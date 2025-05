Prenosnik, ki vam pomaga dvigniti produktivnost in zaslužiti več denarja

Obstaja več načinov, kako lahko pospešite svoje delo z računalnikom in zaslužite več denarja, vendar le en prenosnik ponuja rešitve, ki jih drugi ne premorejo.

Prenosnik, ustvarjen za ustvarjalce vsebin

ASUS ProArt P16 (H7606) je bil ustvarjen z enim samim ciljem – biti popolno orodje za vse, ki ustvarjajo vsebine na svojem računalniku. Ne glede na to, ali se ukvarjate z montažo videoposnetkov, fotografijo, glasbo, programiranjem, oblikovanjem ali katerimkoli drugim ustvarjalnim delom, vam bo ProArt P16 pomagal delati učinkoviteje in lažje.

Ni vse v hitrosti

Prva misel, ki pride na pamet, ko gre za pospešitev dela, je nakup prenosnika z zmogljivimi in posledično hitrimi komponentami. ProArt P16 ponuja vrhunske zmogljivosti: zmogljiv procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, novo grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 5070, 64 GB delovnega pomnilnika in kar 4 TB hrambe podatkov iz dveh pogonov SSD (2x2 TB). Ni naloge, ki je ta prenosnik ne bi z lahkoto opravil. Vrhunske zmogljivosti so velika prednost tega prenosnika, vendar ne edina.

Foto: ASUS

Tisto, kar loči ASUS ProArt P16 od konkurentov, je DialPad, inovativen krmilnik, ki poenostavi in ​​pospeši delo. DialPad je videti kot obroč, pritisnjen na sledilno ploščico. S pritiskom na njegov osrednji del odprete meni, v katerem izberete želeno funkcijo, s premikanjem prsta po obroču pa hitro in natančno spremenite vrednost izbranega parametra. Čeprav ga lahko uporabljate tudi za osnovne funkcije sistema Windows (spreminjanje svetlosti zaslona, ​​glasnosti itd.), se njegova prava moč pokaže v kombinaciji z uveljavljenimi programi za ustvarjanje vsebin, kot so Adobe Photoshop, Premiere Pro ...

Natančno in hitro povečevanje, spreminjanje velikosti čopiča ali radirke ... Izbirate lahko med več kot 70 funkcijami, rezultat pa je veliko večja produktivnost kot na drugih prenosnikih. Včasih tudi majhne stvari pomenijo veliko, zato bo ciljna skupina, ki ji je ta prenosnik ProArt namenjen, cenila dejstvo, da ima vgrajen bralnik kartic SD Express 7.0 za hiter prenos podatkov iz naprav za snemanje videa in fotografij.

Umetna inteligenca (UI)

Umetna inteligenca brez dvoma postaja vse pomembnejše orodje pri ustvarjanju novih vsebin, zato je pomembno omeniti, da ProArt P16 (H7606) ponuja veliko tudi na tem področju. Zahvaljujoč procesorju AMD Ryzen AI 9, ki ima vgrajeno NPE zmogljivosti do 50 TOPS, je ta prenosnik prejel oznako Copilot+PC, kar pomeni, da lahko uporablja napredne funkcije umetne inteligence, tako znotraj samega operacijskega sistema Windows 11 kot v aplikacijah, ki so optimizirane za NPE. Za še zahtevnejše naloge je na voljo nova grafična kartica RTX 5070 z namenskimi gonilniki NVIDIA Studio, ki so posebej optimizirani za doseganje maksimalnih zmogljivosti ob uporabi programov, namenjenih ustvarjalcem vsebin. ASUS je ta model obogatil z več zelo uporabnimi programi, ki s pomočjo umetne inteligence uporabniku izdatno olajšajo in pospešijo delo.

Foto: ASUS

Kakovost – znotraj in zunaj

Ohišje prenosnika je izdelano iz aluminija, dokaz kakovosti izdelave (ne le ohišja, ampak tudi preostalih komponent) pa je ameriški vojaški standard MIL-STD 810H, ki potrjuje vzdržljivost prenosnika. ProArt P16 ima vgrajen zaslon ASUS Lumina OLED ločljivosti 4K, ki ponuja neverjetno natančno reprodukcijo barv, zato je tisto, kar vidite na njem, resnično kot barve v naravi ali natisnjene na vrhunskem tiskalniku. Da bi kar najbolje izkoristili zmogljivosti vgrajenih komponent, je potrebno dobro hlajenje – H7606 premore kar tri ventilatorje. Za odvajanje toplote iz procesorja se uporablja tekoča kovina, ki delo opravlja neprimerljivo bolje kot termalna pasta, nižje temperature procesorja pa pomenijo boljše zmogljivosti.

Podaljšana garancija

Opisani prenosnik ima dvoletno garancijo, vendar ASUS na našem trgu ponuja zanimivo akcijo. Če letos kupite ProArt P16 in ga registrirate na spletni strani ASUS, boste kot darilo prejeli dodatno (tretje) leto garancije. Čeprav smo o njem povedali že res veliko, to še ni vse, kar lahko povemo o tem prenosniku. Več informacij o prenosniku ASUS ProArt P16 (H7606), pa tudi o tem, kje ga lahko kupite in po kakšni ceni, dobite, če kliknete TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS GLOBAL PTE. LTD.