nalog in izobraževanj. Kosilo poje zunaj s sodelavci ali si ga prinese s seboj v službo.

Obisk še enega Bierfesta v Münchnu s sošolci iz Frankfurta. Foto: osebni arhiv

Pripravlja se na izpit s področja financ

Prosti čas zadnje čase preživlja relativno dolgočasno, saj se intenzivno pripravlja na izpit s področja financ, ki jo čaka poleti, ob tem pa gleda Netflix. Da nima slabe vesti, še malo pospravi stanovanje in kaj skuha.

Poleti je bilo bolj pestro. Konce tedna je preživljala v parkih, na izletih v okolici Münchna ali potovanjih po Evropi. Obiskala je tudi kakšnega od številnih festivalov piva, ali pa jo je obiskal kdo od prijateljev.

Piknik z MBA-sošolci v Frankfurtu. Foto: osebni arhiv

Kaj je Vesno v Nemčiji najbolj presenetilo?

"Iskanje stanovanja je svojevrsten fenomen - ni redkost, da se pošlje življenjepis, potem najemodajalec razpiše termin, ljudje v poslovnih oblekah stojijo v vrsti in izpolnjujejo vprašalnike itd. Lažje je najeti samo sobo v večjem stanovanju, kjer živiš s sostanovalci. Recimo to, da najemodajalec pričakuje izvod pogodbe o zaposlitvi, me tudi vsakič znova preseneti. Lastniška stanovanja v Münchnu so smešno draga," je izpostavila in dodala:

"Ko se preseliš v določeno mesto, se moraš prijaviti na naslovu. Na uradu lahko čakaš ure in ure, kar vse tujce spravlja ob pamet. Ko sem v Frankfurtu med študijem začela delati še kot študentka, sem v enem dnevu uredila vse - nemško davčno številko, vsa potrdila itd. - skoraj brez čakalnih vrst. Je pa res, da je v Nemčiji precej stvari v različnih regijah različno urejenih."

Uradno fotografiranje pred šolo v Frankfurtu. Foto: osebni arhiv

Za volanom so bolj umirjeni kot Slovenci

Nemci so po njenih besedah neprimerljivo bolj vljudni in spoštljivi kot Slovenci. Na cestah ni "zakona močnejšega" ali razburjanja za volanom. Poleg tega so neposredni v medosebni komunikaciji.

Vesni se zdi zanimivo, da so nemška mesta ob nedeljah prazna, saj se praktično nič ne dogaja, trgovine pa so zaprte. Če primerja obe nemški mesti, v katerih je živela, je Frankfurt, kot pravi, neprimerno bolj mednaroden.

Pogled na ECB na vsakodnevni poti v šolo v Frankfurtu. Foto: osebni arhiv

Bi prišla živet nazaj v Slovenijo?

"Seveda, zakaj pa ne. Ni pa to v mojem kratkoročnem načrtu. Po drugi strani je pa res, da zdaj, ko sem v Münchnu, v Slovenijo pridem vsak mesec," odgovarja Vesna.

