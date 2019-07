Kako izgleda življenje ob tihotapski poti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za seboj puščajo odpadke, od oblačil do osebnih pripomočkov, kot so električne ščetke ali otroške plenice. Foto: Domen Anderle

Policija na območju občine Ilirska Bistrica na južni meji s Hrvaško v zadnjem času zazna po nekaj deset nezakonitih prehodov meje dnevno. Novinar Planeta Domen Anderle se je z domačinom sprehodil po poteh, od koder prihajajo migranti, in preveril pritožbe domačinov, da za seboj puščajo odpadke.

Čeprav migrantski val prek Slovenije še zdaleč ne dosega razsežnosti iz leta 2015 in 2016, je opaziti, da se število nezakonitih prehodov meje letos znova povečuje. Podrobneje o vzrokih in posledicah v članku Salvinijeve ograje na meji so predstava za Italijane.

Trenutno je najbolj "obremenjena" obmejna občina Ilirska Bistrica, kjer policija dnevno zazna nekaj deset nezakonitih prehodov državne meje. Od tu pot nadaljujejo proti Italiji.

Prehodi vznemirjajo krajane. Število nezakonitih migrantov je za domačine nesprejemljivo, je ob vladnem obisku južne meje v ponedeljek dejal ilirskobistriški župan Emil Rojc. V nedavno ustanovljeni Civilni iniciativi za varovano mejo so opozarjali, da je domačine strah in da migranti za seboj puščajo odpadke.

Od zobnih ščetk do plenic

Novinar Planeta Domen Anderle se je z domačinom Jožetom Ludvikom sprehodil po poteh nezakonitih migrantov. Ti po besedah sogovornika prečkajo mejo, nato jih poberejo prevozniki z avtomobili ali kombiji in jih odpeljejo dalje, najverjetneje proti italijanski meji. Očitno so dogovorjeni vnaprej, meni Ludvik.

Domačini pravijo, da jih prosijo na primer, ali jim lahko napolnijo telefon. Za seboj puščajo odpadke, od oblačil do osebnih pripomočkov, kot so zobne ščetke ali otroške plenice.

Centra v Jelšanah (za zdaj) ne bo

Nekateri občani so konec marca ustanovili Civilne iniciative za varovano mejo. Koliko članov ima, ni znano. Na ustanovnem sestanku konec marca je bilo po poročanju Primorskih novic okrog 30 krajanov Jelšan, tudi župan Emil Rojc.

Iniciativa je opozorila, da naj bi bili krajani v strahu zaradi migrantov, cilj iniciative pa je tudi nasprotovanje načrtovanemu sprejemno-registracijskemu centru za migrante v Jelšanah, za katerega je premier Marjan Šarec pred dvema dnevoma dejal, da ni potreben.

"Registracijski center ta hip ni potreben. Če bi se ponovil migrantski val iz leta 2015, pa bi ga morali že po zakonu vzpostaviti," je dejal premier. Napovedal je okrepitve policistom in vojakom na meji, opremili jih bodo z droni.