Microsoft bo po neuradnih informacijah Slovenijo v kratkem umestil na seznam držav, kjer so uradno podprte konzola Xbox in vse storitve, povezane z ekosistemom Xboxa. Šlo bi za ogromen korak naprej, ki bi Slovenijo ne le prepoznal kot polnopravno članico razvitega mednarodnega trga, temveč slovenskim ljubiteljem videoiger tudi močno olajšal dostop do konzol, iger in predvsem storitev za Xbox.

Uradna podpora za Xbox v Sloveniji bi lahko bila najavljena v drugem četrtletju tega leta, poroča igričarski spletni portal Hop.si (vir), ki se sklicuje na neuradne informacije dobro obveščenega vira. To smo danes pri uradnih virih preverjali tudi na Siol.net, a smo dobili le odgovor, da skupina Xbox ne komentira govoric ali špekulacij.

Slovenija na seznamu neuvrščenih

Xbox oziroma Microsoft naše države že od izida prve konzole Xbox leta 2001 ne prepoznavata kot enega od primarnih trgov.

Z zeleno so obkrožene vse prvine ekosistema Xbox, ki so trenutno uradno na voljo v Sloveniji. Foto: posnetek zaslona

V Sloveniji je, kar zadeva ekosistem Xbox, uradna ponudba zato precej okrnjena: slovenski igralci imajo dostop do nakupa iger za konzole Xbox, do aplikacij Xbox za skoraj vse platforme in od lani tudi do storitve PC Game Pass, ki igralcem na osebnih računalnikih v zameno za plačilo mesečne naročnine omogoča dostop do knjižice nekaj sto videoiger.

Uradne podpore Xboxu v Sloveniji medtem ni, kar pomeni, da konzole v naši državi "uradno" sploh niso na voljo za nakup, temveč se morajo igralci za to zanašati na slovenske uvoznike in distributerje (oziroma konzolo preprosto kupiti v tujini).

Slovenija je, kar zadeva odsotnost uradne podpore Xboxu, sodeč po Microsoftovem seznamu držav v Evropi v družbi Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Estonije, Islandije, Latvije, Lihtenštajna, Litve, Luksemburga, Malte, Moldavije, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, Srbije, Ukrajine. Uradna podpora v Rusiji je medtem bila, a je suspendirana od ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Xboxa sicer uradno ni niti v Andori, na Kosovu, v Monaku in San Marinu.

Ker ni uradne podpore, v Sloveniji igralcem privzeto niso na voljo tudi nekatere ključne funkcionalnosti ekosistema Xbox, kot je Xbox Game Pass, ki omogoča dostop do knjižice videoiger za Xbox na vseh platformah (konzola/PC) in igranje prek spleta prek storitve Xbox Live Gold.

Slovenski lastniki konzol Xbox lahko kupijo kartice s kodami za dostop do Xbox Game Pass, a bodo za koriščenje storitve morali lagati, da niso v Sloveniji. Foto: Shutterstock

Igralci v Sloveniji in precej drugih evropskih državah sicer lahko pridobijo dostop do Xbox Game Pass, a morajo pri tem goljufati in v nastavitvah svojega računa Xbox regijo spremeniti v katero od držav, kjer je Xbox uradno podprt.

Kaj bi se spremenilo za igralce v Sloveniji z uradno podporo Xboxu?



V prvi vrsti bi se najverjetneje izboljšala zaloga konzol Xbox Series X in Series S ter prihajajočih generacij, saj ta ne bi bila več omejena zgolj na količine, ki jih za lastne potrebe naročajo uvozniki. Zelo verjetno bi za konzole z uradno podporo tudi plačevali iste cene kot v državah, kjer je Xbox uradno podprt.



Slovenskim ljubiteljem Xboxa bi bilo z uvedbo uradne podpore medtem prihranjene precej zgoraj opisane "telovadbe", saj bi bile vse funkcionalnosti Xboxa dostopne takoj, torej že omenjena naročnina na Xbox Game Pass, ki zajema dostop do knjižice videoiger in igranje prek spleta, pa tudi igranje v oblaku Xbox Cloud Gaming ter sistem nagrajevanja za igranje in nakupe prek platforme Microsoft Rewards on Xbox.

