Masaker kriptovalut: bitcoin takšnega rekorda še ni postavil

Za vse, ki so upali na nadaljevanje trenda iz decembra 2017, ko so bitcoin in druščina dosegali rekordne višave, ter posledični hiter zaslužek s kriptovalutami, prvo četrtletje 2018 ni bilo najbolj plodno obdobje. Vrednost celotnega trga kriptovalut je glede na začetek leta zdaj nižja za kar 70 odstotkov, cene nekaterih vodilnih kriptovalut pa tako nizko kot v zadnjih dneh niso bile že zelo dolgo.

Gibanje cene bitcoina marca 2018. Tako so bile prejšnji mesec, ki je bil za vlagatelje v kriptovalute eden najslabših v zadnjem času, videti grafi gibanja cen praktično vseh drugih kriptovalut. Foto: Coinmarketcap.com

Bitcoin je v drugi polovici decembra 2017 dosegel ceno skoraj 20 tisoč ameriških dolarjev (16.250 evrov), trenutno je s 7.400 dolarji (okrog 6.000 evrov) vreden skoraj trikrat manj.

Vodilna kriptovaluta je zabeležila tudi rekorden padec v prvem četrtletju. Od 1. januarja 2018, ko je bila cena bitcoina okrog 13 tisoč dolarjev (10.500 evrov), do 31. marca 2018, ko je bilo za en bitcoin treba odšteti okrog 7.000 dolarjev (5.700 evrov), je njena tržna kapitalizacija padla za več kot 45 odstotkov.

Bitcoinu je šlo v prvem trimesečju leta 2018 kljub rekordnemu padcu sicer bolje kot drugim kriptovalutam, zato je še povečal dominantni položaj na trgu kriptovalut. Bitcoin trenutno predstavlja 45,5 odstotka vrednosti celotnega trga, v začetku leta 2018 pa je bil njegov delež na tem področju samo okrog 33-odstoten. Foto: Coinmarketcap.com

Ethereum, druga najbolj prepoznavna kriptovaluta, je sredi januarja 2018 skočil prek rekordnih 1.370 dolarjev (1.110 evrov), preteklo nedeljo pa bi ga lahko kupili za okroglega tisočaka manj. Tako nizko je bil nazadnje tik pred začetkom eksplozivne rasti trga kriptovalut novembra lani.

Ripple, tretja kriptovaluta po tržni kapitalizaciji, je bil včeraj vreden 7,5-krat manj kot na vrhuncu v začetku januarja letos. Cardano je od začetka januarja do danes padel za več kot desetkrat.

Podobnemu negativnemu trendu rasti so z nekaj kratkotrajnimi vmesnimi vzponi v prvem četrtletju 2018 sledile praktično vse kriptovalute v dvajseterici največjih. Skupna vrednost celotnega trga kriptovalut je trenutno zato okrog 270 milijard ameriških dolarjev (220 milijard evrov), medtem ko je v začetku tega leta presegala 830 milijard dolarjev (674 milijard evrov) . Foto: Thinkstock

Kaj se dogaja?

Kriptovalute so v zadnjih treh mesecih tepli z vseh strani

Trg kriptovalut je že neštetokrat dokazal, da je zelo občutljiv tudi na najmanjše regulatorne premike ali druge dejavnike, ki bi lahko kakorkoli ogrozili status quo. V zadnjem trimesečju je bilo takšnih dražljajev precej:

- Iz Južne Koreje so prišle napovedi, da bo država prepovedala trgovanje s kriptovalutami. Glede na to, da gre za enega največjih svetovnih trgov, so se vlagatelji močno ustrašili. Kasneje so iz Južne Koreje sporočili, da prepovedi ne bo. Podobne novice o regulacijskih ukrepih so se pojavile tudi na Kitajskem in Japonskem.

Kitajska je svet kriptovalut v začetku januarja stresla tudi z napovedjo, da bi lahko kmalu prepovedala ali pa vsaj močno omejila pridobivanje oziroma tako imenovano rudarjenje kriptovalut. Kliknite na fotografijo za članek. Foto: Reuters

- Ameriška zvezna komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je napovedala strožji nadzor in ukrepe v zvezi z izdajanjem in prodajo kriptožetonov za zbiranje podjetniškega kapitala (tako imenovani projekti ICO).

