58-letni Italijan poskušal prepeljati 15 prebežnikov v Italijo

Novogoriški policisti so v četrtek pozno zvečer na regionalni cesti Ozeljan–Rožna Dolina pri Novi Gorici ustavili 58-letnega italijanskega voznika kombija italijanskih registrskih številk. Pri nadzoru tovornega dela vozila so ugotovili, da je v vozilu večje število tujcev, in sicer 12 moških, ena ženska in dva otroka. Omenjeno vozilo je bilo sicer registrirano za prevoz največ treh ljudi, policisti pa so ugotovili, da so tujci nezakonito prestopili slovensko-hrvaško mejo.

Kot pojasnjujejo na novogoriški policijski upravi, je šlo za 15 tujcev, ki prihajajo iz Egipta, Sirije, Iraka, Palestine in Turčije. Policisti so v nadaljevanju postopka ugotovili, da je 58-letni voznik, gre za državljana Italije, ilegalne prebežnike prevažal proti Italiji. Zaradi vožnje v omenjenem vozilu je bilo življenje oziroma zdravstveno stanje prebežnikov ogroženo, poudarjajo policisti.

Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito

Vsi omenjeni tujci so pozneje zaprosili za mednarodno zaščito, zato so bili nameščeni v azilne domove v Ljubljani in Logatcu. Oseminpetdesetletni Italijan je osumljen storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Na policiji so zoper osumljenca odredili pridržanje. Oseminpetdesetletnika bodo novogoriški kriminalisti s kazensko ovadbo privedli v postopek k preiskovalnemu sodniku. Za omenjeno kaznivo dejanje sta predvideni kazen od enega do osmih let zapora in denarna kazen.

Policisti novogoriške policijske uprave so od začetka letošnjega leta do vključno 17. julija 2019 zaradi nedovoljenega prehoda oziroma prestopa slovensko-hrvaške meje obravnavali 144 nezakonitih prebežnikov, ki so ali z javnimi prevoznimi sredstvi ali z organiziranimi prevozi po nezakonitem prestopu slovenske meje s Hrvaško poskušali pripotovati na slovensko-italijansko mejo ter tudi nadaljevati pot v Italijo.

58-letnika bodo novogoriški kriminalisti s kazensko ovadbo privedli v postopek k preiskovalnemu sodniku. Fotografija je simbolična. Foto: Siol.net

Večino tujcev so prijeli na območju novogoriške policijske uprave. Italijanski varnostni organi so v omenjenem obdobju na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na skupni državni meji policistom Policijske uprave Nova Gorica v postopek izročili oziroma vrnili 82 ljudi. Med njimi je bilo največ državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša, preostala državljanstva pa so v manjšem številu.

Pakistanec prevažal nezakonite prebežnike

Na območju koprske policijske uprave so policisti od četrtka zjutraj do petka zjutraj obravnavali 14 ljudi, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Ilirskobistriški policisti so obravnavali sedem, kozinski policisti pet, piranski policisti pa dva prebežnika. Ker nobeden od njih ni zaprosil za mednarodno zaščito, bodo tujce po končanih postopkih vrnili na Hrvaško.

V Kozini policisti medtem obravnavajo 30-letnega državljana Pakistana z urejenim statusom v Španiji. V četrtek popoldne so namreč policisti pri Divači ustavili osebni avtomobil ljubljanskih registrskih tablic, ki ga je vozil prej omenjeni 30-letnik. V vozilu je bilo še pet oseb, in sicer štirje državljani Sirije ter en državljan Jemna. Policisti bodo zoper voznika vložili kazensko ovadbo, tujci bodo vrnjeni na Hrvaško.

V tovornem delu vozila odkrili sedem tujcev

Z novomeške policijske uprave so medtem sporočili, da so policisti v četrtek na mejnem prehodu Obrežje med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu vozila našli pet Afganistancev in dva Pakistanca, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V osebnem vozilu francoskih registrskih oznak pa so policisti prijeli državljana Alžirije, ki se je, skrit za sprednjimi sedeži, poskušal izogniti mejni kontroli. Vse tujce so policisti predali hrvaškim varnostnim organom. Brežiški policisti so medtem včeraj v Slovenski vasi izsledili in prijeli državljana BiH, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po končanem postopku predali Hrvaški.