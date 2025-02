V noči na soboto je ogromen izpad storitev po vsem svetu, tudi v Sloveniji, doživelo Sonyjevo omrežje PlayStation Network. Lastniki Sonyjevih igralnih konzol PlayStation poročajo o težavah z vpisom v svoje uporabniške račune, težavah z dostopom do digitalne trgovine z igrami in predvsem nezmožnostjo povezovanja z drugimi igralci prek spleta.

Sodeč po številnih prijavah nedelovanja omrežja Playstation Network na spletni strani DownDetector, ki beleži izpade spletnih storitev, se je mrk omrežja začel v petek malo pred polnočjo.

Prijave nedelovanja omrežja Playstation Network na spletni strani DownDetector. Foto: Posnetek zaslona

Največ lastnikov igralnih konzol Sony PlayStation ima težave s povezovanjem v omrežje, kar pomeni, da videoiger ne morejo igrati z drugimi igralci prek spleta, temveč jih lahko igrajo zgolj lokalno, torej brez povezave. Uporabniki imajo tudi težave s prijavo v svoje račune PlayStation in z dostopom do storitev, kot sta trgovina z igrami PlayStation Store in multimedijska knjižica PlayStation Video.

Izpad tudi v Sloveniji

Na strani za podporo uporabnikom omrežja PlayStation Network za Slovenijo je sicer navedeno, da omrežje tudi v naši državi trenutno tarejo izpad storitev, povezanih z upravljanjem uporabniškega računa, igranjem videoiger prek spleta in komuniciranjem z drugimi igralci ter dostopom do digitalne trgovine z igrami.

Sony je do zdaj prodal že več kot 65 milijonov enot igralne konzole PlayStation 5, ki je izšla konec leta 2020. Foto: Shutterstock

Sony je igralcem prek profila @AskPlayStation na družbenem omrežju X sicer sporočil, da se zavedajo težav z omrežjem PlayStation Network, niso pa še pojasnili, kaj jih je povzročilo oziroma kako dolgo bo izpad storitev še trajal.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

For more details: https://t.co/NJX2xGusZM — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 8, 2025

Mnogi lastniki konzol PlayStation v komentarjih pod objavo izražajo nezadovoljstvo, ker mrk omrežja PlayStation Network traja tako dolgo. Še posebej razjarjeni so ljubitelji videoiger Call of Duty WarZone in in Black Ops 6, pri katerih prav ta konec tedna poteka promocijski dogodek, ki igralce nagrajuje z dvojno količino izkustvenih točk, ki so potrebne za napredovanje v obeh igrah.