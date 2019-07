Italija bi na meji s Slovenijo lahko postavila tudi ograjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga se je z italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem v sredo v Rimu pogovarjal o ukrepih za zajezitev nezakonitih prehodov prebežnikov čez italijansko-slovensko mejo in okrepitvi sil javnega reda v Furlaniji - Julijski krajini, je poročal deželni dnevnik TDD.

Massimiliano Fedriga je med možnimi ukrepi naštel možnost zamrznitve schengenskega sporazuma, ograje ter uporabo nove tehnologije za nadzor meje. Kot je dodal, bo italijansko notranje ministrstvo pregledalo stanje in odločilo, kje in kako začeti. Po njegovi oceni bodo novosti uvajali postopoma, da razumejo, kako učinkoviti so posamezni ukrepi.

Spet je dejal, da verjame, da bodo slovensko-italijanske mešane patrulje na meji uspešne. "Naš namen ni graditi zidov, naš namen je zaustaviti protizakonito priseljevanje," je povedal. Če bodo vse države na balkanski poti, od Grčije naprej, storile, kar je treba, nam bo uspelo, je po navedbah Radia Slovenija poudaril Fedriga.

Salvini napovedal, da bi Italija na meji s Slovenijo lahko postavila fizične ovire

Na srečanju na notranjem ministrstvu so bili prisotni tudi načelnik policijskih enot Franco Gabrielli, deželni odbornik za varnost Pier Paolo Roberti in tržaški prefekt Valerio Valenti. Salvini se bo z omenjeno temo ukvarjal tudi med petkovim obiskom v Trstu, je še poročal deželni dnevnik TDD.

Fedriga je danes v Trstu dejal, da bodo v petek z italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem govorili o možnih ukrepih, ki bodo po njegovih besedah postopni, a pomembni. "Naša strategija je, da preprečimo težave," je dejal. Na meji med Slovenijo in Italijo so prvega julija začele delovati mešane policijske patrulje. Salvini je že napovedal, da bo Italija, če mešane patrulje ne bodo preprečile nezakonitih prehodov meje, na meji s Slovenijo postavila fizične ovire.