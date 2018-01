Kdo je mož, ki je ekspresno postal eden najbogatejših na svetu?

Foto: Ripple.com

57-letni Chris Larsen je v tehnoloških krogih kar dobro poznani ustanovitelj več pionirskih podjetij, ki so prva na internetu ponujala določene finančne storitve, na primer ocenjevanje kreditnih zmožnosti posameznika (E-Loan) in izposojanje denarja med uporabniki spleta brez posrednika (Prosper Marketplace).

A v svetovnem merilu je Chris Larsen znana oseba postal šele prejšnji teden, ko ga je ameriški poslovni medij Forbes omenil v povezavi s svojim slavnim seznamom najbogatejših ljudi na svetu. Larsen bi se s svojim premoženjem nanj ne le uvrstil, temveč celo zasidral zelo visoko.

Za uvrstitev na Forbesov seznam desetih najbogatejših ljudi na svetu je treba imeti najmanj 50 milijard ameriških dolarjev. Foto: zajem zaslona

Kako je torej obogatel Larsen in kje je zanka?

Zgodbe o bogastvu, ki jih pišejo bitcoin in drugi internetni kovanci

Chris Larsen je kriptomilijarder. Leta 2012 je ustanovil podjetje OpenCoin, ki se je pozneje preimenovalo v Ripple (zdaj Ripple Labs) in razvilo istoimenski plačilni sistem ter izdalo svojo kriptovaluto, ki se prav tako imenuje ripple (z njo pa se trguje pod oznako XRP).

Plačilni sistem Ripple deluje tako, da nekdo, na primer Slovenec, ki želi določeno vsoto denarja hitro poslati v Veliko Britanijo, evre zamenja za kriptovaluto ripple, jo prek omrežja v nekaj sekundah pošlje prejemniku v London, ta pa prejete žetone ripple zamenja v funte.

Kriptovaluti ripple, s katero se sicer trguje tudi na spletnih borzah, med drugim jo lahko kupimo na Bitstampu, ki sta ga ustanovila Slovenca, je v zadnjem letu zaradi več dejavnikov močno zrasla cena. Dvigovala sta jo predvsem dolgoročni potencial, ki ga v plačilnem sistemu vidijo banke in druge svetovne finančne institucije, in veliko povpraševanje po kriptovalutah, ki je bilo predvsem posledica astronomske rasti bitcoina. Foto: Matic Tomšič

Cena rippla je v obdobju od 7. januarja 2017 do 7. januarja 2018 zrasla z 0,006 ameriškega dolarja na 3,35 ameriškega dolarja, kar pomeni skoraj 560-kratno povečanje, je razvidno na analitični spletni strani Coinmarketcap.com.

Chris Larsen je največji posamični "delničar" rippla na svetu. V lasti ima 5,19 milijarde žetonov ripple, je pa tudi 17-odstotni lastnik podjetja Ripple Labs, ki za zdaj še upravlja več kot 60 milijard žetonov ripple. Vrednost velike večine Larsenovega premoženja je tako vezana na približno 15,6 milijarde žetonov ripple.

Zelo bogat, toda ...

Ko je cena kriptovalute ripple prejšnji teden začasno poskočila na skoraj 4 ameriške dolarje, je Forbes poročal, da se je vrednost premoženja Chrisa Larsena zelo približala 60 milijardam ameriških dolarjev. Takrat je bil vsaj v teoriji 5. najbogatejši človek na svetu, uvrstil se je takoj za ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom.

Ob trenutni ceni rippla je vrednost premoženja Chrisa Larsena 52 milijard ameriških dolarjev, s čimer se neuradno uvršča na 6. mesto najbogatejših ljudi na svetu. A pozor, ključna beseda je "neuradno". Več o tem, zakaj, v spodnjih odstavkih. Foto: YouTube

Zakaj "v teoriji"? Zato, ker je vrednost premoženja Chrisa Larsena skoraj v celoti vezana na ceno rippla, ta pa lahko glede na že večkrat prikazano volatilnost celotnega trga kriptovalut močno pade že danes, če bi se zgodilo kaj nepredvidenega.

Glede na to, da je največji posamični lastnik ripplov, bi do drastičnega znižanja cene kriptovalute lahko prišlo tudi, če bi se Larsen svoje bogastvo odločil unovčiti z množično prodajo ripplov. Ti bi preplavili trg, prišlo bi do velikega upada povpraševanja po kriptovaluti in njena cena bi strmoglavila.

Chrisa Larsena ravno zaradi tega Forbes še ni uvrstil na uradni seznam svetovnih superbogatašev, ne najdemo ga niti v Bloombergovem indeksu milijarderjev.

Preberite tudi:

Eden najbogatejših ljudi na svetu je tudi idejni oče bitcoina, a nihče ne ve, kdo v resnici sploh je in kje je