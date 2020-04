Slovenski znanstvenik je že januarja slutil, da bo koronavirus velika stvar

Slovenski znanstvenik Primož Cigoj je še v času, ko so se koronavirusa bali samo na Kitajskem, razvil spletno aplikacijo CoronaLive za spremljanje statistik epidemije, ki se je hitro uveljavila kot eden najbolj zanesljivih in zaupanja vrednih virov podatkov ne le v Sloveniji, temveč tudi v svetovnem merilu. CoronaLive obiskovalcu med drugim ponuja tudi zbirni vpogled v izredno pomembno kategorijo informacij, ki jih ne najdemo povsod: število opravljenih testov na koronavirus v vsaki državi.

Na spletni strani CoronaLive je mogoče spremljati najbolj ažurne podatke (osvežujejo se na petnajst minut) o številu potrjenih okužb z novim koronavirusom, številu smrti in številu oseb, ki so ozdravele.

Podatki so na voljo tako v globalnem kot v lokalnem merilu, mogoče pa si jih je ogledati v obliki preglednih seznamov ali pa vizualizacij v obliki interaktivnih zemljevidov in animiranih grafov.

Kako se je koronavirus širil po svetu (večji mehurčki prikazujejo krizna žarišča):

Z zbiranjem številk se je začel ukvarjati že v času, ko je koronavirus skrbel zgolj Kitajce

Spletno stran CoronaLive vsak dan obišče že več kot 100.000 unikatnih uporabnikov, število skupnih obiskov strani pa je še precej višje, je za Siol.net pojasnil njen razvijalec Primož Cigoj.

Podatkom o epidemiji koronavirusa je začel slediti in jih zbirati že januarja, ko je bila ta večidel omejena še na Kitajsko. Sprva je razvil aplikacijo za pametne telefone, a ker Apple in Google objave takšnih aplikacij v svojih digitalnih trgovinah ne dovolita, dokler blagoslova za to ne da katera od večjih zdravstvenih organizacij, se je odločil za izdelavo spletnega portala, ki pa je prav tako prijazen uporabi na zaslonih mobilnih telefonov.

Primož Cigoj je spletno aplikacijo CoronaLive v tujino razširil prek Reddita, najbolj obiskanega internetnega foruma, ki ima uporabnike po vsem svetu, kot zanesljiv in zaupanja vreden vir podatkov o epidemiji koronavirusa jo med drugim navajajo zdravstvene organizacije v Angliji in na Švedskem. Foto: Matic Tomšič

Podatke o številu potrjenih primerov okužb, smrtnih žrtev in ozdravelih posameznikov Cigoj za vsako državo posebej črpa iz zaupanja vrednih virov, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), kitajski nacionalni odbor za zdravje (NHC).



Podatke za Slovenijo medtem zbira s pomočjo sorodnih portalov Covid-19 sledilnik in covid19.alpaka.si, ki se osredotočata na širjenje novega koronavirusa v Sloveniji.

Kako je naraščalo število okužb s koronavirusom v Sloveniji:

CoronaLive ima tudi zelo pomembno zbirko podatkov, ki jo podobne strani šele dodajajo

V glavnem meniju spletne strani CoronaLive najdemo tudi razdelek Covid-19 Testing, kjer je zbrana podrobna statistika števila testiranj na novi koronavirus v vseh državah sveta.

Gre za podatke, ki so po mnenju zdravstvene stroke ključni za boljše razumevanje koronavirusa in seveda za zajezitev pandemije.

Kot je za Siol.net pojasnil Cigoj, je bilo te podatke na začetku pandemije zelo težko dobiti, saj so bili precej razdrobljeni. "Iskal in prevajal sem kitajske in arabske vire, na primer, ter podatke ročno vnašal na spletno stran," je povedal.

CoronaLive ima na od 4. aprila na YouTubu tudi "prenos epidemije v živo":

Slovenija med državami z najbolj doslednim režimom testiranja



CoronaLive razkriva, da je Slovenija, kar zadeva število opravljenih testov na milijon prebivalcev, še vedno v svetovnem vrhu.



Na spletni strani je sicer šele na 25. mestu, a je realna uvrstitev več kot deset mest višja, ker CoronaLive na lestvico uvršča tudi regije znotraj posameznih držav (na primer Lombardijo v Italiji ali pa New York v ZDA).

Ali je v tem kaj denarja?

Ameriškemu najstniku Aviju Schiffmanu, ki je naredil eno najbolj priljubljenih spletnih strani za spremljanje podatkov o epidemiji koronavirusa, so oglaševalci za uporabo njegovega portala ponudili več milijonov evrov, a jih je zavrnil.

Tudi Primož Cigoj meni, da bi bil poskus dobičkarstva s takšno spletno stranjo nesmiseln. Kot pravi, ni o tem niti razmišljal, pa četudi bi, se za kaj takega ne bi odločil.

"Takšna spletna stran ne bo relevantna v nedogled. Ko bo epidemija mimo, bo število obiskovalcev padlo na nič. Obenem za morebitni zaslužek na tak način ne bi želel zastaviti svojega ugleda," je še povedal.

