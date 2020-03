Strokovnjak svari pred tistimi, ki v koronavirusu vidijo dobiček

Slovenci lahko v tednih, ki jih zaznamuje novi koronavirus, na družbenih omrežjih naletimo na številne objave, ki ponujajo tisoč in en prehranski dodatek, dieto, recept ali pa trik za okrepitev imunskega sistema. Gre za neučinkovite in potencialno celo nevarne nasvete, opozarja prehranski strokovnjak dr. Leon Bedrač.

Več slovenskih prehranskih strokovnjakov je v zadnjih dneh na spletu opozorilo na tako imenovane "vojne dobičkarje", ki poskušajo zaskrbljenost ljudi zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2, obrniti sebi v prid in jim prodajati prehranske načrte in dodatke, ki naj bi okrepili delovanje imunskega sistema oziroma jih zaščitili pred okužbo z virusom.

Eden izmed tistih, ki opozarjajo, je Leon Bedrač, doktor kemijskih znanosti in strokovnjak za biokemijo prehrane.

Dr. Leon Bedrač je doktorat s področja organske sintezne kemije opravljal na Institutu Jožef Stefan. Po doktoratu se je zaposlil v biotehnološkem podjetju Acies Bio, ki se ukvarja z mikrobno biotehnologijo, trenutno pa dela v raziskavah in razvoju zdravil v farmacevtskem podjetju Krka. Foto: Leon Bedrač / Osebni arhiv

Bedrač je na svoji spletni strani Prehranska akademija, kjer tudi v laikom prijaznem formatu deli svoje poglobljeno znanje in razbija pogoste mite o prehrani, opozoril, zakaj številnih nasvetov, ki jih med epidemijo koronavirusa najdemo na Facebooku, morda ni najbolj pametno upoštevati.

Kot pravi Bedrač, bodo pri preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom najbolj pomagali nasveti, s katerimi nas že nekaj časa oblegajo z vseh strani: ostanite doma, umivajte si roke, pojdite na sprehod, vendar ne z drugimi ljudmi.

Leon Bedrač ni zgolj znanstvenik, temveč je bil svoj čas tudi odličen tekač. V zadnjem desetletju je veljal za enega najboljših rekreativnih tekačev v Sloveniji, pohvali se lahko z več zmagami na rekreativnih tekaških prireditvah v Sloveniji in na Hrvaškem. V zadnjem času zaradi kronične poškodbe sicer teče manj pogosto, drži pa se pet- in desetkilometrskih razdalj. Foto: Leon Bedrač / Osebni arhiv

Kaj je narobe s "čudežnimi" dietami in prehranskimi dodatki?

Rešitve, ki jih na spletu ponujajo tisti, ki v pandemiji vidijo poslovno priložnost, so po Bedračevem mnenju neučinkovite in v določenih primerih lahko celo nevarne, poudarja.

"Pred koronavirusom SARS-CoV-2 vas ne more zaščititi nobena čudežna dieta, najsi bo to karnivorna, veganska, paleo ali keto dieta," je zapisal Bedrač. Dodal je, da ne bo pomagalo tudi nobeno postenje razen postenja od predelane in hitre hrane, kar pa je vselej priporočljivo.

Bedrač tudi opozarja, da človeškega organizma pred koronavirusom ne more obraniti nobeno prehransko dopolnilo, posebej izpostavlja liposomalni vitamin C, ki ga v zadnjih tednih številni slavijo kot čudežno zaščito pred covid-10, oziroma katerikoli dodatek, ki ga prodajalec predstavlja kot pospeševalca imunskega sistema.



"Pogosto upoštevajo le tiste dokaze, ki potrjujejo njihova prepričanja," je do številnih samooklicanih prehranskih gurujev kritičen dr. Leon Bedrač. Foto: Leon Bedrač / Osebni arhiv

Leon Bedrač je za Siol.net izpostavil dejstvo, da goreči podporniki raznoraznih čudežnih diet in dodatkov za utrjevanje svojih prepričanj pogosto namenoma ali pa nenamenoma podležejo fenomenu, ki se s tujko imenuje cherry picking - izraz bi lahko v slovenščini parafrazirali kot nabiranje zgolj tistih češenj, ki so ti všeč.



"Pri tem gre za iskanje znanstvenih študij, ki podpirajo tvoja prepričanja ali argumente, pa čeprav to pomeni ignoriranje desetih drugih študij, ki trdijo nasprotno," je pojasnil. Opozoril je tudi na pogosto neupoštevanje ali nerazumevanje osnovnih znanosti, kot sta biokemija in molekularna biologija.

Novi dokazi o različnih zgodnjih simptomih bolezni, ki jo povzroča koronavirus:

Zakaj je to lahko tudi nevarno?

V času, ko po svetu straši mutiran virus SARS, si po Bedračevih besedah ljudje niti ne bi smeli želeti preveč aktivnega imunskega sistema.

Izpostavlja sicer, da je krepitev imunskega sistema s primerno prehrano, fizično aktivnostjo, uživanjem na soncu, kratkotrajno izpostavitvijo zelo mrzlim ali visokim temperaturam (mrzla prha ali savna) ter tudi potencialnim jemanjem nekaterih prehranskih dopolnil v splošnem seveda zaželeno in nam lahko samo koristi.

"Vendar pa v primeru koronavirusa, ki precej spominja na svojega 'zlobnega dvojčka' iz leta 2003, SARS, kopiranje običajnih priporočil proti prehladu, gripi in drugim virozam ni najbolj racionalno in je lahko celo nevarno," opozarja.

"Običajno virusi v naših celicah oslabijo mehanizme, ki nam v normalnih okoliščinah omogočajo, da smo zdravi. Kar je huje, virusi lahko prevzamejo nadzor nad našim imunskim sistemom in ga tako obrnejo sebi v prid, torej poškodujejo gostitelja. Posledično lahko podpora imunskemu sistemu naredi več škode kot koristi zaradi povečanega imunskega odziva," opozorilo utemeljuje Bedrač.

Preveč intenziven odziv telesa na morebitno okužbo lahko poškoduje telesu lastne celice ali pa povzroči kasnejši sunkovit padec imunitete in okužbo z različnimi mikrobi, kar je lahko za človeka tudi usodno, opozarja dr. Leon Bedrač. Foto: Getty Images

Bedrač je podivjanost imunskega sistema v času, ko virus išče gostitelje, ki jih lahko okuži, da bi si s tem zagotovil nadaljevanje lastnega obstoja, za lažje razumevanje primerjal s prepirom z drugim človekom.



"Ko se z nekom prepiraš in si jezen, lahko z dodatnimi nepremišljenimi besedami narediš še več škode. Če pa prepir prespiš, se lahko odzoveš bolj mirno, premišljeno, in konflikt umiriš," je za Siol.net pojasnil podobnost z odzivanjem preveč aktivnega imunskega sistema na invazijo (korona)virusov. Dodal je še, da je seveda vselej najbolje, da do "prepira" sploh ne pride.

Preberite tudi: