Tudi Google prepoveduje sleherno oglaševanje kriptovalut

Najprej Facebook, zdaj tudi Google

Podobno kot pred dobrim mesecem Facebook, se je tudi Google odločil za popolno prepoved oglaševanja vsega, kar je kakorkoli povezano s kriptovalutami. Foto: Thinkstock

Razlog za to odločitev so nedavna opozorila borznih regulatorjev o nezakonitosti številnih borz kriptovalut in njihovo svarilo o tem, da so nekatere ponudbe kriptovalut naravnost prevara, vse druge pa so izjemno tvegane naložbe.

Google: "Videli smo dovolj škode na račun potrošnikov"

Google je sprejel oster ukrep, saj se ta nanaša na vsako omembo kriptovalut in tudi na podjetja, ki se zakonito ukvarjajo s kriptovalutami. Ukrep velja za vse Googlove oglaševalske produkte, ki umeščajo oglase tako na Googlove strani kot tudi na strani drugih upravljavcev.

Googlov direktor trajnostnega oglaševanja Scott Spencer je pojasnil: "Nimamo kristalne krogle, ki bi nam pokazala prihodnost kriptovalut, toda videli smo dovolj škode in potenciala za škode na račun potrošnikov, zato želimo na to področje pristopiti z izjemno veliko previdnosti."

Odziv trga pričakovano negativen

Trgi kriptovalut so se na omenjeno napoved odzvali s padcem vrednosti. Bitcoin je kmalu po objavi padel za šest odstotkov, nato pa je še naprej padal. Tudi ethereum in litecoin sta izgubila vrednost, a ne toliko kot bitcoin.

Googlova napoved o popolni prepovedi oglaševanja kriptovalut je na trgih izzvala padec vrednosti najpomembnejših virtualnih valut, največji pri bitcoinu. Foto: Reuters

Google je te dni v svojem rednem letnem poročilu o zaupanju in varnosti sicer opozoril, da število nedopustnih oglasov strmo narašča. Leta 2016 so zaradi kršitev pravil umaknili 1,7 milijarde oglasov, lani pa se je to število povzpelo na 3,2 milijarde.

Kar 84 odstotkov prihodkov Googlove matične hiše Alphabet ustvarja oglaševanje, zato je sloves varnega in učinkovitega oglaševalskega okolja pri oglaševalcih za Google in Alphabet usodnega pomena, je še poročala ameriška medijska hiša CNBC.

Facebook je podobno prepoved že sprejel

Facebook je kot razlog za svojo podobno popolno prepoved izpostavil goljufive storitve, ki so se vedno pogosteje oglaševale na tem družbenem omrežju.

Očitno je bilo tudi Facebooku pretežko zanesljivo ločiti legitimne ponudbe od prevarantov, zato so ubrali najlažjo, a tudi najzanesljivejšo pot – popolno prepoved oglaševanja prav vsega, kar je kakorkoli povezano s kriptovalutami. "Oglaševanje binarnih opcij, začetnih prodaj tokenov in naložb v kriptovalute ni bilo vedno z najboljšimi nameni," so takrat utemeljevali svojo odločitev, ki ji zdaj sledi tudi Google.