To je deset največjih kriptobogatašev na svetu #video

Ameriški poslovni medij Forbes, ki že tri desetletja objavlja lestvico najbogatejših ljudi na svetu, je januarja začel sestavljati še en seznam superbogatašev. Na njem so posamezniki, ki so obogateli s kriptovalutami. Ker so te trenutno ena najbolj vročih tem, pri Forbsu verjamejo, da ljudje zanje preprosto morajo vedeti. Kdo so torej največji kriptobogataši na svetu?