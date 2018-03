Bill Gates povedal, kaj si misli o kriptovalutah, in razjezil marsikoga

Superbogataš in ustanovitelj podjetja Microsoft Bill Gates je v torek na spletnem forumu Reddit organiziral AMA, razpravo, v kateri odgovarja na vprašanja drugih uporabnikov. Med drugim se je dotaknil kriptovalut in izrazil kontroverzno mnenje, ki je v nasprotju z Gatesovim opisom kriptovalut izpred nekaj let, precej uporabnikov Reddita pa se z njim ni strinjalo.

Bill Gates po dolgem času ni več najbogatejši človek na svetu. Jeff Bezos, ustanovitelj spletnega veletrgovca Amazon, ima po podatkih medija Forbes, ki sestavlja lestvico najbogatejših Zemljanov, trenutno za tretjino vrednejše premoženje (125 milijard dolarjev) od Billa Gatesa (92 milijard dolarjev). Foto: Reuters

Tokratni AMA (Ask Me Anything oziroma Vprašaj me karkoli) je bil že šesti, ki ga je na spletnem forumu Reddit organiziral Bill Gates.

Kot vedno, je tudi tokrat predložil dokaz, da bo na vprašanja res odgovarjal sam oziroma da ne gre za uporabnika, ki bi se izdajal za Billa Gatesa, temveč da za tipkovnico v resnici sedi drugi najbogatejši človek na svetu:

I’m on @reddit right now if you want to ask me anything: https://t.co/HXMsI0lSK1 pic.twitter.com/1UxthPgCjz — Bill Gates (@BillGates) February 27, 2018

Pri letošnjem Gatesovem AMA je en njegov odgovor dvignil kar veliko prahu, tema vprašanja pa so bile kriptovalute, ena najbolj vročih besed zadnjih nekaj mesecev.

Uporabnik Askur1337 je Gatesa vprašal: "Kakšno je vaše mnenje o kriptovalutah?"

Gates je kriptovaluto bitcoin leta 2014 opisal kot uporabnejšo od klasičnih valut, leto pozneje pa dejal, da bodo kriptovalute, čeprav bitcoinu to morda ne uspe, najbrž glavni način za prenos denarja v prihodnosti, zdaj pa je z odgovorom presenetil marsikaterega uporabnika Reddita:

Foto: Reuters

"Glavna lastnost kriptovalut je, da uporabniku zagotavljajo anonimnost. Menim, da to ni dobra stvar. Sposobnost vlad, da odkrivajo in preprečujejo pranje denarja, ogibanje davkom in financiranje teroristov, je dobra stvar. Kriptovalute omogočajo nakupe drog, kot je fentanil (opioid) in so zato ena redkih novih tehnologij, ki je neposredno povzročila smrti ljudi (samo v ZDA je leta 2016 zaradi fentanila umrlo 20 tisoč ljudi, op. p.). Za nameček je lahko špekuliranje s kriptovalutami in kriptožetoni izjemno nevarno za tiste, ki bodo vložili veliko denarja."

"Bill, spoštujemo te, ampak pišeš neumnosti"

Gatesov odgovor glede kriptovalut je bil, čeprav je prejel šest zlatnikov (ti so na forumu Reddit oblika nagrajevanja posebej dobrih zapisov in so zelo redki), deležen precej kritik.

Številni drugi uporabniki so Gatesa spomnili, da glavna lastnost kriptovalut še zdaleč ni anonimnost, temveč sta to decentralizacija ter zmožnost zaupanja tehnologiji in ne institucijam, v katerih se lahko pojavita korupcija in človeški pohlep.

Gatesa je uporabnik RemingtonSnatch opozoril tudi, da je v svetu kriptovalut danes zelo težko biti povsem anonimen, ko in če pa svojo pravo identiteto enkrat samkrat povežeš s svojim naslovom za prejemanje kriptovalut, bo zaradi zasnove tehnologije v trenutku znana tvoja celotna zgodovina transakcij. "Stavim, da je bilo v omrežjih kriptovalut opravljenih veliko traksancij za izmenjavo nezakonitih dobrin, ker ljudje verjamejo, da kriptovalute varujejo njihovo identiteto. A stavim tudi, da bo v prihodnjih letih, ko se bodo preiskovalci na kriptovalute spoznali še precej bolj kot danes, veliko teh ljudi pristalo v zaporu, saj je finančna sled, ki so jo pustili za sabo, v svetu kriptovalut trajna," je zapisal uporabnik RemingtonSnatch. Foto: Thinkstock

Gates: Ne verjamem, da bi bil tako bogat, če bi se rodil v revni družini

Bill Gates je uporabnike Reddita v svojem AMA z odgovori, ki se niso vrteli okrog kriptovalut, sicer precej navdušil.

Zanimivo vprašanje je postavil uporabnik jpfg259: "Bill, ali bi postal tako bogat, če bi se rodil v družino z nizkimi prihodki?"

Gates, čigar oče je bil uspešen odvetnik, mama uspešna finančnica, dedek pa predsednik banke, je odgovoril, da je ogromno znanja v mladosti pridobil zato, ker so mu starši lahko zagotovili zelo kakovostno izobrazbo. "Do šestega razreda sem hodil v javno šolo, nato pa so me vpisali v odlično zasebno šolo. Če se tam ne bi navdušil nad matematiko in programiranjem, najverjetneje ne bi imel tako uspešne kariere."

Bill Gates je odgovoril tudi na vprašanje, ki si ga je zaradi širjenja govoric v zadnjih mesecih postavil marsikateri Američan: bo leta 2020 kandidiral za prihodnjega predsednika ZDA? "Ne," je uporabnike Reddita razočaral Gates. Pojasnil je, da je veliko pomembnejše delo, ki ga z ženo Melindo opravljata v svoji dobrodelni organizaciji. Foto: Reuters

