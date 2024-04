Največje svetovne energetske družbe so od leta 2016 skupaj prispevale kar 80 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, izhaja iz analize raziskovalnega inštituta InfluenceMap, ki jo povzema španska tiskovna agencija EFE. Trije največji onesnaževalci so podjetja v državni lasti – savdski Saudi Aramco, ruski Gazprom in indijski Coal India.