Velik incident v svetu kriptovalut: kam so izginili milijoni?

Z japonske borze s kriptovalutami Coincheck je nekdo ukradel in neznano kam prenesel okrog 500 milijonov kriptožetonov NEM, ki so bili ob transakciji skupaj vredni več kot 480 milijonov evrov. Coincheck je že potrdil, da so bili žrtev kibernetskega napada, ki je glede na vrednost ukradenih kriptožetonov pravzaprav celo največji v zgodovini kriptovalut.

Da je bilo iz digitalnih denarnic uporabnikov borze s kriptovalutami Coincheck ukradenih 500 milijonov kriptožetonov NEM, je za medije potrdil sam predsednik borze Vakata Koiči Jošiširo, je poročal Bloomberg. Mogoče je, da je izginilo še več kriptožetonov NEM, saj Coincheck še preverja, kakšna je pravzaprav sploh razsežnost napada.

Cena kriptožetona NEM je bila danes zjutraj po našem času, ko je Coindesk ustavil trgovanje z vsemi kriptovalutami razen z bitcoinom, skoraj okrogel ameriški dolar, do zdaj pa je upadla že za 15 odstotkov.

NEM je ena od kriptovalut, ki so v zadnjem letu zrasle najbolj. 26. januarja 2017 je bilo treba za en kriptožeton NEM odšteti 0,004 ameriškega dolarja, danes zjutraj pa je bil kar 250-krat dražji. Vrhunec je NEM sicer dosegel 4. januarja letos, ko je prebil magično mejo dveh dolarjev, kar pomeni, da je bil 500-krat dražji kot ob koncu januarja lani. To je kar 50.000-odstotna rast. Foto: Coinmarketcap.com

Skupna vrednost ukradenih kriptožetonov NEM tako trenutno znaša nekaj več kot 420 milijonov ameriških dolarjev (338 milijonov evrov), če upoštevamo ceno NEM v času, ko jih je nekdo ukradel, pa celo okrog 600 milijonov dolarjev (482 milijonov evrov).

To je celo več, kot je znašala vrednost bitcoinov, ki jih je pred leti nekdo ukradel slavni borzi Mt. Gox. Takrat jih je izginilo 850 tisoč, skupaj pa so bili vredni okrog 450 milijonov dolarjev. Napad na Mt. Gox, ki je bil prav tako kot Coindesk japonska borza s kriptovalutami, je sicer veljal za najdražjega do zdaj.

Napadov na Mt. Gox in Coindesk sicer vendarle ni mogoče primerjati. Ko so bitcoine ukradli Mt. Goxu, je bila skupna vrednost vsega trga s kriptovalutami veliko manjša kot danes, zato je bilo izginotje tolikšnega števila bitcoinov tako kritično, da je za skoraj nekaj let sesula ceno bitcoina. NEM ima danes medtem kar 24-krat manjšo tržno kapitalizacijo (skupnost vrednost vseh žetonov v obtoku), zato kraja ne bi smela bistveno vplivati na ves trg. Lahko pa na morebiten upad cen drugih kriptovalut po drugi strani precej vpliva ponovna hekerska demonstracija ranljivosti borz s kriptovalutami. Foto: Reuters

Ob kriptožetonih NEM je na Coinchecku nekdo sicer izpraznil tudi denarnice s kriptovaluto ripple. Na drug naslov je prenesel za skoraj sto milijonov evrov ripplov.

Na spletni strani bitcoin.com sicer opozarjajo, da je to morda mogoče storilo kar podjetje Ripple samo, da bi pred krajo zaščitilo uporabnike svoje kriptovalute.

