Kriptovalute plujejo v nevarne vode: bo za mnoge kmalu konec igre?

Bitcoin je v zadnjem tednu padel pod 7.500 ameriških dolarjev oziroma najnižje po 7. februarju, ether oziroma ethereum tako nizko kot prejšnji teden ni bil že od začetka decembra lani, ripple pa še dlje. (Fotografija je simbolična.) Foto: Thinkstock

Številne največje kriptovalute so si v zadnjih 24 urah malce opomogle in znova dosegle rast, a za vlagatelji je naporen in skrbi poln teden, v katerem so lahko le nemočno opazovali zmanjševanje vrednosti svojega premoženja.

Trg kriptovalut je namreč znova dokazal svojo veliko občutljivost na zunanje dejavnike, kot so napovedi različnih vladnih in drugih ukrepov.

Na trgu še vedno odmeva napoved ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo, da bo začela preiskovati podjetja, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, in celo zamrznila trgovanje s kriptožetoni. Google je prejšnji teden napovedal ukinitev vseh oglasov za kriptovalute in kriptožetone, nekaj podobnega bo najverjetneje kmalu storil tudi Twitter (vir).

Nedavni padec cen kriptovalut, predvsem bitcoina, je pred časom marsikdo pripisal tudi novici o prodaji gromozanske količine bitcoinov, ki so bili nekdaj v lasti propadle borze Mt. Gox. Pretekli konec tedna se je na spletu sicer pojavila analiza, ki zanika, da bi ta odprodaja kakorkoli vplivala na gibanje cen na trgu kriptovalut. Foto: Reuters

8.000 ameriških dolarjev: magična meja, pod katero bo nevarno pasti?

Potem ko je bitcoin prejšnji teden po malce več kot enem mesecu znova zdrsnil pod 8.000 ameriških dolarjev (6.515 evrov), je analitično podjetje z Wall Streeta Fundstrat opozorilo, da je to za nekatere rudarje bitcoina postala skrajna meja, pri kateri še lahko ustvarjajo dobiček.

Foto: Reuters Tako imenovani rudarji kriptovalut s specializiranimi računalniškimi sistemi (fotografija zgoraj) in posebno programsko opremo rešujejo (rudarijo) matematične naloge in s tem potrjujejo transakcije kriptovalut med uporabniki.



Za uspešno potrjen skupek oziroma blok transakcij so nagrajeni z določeno količino enot kriptovalute. Rudarjenje je draga dejavnost, saj specializirani računalniki še zdaleč niso poceni, goltajo pa ogromne količine elektrike.

Model, ki ga za analizo uporablja Fundstrat, predpostavlja, da je povprečna globalna cena kilovatne ure elektrike šest dolarskih centov. Ob upoštevanju vseh stroškov z opremo in provizijami pri transakcijah to pomeni, da je okrog 8.000 ameriških dolarjev trenutno cena, pri kateri je vložek posameznika v rudarjenje bitcoina enak izkupičku. Z drugimi besedami: ob koncu dneva je na ničli.

Skupnost rudarjev bitcoina se je v podobni zagati enkrat že znašla, in sicer januarja 2015, ko je bitcoin skoraj padel pod 200 ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Kitajski rudarji bitcoina so trenutno na boljšem, saj je tam elektrika, ki jo proizvajajo turbine hidroelektrarn, cenejša. A če cena bitcoina v prihodnosti pade še nižje, recimo pod 4.000 ameriških dolarjev, bo večina svetovnih rudarjev vključno s Kitajci primorana izklopiti svoje energetsko požrešne rudarske sisteme, saj se jim računica preprosto ne bo več izšla, še opozarja Fundstrat.

