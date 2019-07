Salvini vztraja pri možnosti postavitve ovir na meji s Slovenijo

"Jutri bom v Trstu. Na severovzhodni meji bo več deset pripadnikov varnostnih sil, ki bodo patruljirali na meji med Italijo in Slovenijo. Če patrulje ne bodo zadostovale, bomo razmislili o postavitvi zaščitnih ovir. Ker so meje resna zadeva," je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa Matteo Salvini dejal za televizijo Rete4.

Salvini, ki je tudi podpredsednik vlade, bo danes popoldne z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom na sedežu dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK) najprej prisoten pri podpisu dogovora o madžarskih investicijah v tržaško pristanišče. Nato bo na prefekturi spremljal podpis protokolov o zakonitosti naložb in o prisilnem vračanju migrantov.

Srečal se bo tudi s predsednikom FJK Massimilianom Fedrigo, s katerim bosta govorila o ukrepih za zajezitev nezakonitih prehodov migrantov čez italijansko-slovensko mejo. Fedriga je med možnimi ukrepi navedel zamrznitev schengenskega sporazuma, postavitev ograje na meji ter uporabo nove tehnologije za nadzor meje.

Napovedanih več protestnih shodov

V znak nasprotovanja tem ukrepom in v podporo ohranitvi odprtih meja bodo danes na Tržaškem in Goriškem pripravili več protestnih shodov.

Mreža Antifašistični, antirasistični in antiseksistični Trst je med 10. in 12. uro pozvala k udeležbi na shodu na trgu pred železniško postajo v Trstu pod geslom Ne mejam in ne Salviniju. Vse, ki se ne strinjajo z ravnanjem in izjavami Salvinija, pa so povabili ob 17. uri na Borzni trg, da pokažejo, da v Trstu ni prostora za tiste, ki teptajo človeško dostojanstvo, pozivajo k militarizaciji ozemlja in zaprtju meja, poroča Primorski dnevnik na svoji spletni strani.

Levosredinska italijanska opozicijska Demokratska stranka je na Tržaškem od 15. ure dalje pozvala k zbiranju na mejnih prehodih Grmada, Praprot, Volnik, Col, Fernetiči, Orlek, Gropada, Bazovica, Pesek, Botač, Mačkolje, Korošci, Čampore, Lazaret in Prebeneg.

Ob 18. uri se bo dogajanje preselilo na mejni prehod Škofije. Tu se bodo zbirali člani, somišljeniki in simpatizerji Demokratske stranke, državnega združenja partizanov Italije ANPI-VZPI in italijanskih sindikatov Cgil, Cisl in Uil. S slovenske strani se shodu pridružujeta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov 90, poroča Primorski dnevnik.

Medregijski sindikalni svet FJK je ob tem izrazil nasprotovanje zamrznitvi schengenskega sporazuma, kot tudi možnosti "izgradnje zidov oziroma postavitve drugih fizičnih pregrad", kot so bodeče žice, na meji med državama.

Izpostavili so, da bi to oviralo prost pretok oseb, to pa je ena temeljnih svoboščin, ki jih EU zagotavlja državljanom. Zamrznitev izvajanja schengenskega sporazuma bi namreč močno prizadela ustaljeno mobilnost obmejnih delavcev - ki jih je od 12.000 do 15.000 - v obeh smereh.

Izpostavili so tudi nekoristnost postavljanja fizičnih pregrad, saj te - kot že dokazujejo ovire na slovensko-hrvaški meji - ne preprečujejo gibanja ljudi, ki bežijo pred vojno in revščino, so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so še, da je odprava fizičnih meja predstavljala in predstavlja enega najpomembnejših dogodkov za tukajšnje prebivalce. V teh letih je prost pretok oseb omogočal, da so se ponovno zbližale skupnosti, manjšine, ki so jih delili tragični dogodki iz preteklosti in danes se njihova odprava močno pozna tudi na gospodarskem, kulturnem in socialnem področju, so še poudarili.

V Gorici se bo shod začel ob 20. uri na Trgu Evrope. K shodu je pristopilo več slovenskih in italijanskih ustanov in organizacij - med drugim Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovenska skupnost, Forum Gorica, Demokratska stranka ter mnogi drugi.

Krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji - Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij - sta ob Salvinijevem obisku v Trstu zaprosili za sestanek z njim glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejnih odnosih med Italijo in Slovenijo.