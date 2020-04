Predsednik Pahor se je opravičil za napako #video

Predsednik države Borut Pahor in drugi politiki so bili ob včerajšnjem obisku mejnega območja ob Kolpi deležni številnih kritik, ker niso upoštevali pravil socialnega distanciranja. Pahor se je danes za to ravnanje opravičil in izrazil občudovanje tistih, ki se tega držijo.

Predsednik države Borut Pahor, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in minister za obrambo Matej Tonin so včeraj obiskali vojake v Črnomlju in vojaško-policijske patrulje, ki opravljajo nadzor na južni meji.

Predsednik in preostali politiki so bili ob tem tarča kritik, da se ob srečanju z vojaki, policisti in domačini niso držali pravil socialnega distanciranja, kot to v času novega koronavirusa velevajo pravila.

Foto: STA

"Morali bi biti za zgled, pa to nismo bili"

Pahor se je danes ob robu obiska stanovalcev v Domu starejših občanov Kamnik za to opravičil.

"Razumem in sprejemam kritike na račun mojega obnašanja in obnašanja mojih spremljevalcev včeraj ob obisku pripadnikov Slovenske vojske in policije v Črnomlju. Na neki način bi morali veljati za zgled, to včeraj nismo bili. Sprejmite, prosim, iskren izraz mojega obžalovanja in opravičila. Občudujem ljudi, ki z zares discipliniranim obnašanjem pripomorejo in pripomorete, da se Slovenija tako uspešno sooča s to zdravstveno krizo. Hvala, gremo naprej. Vse bo še dobro," je dejal Pahor.

Šlo je za napako, bili so premalo pozorni

Na kritike javnosti in medijev se je odzval tudi minister Hojs. Kot je povedal za STA, je šlo za napako, na to so bili premalo pozorni, kar je po njegovih besedah veljalo tudi za člane novinarskih ekip. So bili pa na območju ob Kolpi, kjer je prostora malo in takšno število ljudi, po njegovi oceni jih je bilo več kot sto, ni moglo biti razvrščeno v primerni razdalji. V prihodnje pa bodo poskrbeli, da bo vzpostavljena primerna razdalja, je dejal.