- Donald Trump je napovedal, da Američanom ne bo dovolil trgovanja s kriptovaluto petro coin, ki jo je kot prvo takšno izdala vlada Venezuele, kritje pa naj bi imela v venezuelski nafti (vir).

- Nekdo je začel prodajati bitcoine, ki so bili pred leti zaseženi nekdaj največji borzi z bitcoini Mt. Gox.

Čeprav se je kasneje izkazalo, da je bila količina prodanih bitcoinov majhna in razpršena skozi daljše časovno obdobje, so se mnogi naježili ob omembi Mt. Gox, ki ga na trgu kriptovalut povezujejo z izgubo bitcoinov in hekerskimi napadi. Foto: Reuters

- Nekatere največje svetovne banke so zaradi strahu, da bi se ljudje preveč zadolžili, prepovedale nakupovanje kriptovalut s kreditnimi karticami.

- Bill Gates je dejal, da kriptovalute ubijajo na precej neposreden način, in izrazil mnenje, da je špekuliranje z njimi lahko nevarno.

- Z Binance, eno največjih borz s kriptovalutami na svetu, so se poigrali hekerji. Neposredni vdor se sicer ni zgodil, je pa nekatere uporabnike Binance pretresel podatek, da je nekdo manipuliral s stanjem na njihovih računih.

Žrtev hekerskega vdora in kraje je medtem postala japonska borza Coincheck, s katere je nekdo ukradel za skoraj pol milijona evrov kriptovalute NEM. Kliknite na fotografijo za članek. Foto: Thinkstock

- Tehnološki velikani Google, Facebook in Twitter so napovedali, da bodo na svojih platformah prepovedali vsakršno oglaševanje kriptovalut ali projektov, ki so povezani z njimi.

Matematika kaže, da je bitcoin še vedno predrag. Bodo kriptovalute v rdeče številke tonile še naprej?

Švicarski analitiki so v raziskavi, ki je bila objavljena sredi marca, opisali matematični model, ki bitcoinu in posledično najverjetneje tudi drugim kriptovalutam, saj se gibanje njihovih cen zelo pogosto ravna po bitcoinovi, napoveduje še nekaj mesecev velike negotovosti in morda tudi nadaljnjega padanja cen.

S preučevanjem preteklih velikih padcev cene bitcoina, ki so se zgodili v letih 2011, 2012 in 2013, so raziskovalci s tehniškega inštituta v Zurichu v Švici predpostavili, da bi se morala cena bitcoina do konca tega leta verjetno še spuščati. Skupna vrednost vseh bitcoinov v obtoku bi morala do decembra 2018 doseči samo 77 milijard ameriških dolarjev, kar je skoraj 40 odstotkov manj kot zdaj.

To bi pomenilo, da bi se cena bitcoina spustila na manj kot 4.500 dolarjev oziroma konkretno pod 4.000 evrov. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Zagotovil, da se bo kaj takega res zgodilo, seveda ni, saj je gibanje cen kriptovalut tradicionalno nemogoče napovedovati, mnenja strokovnjakov na tem področju pa se razhajajo.

Analitiki ameriške investicijske banke Morgan Stanley so prejšnji teden tako napovedali, da si bo bitcoin (in z njim druge kriptovalute) po 70-odstotnem padcu od vrhunca decembra lani najverjetneje opomogel in se tako kot neštetokrat prej znova začel vzpenjati.

Znani poznavalec finančnih trgov Tom Lee je pred dvema tednoma vlagatelje razveselil z napovedjo, naj jih trenutni padec ne skrbi, saj se bo bitcoin do leta 2020 približal 100.000 ameriškim dolarjem. Medij Cointelegraph je pred dnevi poročal tudi, da trg kriptovalut letos čaka pritok svežega kapitala, zaradi česar bo "trg ponorel".

Vodilne kriptovalute so v zadnjih 24 urah sicer znova dosegle rast - bitcoin 4,66-odstotno, ethereum 2,77-odstotno, ripple več kot petodstotno, stellar skoraj osemodstotno. Foto: Coinmarketcap.com

