Zakaj se je ustavil pritok milijonov v eno najbolj vročih slovenskih podjetij?

Eligma je ljubljansko podjetje, ki so ga soustanovili podjetniški guru Dejan Roljič, oče startup pospeševalnika ABC AcceleratorMatej Gregorčič, ki je tudi direktor uspešnega podjetja Viberate, in Jože Mermal, predsednik uprave BTC City.

Poslanstvo Eligme je razvoj enotne platforme, ki bo uporabnikom na enem mestu ponudila boljši pregled nad nakupi, prodajo, inventarjem, vrednostjo izdelkov in logistiko, podprta pa bo tako s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, na kateri temeljijo tudi kriptovalute, kot z umetno inteligenco.

Obenem želi Eligma prek lastnega plačilnega sistema Elipay omogočiti plačila z neposredno konverzijo kriptovalut v fiat valute (evro, na primer) tudi na fizičnih prodajnih mestih, ne le na spletu.

Kako Eligma zbira denar za razvoj svoje platforme

Večina podjetij, ki razvija storitve na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov oziroma na blockchainu, kapital zbira tako, da izda lasten kriptožeton in ga ponudi na javni razprodaji (tako imenovani ICO, kar je kratica za Initial Coin Offering).

Vlagatelji, ki kupijo kriptožetone podjetja, s tem podprejo nadaljnji razvoj njihovega projekta.

Eligma tukaj ni izjema: izdali so lasten kriptožeton ELI in ga vlagateljem najprej ponudili prek zasebne prodaje, nato je med 20. marcem in 10. aprilom sledila javna predprodaja, od 17. aprila do 8. maja oziroma do razprodaje vseh razpoložljivih kriptožetonov pa traja javna razprodaja kriptožetonov oziroma ICO.

Vlagatelji lahko kriptožeton ELI kupijo s kriptovaluto ethereum (v nadaljevanju ETH). Za en ETH dobijo 8.000 kriptožetonov ELI, saj je Eligma ceno enega ELI postavila pri 0,1 ameriškega dolarja, za ETH pa zaradi volatilnosti trga kriptovalut upoštevajo ceno 800 dolarjev, čeprav je realna cena ETH na trgu od začetka ICO v povprečju v resnici bližje 600 dolarjem.

Do zdaj so jim zunanji vlagatelji nakazali že prek 8 milijonov evrov

Eligma je prvotni zastavljeni cilj zbiranja sredstev za nadaljevanje razvoja platforme (tako imenovani soft cap) dosegla in presegla že v predprodaji kriptožetonov.

Skupno so zbrali 14.550 enot kriptovalute ETH, kar ob današnjem tečaju ETH pomeni 9,8 milijona dolarjev oziroma malce več kot okroglih 8 milijonov evrov.

ICO je za zdaj še daleč od tega, da bi izpolnil visoka pričakovanja

Mnoge znane spletne strani, ki analizirajo prihajajoče projekte ICO, so Eligminemu pripisale velik potencial in mu podelile zelo visoke ocene. A Eligmina javna razprodaja kriptožetonov, ki traja že okrogel teden, vsaj za zdaj še ni upravičila visokih pričakovanj.

Z naslova pametne pogodbe, prek katere Eligma sprejema kriptovaluto ETH za nakup kriptožetonov ELI, je namreč razvidno, da so do zdaj sprejeli samo okrog 550 ETH, kar preračunano skupno evropsko valuto znese nekaj več kot 300 tisoč evrov (po trenutnem tečaju ETH na spletni borzi Bitstamp).

Jasno je sicer že, da Eligma ne bo ponovila uspeha enega od svojih ustanoviteljev Mateja Gregorčiča, čigar podjetje Viberate, ki na blockchainu razvija platformo za povezovanje glasbenikov in organizatorjev dogodkov, je septembra lani v manj kot petih minutah na svojem ICO prodalo vse razpoložljive kriptožetone.

Eligma: Glede na okoliščine smo dosegli velik uspeh



Iz podjetja Eligma so za Siol.net sporočili, da je okrog 15.100 enot kriptovalute ether, ki jih je do zdaj prispevalo 1.531 različnih podpornikov projekta, glede na preteklo daljše obdobje pesimizma na trgu kriptovalut - v zadnjih mesecih je mnoge uporabnike bolj kot ta ali on ICO skrbelo padanje vrednosti njihovih naložb - pravzaprav velik uspeh.



Na naše vprašanje, ali lahko morda manj uspešen ICO, saj so z njim do zdaj pridobili le nekaj več kot 550 ETH, dolgoročno vpliva na razvoj platforme Eligma, so v podjetju odgovorili, da ne. Prvotni cilj, to je bilo tri milijone ameriških dolarjev (2,4 milijona evrov), so namreč že dosegli, trenutna vrednost zbranih sredstev pa znaša že okrog deset milijonov evrov, so še pojasnili.

