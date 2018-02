Nova klofuta za bitcoin: "zaropotale" so banke

Zaradi strahu, da bi bitcoinov balon počil, ljudje pa ostali brez denarja in v dolgovih, so nekatere največje ameriške in britanske banke prepovedale nakupovanje kriptovalut s kreditnimi karticami. Drsenje cene bitcoina se je ponoči medtem nadaljevalo, cena kriptovalute je na nekaterih največjih borzah padla pod 5.000 evrov.

Bitcoin je v zadnjem obdobju doživel serijo udarcev. Ne le, da je njegova cena v zadnjem mesecu občutno upadla, nanj (in druge kriptovalute) so se med drugim spravili kitajska vlada, ki načrtuje prepoved rudarjenja kriptovalut, Južna Koreja, ki želi deanonimizirati trgovanje s kriptovalutami, Rusija, ki je pripravila predlog zakona za regulacijo kriptovalut, Facebook, ki je prepovedal vsakršno prikazovanje oglasov za projekte, povezane s kriptovalutami ali bitcoinom. Za nameček bitcoinu podporo odrekajo nekatera največja podjetja na svetu, na primer Stripe in Valve. Foto: Thinkstock

Prejšnji teden so J. P. Morgan Chase, Bank of America in Citigroup, tri največje banke v Združenih državah Amerike, prepovedale nakupovanje kriptovalut s kreditnimi karticami. V začetku tega tedna je ameriškemu zgledu sledila še Lloyds Banking Group, druga največja banka v Veliki Britaniji.

Komitenti teh bank lahko kriptovalute sicer še vedno nakupujejo z debetnimi karticami, na katere sami naložijo denar.

Da je banka J. P. Morgan Chase postavila ostra pravila, kar zadeva kriptovalute, ni veliko presenečenje. Njen direktor Jamie Dimon je bitcoin pred meseci namreč ostro kritiziral in čeprav je nekaj besed medtem vzel nazaj, še vedno vztraja pri tem, da ga bitcoin ne zanima. Foto: Reuters

Ali je to začetek regulacije kriptovalut?

Bolj kot za pravi poskus regulacije gre za zaščito ljudi, so pojasnili v bankah. Razloga za odločitev sta prevelika volatilnost trga in posledični izogib tveganju, ki ga prinaša nakup kriptovalut s kreditno kartico.

Če se trg kriptovalut zruši zaradi poka balona, bodo posamezniki, ki so jih kupili s kreditno kartico, ostali brez naložbe in z nakopičenim kreditnim dolgom.

Finančni strokovnjaki so osebe, ki se odločijo za nakup kriptovalut "na kredit", pred časom sicer že označili za nore.

Foto: Thinkstock



Prehiter dotok svežega denarja lahko namreč povzroči napihovanje balona tako, da bo vlagateljev zmanjkalo, balon bo počil in denar bodo izgubili vsi. Za "resne" vlagatelje v kriptovalute, ki igrajo dolgo igro in na trg niso skočili samo zaradi hitrega zaslužka, je poteza ameriških in britanske banke zato morda celo dobra stvar. Nad novopečenimi vlagatelji, ki so k nakupovanju kriptovalut v zadnjih mesecih, ko je bitcoin postal tema gostilniških debat, pristopili s kreditno kartico, sicer niso navdušeni tudi stari mački trga kriptovalut Prehiter dotok svežega denarja lahko namreč povzroči napihovanje balona tako, da bo vlagateljev zmanjkalo, balon bo počil in denar bodo izgubili vsi. Za "resne" vlagatelje v kriptovalute, ki igrajo dolgo igro in na trg niso skočili samo zaradi hitrega zaslužka, je poteza ameriških in britanske banke zato morda celo dobra stvar.

Bitcoin je spet tam, kjer je bil novembra lani

Na odločitev omenjenih bank, da prepovedo nakup kriptovalut s kreditnimi karticami, je zagotovo vplival tudi nedavni velik upad cen skoraj vseh bolj znanih kriptovalut, piše medij Cointelegraph.

Samo bitcoin je v zadnjih sedmih dneh izgubil skoraj 50 odstotkov vrednosti (vir: Coinmarketcap) in se danes zjutraj zelo približal okoli šest tisoč ameriškim dolarjem. Tako nizko ni bil že od novembra lani, a takrat je bil sredi eksplozivne rasti, ne strmega upadanja.

Takole se je gibala cena bitcoina v zadnjem tednu. Krivulje rasti drugih kriptovalut (ether, ripple, stellar, bitcoin cash) so videti zelo podobno. Foto: Coinmarketcap.com

Preberite tudi:

Pravi "Volk z Wall Streeta" obljublja, da se bo bitcoin kmalu sesul

Temačna napoved direktorja banke o bitcoinu: "Ne bo se končalo dobro, nekdo bo umrl."