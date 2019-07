Poklukar in Salvini bi pomagala Hrvaški pri zaščiti zunanje meje EU

Slovenski notranji minister Boštjan Poklukar in njegov italijanski kolega Matteo Salvini sta se v sredo na srečanju v Helsinkih strinjala, da pri vprašanju nezakonitih migracij težava ni meja med Slovenijo in Italijo, temveč zunanja meja EU, ki jo je treba še bolje zaščititi. Izrazila sta tudi pripravljenost za pomoč Hrvaški, če bi ta menila, da jo potrebuje, so sporočili z notranjega ministrstva.

Srečanje Boštjana Poklukarja z Matteom Salvinijem je bilo predvideno za danes, vendar sta se ministra srečala že v sredo ob robu neformalne večerje notranjih ministrov EU v Helsinkih. Salvini je že v sredo zvečer na Facebooku objavil zapis, da je pravkar končal srečanje s slovenskim kolegom ter da se strinjata o nadzoru na mejah in krepitve sodelovanja med državama.

Salvini: Težave so na meji med Hrvaško in BiH

Italijanski notranji minister je danes na novinarski konferenci v Helsinkih poudaril, da je pri vprašanju nezakonitih migracij treba okrepiti sodelovanje Italije, Slovenije in Hrvaške. Poudaril je, da so težave na meji med Hrvaško in BiH, ki je nenadzorovana. Vse tri države članice EU bodo zato skupaj pozvale EU k ustreznemu nadzoru njene zunanje meje, policije vseh treh držav pa bodo skupaj zagotavljale tudi nadzor notranjih meja EU.

S slovenskega notranjega ministrstva so danes še sporočili, da je Poklukar na srečanju omenil tudi morebitno napotitev agencije Frontex na mejo med Hrvaško in BiH. Poklukar je Salvinija tudi opozoril, da je italijansko napovedovanje zapiranja meje nepotrebno, saj razmere na mejah tega ne opravičujejo. Vsakršno zaostrovanje režima bi pomenilo močan poseg v vsakodnevno življenje ljudi ob meji, kar je treba presojati tudi v duhu zgodovinskih okoliščin, je dodal Poklukar.

Poklukar vztraja, da Slovenija učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo

Poleg tega je slovenski minister Salviniju zagotovil, da Slovenija učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo, in mu predstavil ukrepe, ki jih s tem namenom izvaja slovenska policija. Seznanil ga je tudi z relevantnimi statistikami in opozoril na razmere v regiji Zahodnega Balkana. Ministra sta se dogovorila, da se bosta v kratkem spet srečala in nadaljevala razpravo o mogočih rešitvah za migracijske razmere v regiji in širše ter o sodelovanju na področju notranjih zadev med državama, so še sporočili z ministrstva za notranje zadeve.