Salvini začenja z odstranjevanjem nezakonitih romskih naselij

Matteo Salvini, vodja desničarske Lige, je deželnim prefektom naročil, naj v dveh tednih pripravijo poročilo o prisotnosti Romov, Sintov in Caminantov.

"Cilj je preveriti prisotnost nezakonitih naselij za pripravo načrta za izselitev," so sporočili z notranjega ministrstva.

Do 180 tisoč Romov

Po ocenah Sveta Evrope v Italiji živi med 120.000 in 180.000 Romov, Sintov in Caminantov, kar je eden najmanjših deležev med evropskimi državami. Več kot polovica jih je italijanskih državljanov ter imajo službo in dom. Caminanti so nomadska skupnost, ki izvira s Sicilije, so prisotni tudi v Rimu, Neaplju in Milanu.

Vse brez državljanstva bi izgnal

Organizacija za pravice Romov Associazione 21 Luglio je v poročilu leta 2017 navedla, da 26.000 Romov, Sintov in Caminantov živi v zasilnih bivališčih ali taboriščih.

Razmere za te nomadske skupnosti so se pod Salvinijem precej poslabšale. Lani je sprožil burne odzive s predlogom popisa Romov, po katerem bi vse, ki nimajo italijanskega državljanstva, izgnali iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.