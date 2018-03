Kriptovalute: po velikem padcu Slovenija prva na svetu

Zanimanje za kriptovalute je v prvih mesecih tega leta v svetovnem merilu precej upadlo, saj tako nizko kot zdaj ni bilo že od oktobra lani. Zmanjšanje navdušenja nad kriptovalutami je neposredno povezano z njihovimi cenami - nižje ko so, manj o njih na spletu poizvedujejo ljudje. Tudi med Slovenci je evforija pojenjala, a nas letos še vedno zanimajo bolj kot vse druge narode.

Foto: Matic Tomšič Ključna beseda "cryptocurrency", to je angleški izraz za kriptovaluto, je najbolj od vseh narodov na svetu, ki uporabljajo Google, v zadnjem letu in tudi v zadnjih treh mesecih zanimala prav Slovence, kažejo podatki na Google Trends. To je zmogljivo orodje, ki omogoča podroben vpogled v teme, ki najbolj privlačijo uporabnike spletnega iskalnika Google.



Slovenija je v svetovnem vrhu tudi glede spletnih poizvedb po drugih kriptovalutah. V zadnjih 12 mesecih je bitcoin bolj od nas zanimal samo državljane Južnoafriške republike, ethereum so večkrat iskali le na Kosovu, nad ripplom so bolj kot v Sloveniji navdušeni samo na Nizozemskem.



V Sloveniji je bil v zadnjem letu bolj kot v vseh drugih državah priljubljen tudi iskalni izraz ICO, ki pomeni zbiranje podjetniškega kapitala s prodajo kriptožetonov. To ni nič nenavadnega, saj je v Sloveniji v zadnjem času vzklilo precej tudi mednarodno uspešnih projektov, ki so sredstva zbirali s pomočjo ICO.

Zanimanje sveta za kriptovalute je vrhunec doseglo ob koncu leta 2017, ko je bila cena bitcoina in še nekaterih drugih kriptovalut rekordno visoka. A po tem, ko so cene kriptovalut sredi januarja začele strmo padati, skoraj vse največje pa še zdaj vztrajajo pri manj kot 50 odstotkih decembrskih vrednosti, je ogromno ljudi zanimanje za kriptovalute minilo. Foto: Reuters

Nižja ko je cena bitcoina, bolj je ljudem vseeno

Zanimanje za bitcoin, ki je bil v letu 2017 ena najbolj iskanih ključnih besed na Googlu (orodje Google Trends to označuje z oceno 100, kar pomeni, da zanimanje ne bi moglo biti večje), je v prvih mesecih tega leta padlo za 80 odstotkov. Poglejte spodnji graf, ki prikazuje, kako je v zadnjih 12 mesecih najprej zraslo, nato pa upadlo zanimanje za bitcoin:

Foto: Matic Tomšič

Zdaj si oglejte še graf rasti cene bitcoina v zadnjih 12 mesecih, objavljen na spletni strani Coinmarketcap. Krivulja je zelo podobna zgornji, kar močno namiguje na to, da ljudi bitcoin bolj zanima takrat, kadar mu cena raste, in manj takrat, kadar mu pada.

Foto: Coinmarketcap.com

Podobno velja tudi za drugo najbolj prepoznavno kriptovaluto, ethereum. Takole sta se v zadnjih 12 mesecih spreminjala njegova cena (obkrožena z rdečo) in zanimanje zanj:

Foto: Matic Tomšič

Enak trend lahko opazimo pri ripplu, litecoinu, bitcoin cashu in drugih najbolj prepoznavnih digitalnih kovancih. Vse našteto velja tudi za celotno področje kriptovalut. Zanimanje zanj je bilo v zadnjem letu namreč večinomka sorazmerno z nihanjem tržne kapitalizacije (skupne vrednosti kriptovalut v obtoku) celotnega svetovnega trga.

Čeprav smo uvodoma zapisali, da Slovence kriptovalute zanimajo najbolj na svetu, to ne pomeni, da se navdušenje nad njimi ni vsaj malo razkadilo tudi pri nas. Če Google Trends ukažemo, naj pokaže samo podatke za Slovenijo, bodo grafi za bitcoin, ethereum in ključno besedo cryptocurrency videti zelo podobno kot vsi zgornji:

Foto: Matic Tomšič

Nekateri vlagatelji v kriptovalute na spletu sicer opozarjajo, da je zadevo morda treba pogledati tudi z druge strani ter da so občasni upadi zanimanja za bitcoin in druge s kriptovalutami povezane pojme morda dobra stvar. Vsakič, ko se je en zgodil, so cene kriptovalut namreč počasi zrasle nazaj.

