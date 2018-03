Panika v svetu bitcoina: zakaj so strmoglavile največje kriptovalute?

V sredo pozno popoldne po našem času se je zgodil incident, ki dobro ponazarja, kako občutljive na dogajanje na trgu so cene kriptovalut. Hekerji so poskusili ukrasti denar manjšemu številu uporabnikov priljubljene spletne borze s kriptovalutami Binance. Čeprav se je nazadnje izkazalo, da v borzo Binance ni vdrl nihče, so cene največjih kriptovalut v odziv na novico o hekerjih močno padle.

Bitcoin in druge kriptovalute so znova dokazale, da so izredno volatilne in da lahko na spreminjanje njihovih cen močno vplivajo že govorice, ki se začnejo na spletnem forumu. Cene kriptovalut so namreč začele padati takoj, ko je o sumljivem dogajanju na borzi Binance začela poročati peščica uporabnikov. Foto: Thinkstock

Tarnanje o sumljivem dogajanju na borzi s kriptovalutami Binance se je v sredo začelo na spletnem forumu Reddit. Več uporabnikov je potožilo, da je Binance vsebino njihovih digitalnih denarnic začel pretvarjati v manj znano kriptovaluto viacoin in jo prodajati na trgu.

Nastala je vsesplošna panika: še preden je ustanovitelj in prvi mož Binance Changpeng Zhao uporabnikom borze lahko pojasnil, kaj se dogaja, so nekateri tuji mediji že pisali o hekerskem napadu na Binance.

Akutna posledica tega je bil zelo hiter in strm padec cen vseh največjih kriptovalut. Bitcoin je znova zdrsnil pod magično mejo 10.000 ameriških dolarjev, sledile pa so mu tudi vse druge pomembnejše kriptovalute: ether, bitcoin cash, litecoin, NEO, cardano, monero.

Takole so v zelo kratkem času zaradi govoric, da so Binance napadli hekerji, strmoglavile cene bitcoina (BTC), ethereuma (ETH), bitcoin casha (BCH) in litecoina (LTC). Zdaj, ko je znano, kaj se je v resnici zgodilo, so si cene naštetih kriptovalut znova opomogle (vir: Coinmarketcap.com). Foto: Matic Tomšič

Kaj se je zgodilo v resnici?

Kot je na družbenem omrežju Twitter zapisal ustanovitelj borze Binance Changpeng Zhao, se hekerski napad na Binance ni zgodil, je pa internetnim nepridipravom nekako uspelo zaobiti varnostni mehanizem tako imenovanega vmesnika API, ki določenim uporabnikom Binance omogoča, da kupčije s kriptovalutami namesto njih sklepajo računalniški programi (ali "boti").

Žrtve kraje so bili tako samo ti uporabniki, ki pa jih je malo. Zhao je na Twitterju pojasnil, da so najverjetneje nasedli lažni spletni strani za Binance, ki so jo napadalci uporabili za to, da bi pridobili dostop do njihovih trgovalnih računov.

A user’s history. Can you see the two dots under the domain name? Phishing website that redirects to the real website after login. Additionally, after you log in once, it doesn't let you access the phishing site again - will auto-redirect you to Binance (even after logging out) pic.twitter.com/WOKhKrp7tx — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 7, 2018

Binance je uporabnikom, ki so bili tarče poskusa hekerskega napada, tudi takoj povrnil prejšnje stanje v digitalnih denarnicah in si zaradi tega na spletu prislužil velik aplavz.

Čeprav je težava zdaj večinoma že rešena, je na borzi Binance še vedno vidna ena od posledic poskusa kraje kriptovalut. S kriptovaluto viacoin se je na borzi v zadnjih 24 urah namreč trgovalo največ, saj so hekerji vanjo poskusili pretopiti druge kriptovalute uporabnikov Binance, borza pa je nato proces obrnila in uporabnikom vrnila bitcoine. Foto: Matic Tomšič

Dogajanje na Binance ni bilo edini razlog za strm padec cen kriptovalut



Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v sredo med vrsticami napovedala, da bo pod drobnogled v prihodnosti vzela nekatere platforme za trgovanje s kriptovalutami in kriptožetoni.



Na gibanje cen kriptovalut je vplivala tudi novica, da je stečajni upravitelj propadle borze s kriptovalutami Mt. Gox v zadnjih mesecih prodal za več kot 400 milijonov ameriških dolarjev kriptovalut bitcoin in bitcoin cash.



Še en dejavnik je bila napoved, da bodo oblasti na Japonskem kmalu prepovedale trgovanje na dveh tamkajšnjih borzah s kriptovalutami.

Grabežljivost ne pozna meja, prevaranti so že na delu

Po tem, ko se je Changpeng Zhao na Twitterju uporabnikom opravičil za nevšečnosti in pojasnil, da je zdaj vse znova tako, kot mora biti, so se že pojavili goljufi, ki se izdajajo za šefa borze Binance in trdijo, da bo uporabnikom podaril 3.000 enot kriptovalute ether (ETH).

Vse, kar morajo storiti, je, da v navedeno denarnico nakažejo od 0,5 do 5 ETH, v zameno pa bodo glede na višino svoje donacije dobili od 3 do kar 50 ETH:

Gre za znano prevaro na Twitterju, na katero smo že opozorili. Takrat so se prevaranti izdajali za izumitelja in podjetnika Elona Muska.

