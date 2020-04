Odrekel se je bogastvu na račun epidemije: je storil napako?

Sedemnajstletni Američan Avi Schiffmann je spletno stran za prikazovanje statističnih podatkov o pandemiji novega koronavirusa nCoV2019.live postavil že konec decembra lani, ko so bili primeri okužb omejeni še na Kitajsko.

Kot je povedal v nedavnem kratkem intervjuju za ameriški poslovni medij Bloomberg, je bilo v najzgodnejši fazi epidemije podatke o številu obolelih in razsežnosti bolezni težko najdi, saj so bili tako rekoč vsi viri v kitajščini.

Meet the 17-year-old behind https://t.co/pCQaM7zz40, one of the largest coronavirus-tracking websites in the world pic.twitter.com/fB7pgg8Jxg