Iz Hrvaške prihaja pomembna informacija za mnoge Slovence

Ljudje iz drugih držav, ki imajo hiše in plovila na Hrvaškem, bodo zagotovo želeli obiskati svojo lastnino. To bodo prvi turisti na Hrvaškem, ko bodo epidemiološki pogoji dovoljevali potovanja, je danes ocenil hrvaški minister za turizem Gari Cappelli. Po njegovem mnenju želijo številni obiskati Hrvaško tudi zaradi njene dobre epidemiološke slike.

Minister Gari Cappelli se je pred začetkom današnje seje hrvaške vlade tako odzval na poročanje medijev, da češke turistične agencije načrtujejo prihod turistov na Hrvaško in v Slovenijo v skladu z vsemi epidemiološkimi ukrepi, poroča STA.

Na Češkem načrtujejo, da bi turisti z zdravniškimi potrdili, da niso okuženi z novim koronavirusom, prihajali na Hrvaško s posebnimi letali v Split in Dubrovnik ali z avtomobili po določenih cestnih koridorjih, ne da bi potem morali v obvezno 15-dnevno samoizolacijo ali karanteno, je danes poročal Jutarnji list. Na Češkem so ocenili, da sta Hrvaška in Slovenija epidemiološko najvarnejši državi, navaja STA.

Minister meni, da je Hrvaška ena izmed najvarnejših držav v epidemiji

Cappelli je odgovoril, da gre za pričakovan poskus čeških turističnih agencij, da bi ponovile dosedanje dobre poslovne rezultate na Hrvaškem. Kot je izpostavil, so strogi hrvaški zdravstveni ukrepi za zajezitev epidemije v državi prispevali k podobi Hrvaške kot ene izmed najvarnejših držav, ko gre za okužbe z novim koronavirusom.

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli možnosti za reševanje letošnje turistične sezone vidi najprej v namestitvah v kampih ter v osamljenih hišah v naravi ter v navtičnem turizmu. Foto: STA Podobne predloge minister pričakuje tudi iz drugih držav, a bo, po njegovem mnenju, vse odvisno od uspešnosti boja proti pandemiji v posameznih državah, piše STA.

Več kot sto tisoč Slovencev z lastnimi nepremičninami na hrvaški obali

Na Hrvaškem želijo poletne počitnice letos preživeti tudi mnogi Slovenci. Po neuradnih podatkih imajo slovenski državljani na Hrvaškem v lasti približno 110 tisoč stanovanj, hiš in počitniških hiš, večinoma v hrvaški Istri in na Kvarnerju.

Cappelli je med drugim dejal, da možnosti za reševanje letošnje turistične sezone vidijo najprej v namestitvah v kampih ter v osamljenih hišah v naravi ter v navtičnem turizmu. Navaja, da bodo namestitve morda lahko zagotovili tudi nekateri hoteli, ki imajo pogoje za izvajanje vseh epidemioloških ukrepov.

Potrdil je tudi, da nameravajo uvesti turistično kartico za hrvaške turiste. Gre za projekt t. i. Crokartice, na katero bodo lahko delodajalci zaposlenim nakazali do 2500 kun (338 evrov) za počitniške dejavnosti na Hrvaškem, poroča STA.

Tudi hrvaški minister za morje, promet in turizem Oleg Butković je pred današnjo sejo hrvaške vlade novinarjem povedal, da letos pričakujejo nekaj prihodkov od navtičnega turizma ter da razmišljajo tudi o vnovični vzpostavitvi letalskih povezav.

Letos ne pričakujejo množičnega prihoda turistov

Na Hrvaškem, po pisanju STA, ocenjujejo, da bodo imeli letos po najbolj optimistični različici med 20 in 25 odstotkov lanskega turističnega prometa, ko so prihodki presegli deset milijard evrov. Množičnega prihoda turistov, kakršnemu so bili priča v prejšnjih letih, ne pričakujejo pred velikonočnimi prazniki leta 2021.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v sredo naložil vsem ministrom, naj preučijo možnosti, katere gospodarske in družbene dejavnosti bi lahko obudili v skladu z epidemiološkimi okoliščinami. Na ta način nameravajo vnovič zagnati nekatere gospodarske dejavnosti in vrniti vsaj del običajnega življenjskega ritma državljanom.