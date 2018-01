Nenavadna posledica "kriptonorije" povzroča težave tudi v Sloveniji

Uporabniki, ki si želijo sestaviti osebni računalnik za poganjanje najzahtevnejših videoiger, imajo v zadnjih mesecih veliko težavo pri nakupu komponent. Najzmogljivejše grafične kartice za igre je zelo težko kupiti, saj jih ali ni na zalogi ali pa so tako drage, da bi za takšno ceno dobili cel računalnik. Krivec za to je norija zaradi kriptovalut - grafične kartice jih namreč "rudarijo" zelo učinkovito. Težave z dobavljivostjo grafičnih kartic imajo zaradi tega tudi slovenski trgovci.

Povprečen uporabnik, ki želi tu in tam poganjati računalniške igre, v nobenem primeru ne potrebuje več kot ene solidne grafične kartice, tudi najzahtevnejši igralci pa imajo le redko potrebo po več kot eni ali največ dveh zelo zmogljivih. Rudarjenje kriptovalut je druga pesem. Foto: Pexels.com

Zmogljiva grafična kartica je nujen sestavni del vsakega računalnika, ki bo primarno uporabljan za poganjanje najnovejših računalniških iger. Za trenutno najboljše grafične kartice veljajo modeli GeForce GTX 1080 Ti / 1070 Ti proizvajalca Nvidia in RX 580 ter RX Vega 64/56 proizvajalca AMD.

Te grafične kartice predstavljajo sam vrh tako imenovane gamerske (za računalniške igre) ponudbe in so tudi ustrezno drage, nekateri modeli stanejo tudi okoli tisoč evrov. Zaradi tega jih praviloma kupujejo le največji navdušenci nad računalniškimi igrami.

A v zadnjih mesecih jih ne morejo kupiti niti oni, saj jih trgovine z računalniško opremo preprosto nimajo na zalogi ali pa je nakup postal predrag tudi za uporabnike z globljimi denarnicami.

Nekateri tuji trgovci, na primer veliki Amazon, so cene kartice GTX 1080 Ti v zadnjih tednih zvišali tudi za več sto dolarjev. Foto: zajem zaslona

Krivec za to je rastoči trg kriptovalut. Digitalni denar, katerega najvidnejši predstavnik je bitcoin, je namreč mogoče pridobivati oziroma rudariti tudi doma, če le imamo dovolj zmogljiv računalniški sistem.

Rudarjenje je proces, med katerim računalniki s posebno programsko opremo rešujejo enačbe in s tem potrjujejo svežnje novih transakcij kriptovalute, ki jim pravimo bloki. Vsak potrjen blok je dodan v verigo podatkovnih blokov oziroma blockchain, ki je javni zapisnik vseh obstoječih transakcij kriptovalute in ga je nemogoče spreminjati. Uspešno potrjen blok rudarja nagradi z izplačilom v kriptovaluti, ki jo rudari.

Kot so poznavalci kriptovalut ugotovili že pred kar nekaj časa, še preden je beseda kriptovaluta postala povsem udomačen izraz, grafične kartice v rudarjenju kriptovalut naravnost blestijo. In več grafičnih kartic ko imaš, več boš z rudarjenjem kriptovalut tudi zaslužil.

Takole je videti računalniški sistem za rudarjenje kriptovalut z grafičnimi karticami, ki ga je mogoče kupiti tudi pri nas. | Foto: Spletna trgovina Mlacom

Z grafičnimi karticami uporabniki doma sicer ne rudarijo bitcoinov, saj je to prezahtevno tudi za večkartične sisteme, temveč se osredotočajo na alternativne kriptovalute, kot so litecoin, dogecoin, monero.

Ker je to početje za zdaj še donosno, so domači rudarji množično kupovali najzmogljivejše grafične kartice, ki jih zdaj posledično ni mogoče kupiti skoraj nikjer oziroma so zelo drage.

Do najboljših grafičnih kartic je zelo težko priti tudi v Sloveniji

Da imajo težave z dobavljivostjo najzmogljivejših grafičnih kartic za poganjanje računalniških iger, so nam potrdili tudi v slovenskih spletnih trgovinah Mimovrste in Enaa.

"Nedobavljivost najzmogljivejših grafičnih kartic je nedvomno povezana s povečanim zanimanjem za kriptovalute, to je dejstvo. Povpraševanje po večjih količinah omenjenih grafičnih kartic je zelo veliko, žal pa jih skoraj nikomur ne moremo zagotoviti toliko. Zaloge pri dobaviteljih so zelo omejene in poidejo v trenutku. Zaradi tega kmalu pričakujemo tudi zvišanje cen najzmogljivejših grafičnih kartic," so pojasnili pri Mimovrste.

V spletni trgovini Mimovrste je ta hip zelo težko kupiti grafično kartico Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, saj je zaradi strank, ki so večje količine pokupile z namenom rudarjenja kriptovalut, praktično nimajo na zalogi, ne vedo pa niti, kdaj jih bo prejel dobavitelj. Črn okvir ob ponudbi za grafično kartico namreč pravi "Rok dobave ni znan". Foto: zajem zaslona

Pri Enaa so nam medtem povedali, da je naročil za drage grafične kartice v zadnjem obdobju ogromno, zato je zelo omejena tudi zaloga. Največ njihovih kupcev se sicer odloča za kartico AMD RX 580, ker je cenejša od Nvidiine konkurence in pri rudarjenju kriptovalut zato prinaša malce večji dobiček.

"Stranke skupaj največkrat naročijo po šest ali sedem grafičnih kartic hkrati, zato ni dvoma, za kaj jih uporabljajo. Imeli smo pa tudi že primere, ko je nekdo naročil kar sto in več grafičnih kartic hkrati. Teh naročil seveda nismo mogli izpolniti," so pojasnili pri Enaa in dodali, da je treba na večino dražjih grafičnih kartic trenutno čakati vsaj deset dni od datuma naročila.

Oba spletna trgovca sta nam zaupala tudi to, da stranke skupaj z grafičnimi karticami pogosto naročijo tudi tako imenovane hladne denarnice za hrambo kriptovalut. Kliknite na fotografijo in preberite, kaj to sploh je.

Da je zaloga najdražjih grafičnih kartic zaradi velikanskega povpraševanja skoraj neobstoječa, nam je potrdil tudi prodajalec računalniške opreme v celjski trgovini z elektroniko Big Bang. "Zgodilo se je že, da je nekdo prišel vprašat, ali imamo na zalogi določeno drago grafično kartico in ali jih lahko kupi kar osemnajst hkrati," je dodal.