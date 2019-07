Šarec odhaja na južno mejo, srečal se bo tudi s policisti in vojaki

Predsednik vlade Marjan Šarec se bo danes seznanil z razmerami na slovensko-hrvaški meji. Razmere na južni meji si bo Šarec na območju občin Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj ogledal skupaj z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem in generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. Sestal se bo tudi z župani prej omenjenih občin.

Premier Marjan Šarec se bo v Ilirski Bistrici najprej srečal s tamkajšnjim županom Emilom Rojcem, potem pa si bo v občini Kostel ogledal viseči most Slavski Laz, kjer delujejo mešane patrulje policije in vojske. Na mejnem prehodu Žuniči v občini Črnomelj se bo Šarec srečal z mešano patruljo policije in vojske.

V povezavi z ograjo v teku dva razpisa

V povezavi z ograjo za varovanje državne meje sta trenutno v teku dva razpisa. Eden zajema nakup dodatnih sidrnih vijakov in stebrov za postavitev ter montažo za že dobavljeno panelno ograjo v predvideni dolžini približno 3,7 kilometra. Postavitev je predvidena še letos, so poudarili na na ministrstvu za javno upravo.

Drugi razpis pa predvideva nakup 40 kilometrov ograje skupaj z vijaki in stebri, montažnim materialom in montažo. Izvedba je predvidena v letošnjem in prihodnjem letu. Pri obeh razpisih zdaj preverjajo izpolnjevanje pogojev in ocenjujejo ponudbe.

Policija beleži več nezakonitih prehodov državne meje

Policija, ki pri številu nezakonitih prehodov meje še naprej zaznava trend strmega naraščanja, je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 5.345 nezakonitih prehodov meje, kar je za 47,1 odstotka ali 1.712 več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Maroka.

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji v prvem polletju letos ugotovili 355 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. To je 13,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.