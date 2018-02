Pri naših sosedih se kuha nov kriptoškandal: kam so šli milijoni?

Fotografija je simbolična. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Italijanski BitGrail je ena večjih menjalnic za trgovanje z manj znano kriptovaluto nano (včasih se ji je reklo raiblocks). Sedemnajst milijonov enot prav te kriptovalute je izginilo v nedavni "seriji nepooblaščenih transakcij", je vodstvo menjalnice sporočilo na svoji spletni strani.

Cena kriptovalute nano, s katero se na spletnih borzah trguje pod oznako XRB, je trenutno malce več kot sedem evrov, kar pomeni, da so bili uporabniki menjalnice skupno oškodovani za približno 120 milijonov evrov.

Bitgrail je v odzivu na incident sporočil, da se je že začela policijska preiskava, menjalnica pa bo začasno zamrznila tako trgovanje kot depozite in dvige kriptovalut v in iz digitalnih denarnic uporabnikov.

Cena kriptovalute nano je po objavi sporočila o kraji takoj padla. Njen negativni trend rasti sicer traja že od začetka januarja, ko je borza BitGrail prvič sporočila, da bo začasno blokirala dvige te kriptovalute. Takrat je bila cena kriptovalute nano blizu 30 evrov, danes je komaj malce več kot sedem evrov. Foto: Coinmarketcap.com

BitGrail je trgovanje s kriptovaluto nano zaustavil že en dan pred razkritjem milijonske kraje:

XRB Markets currently unavailable. — BitGrail Exchange (@BitGrail) February 8, 2018

Nekaj drži kot pribito - kriptovaluto je nekdo ukradel, vprašanje pa je, kdo

Ker kraje kriptovalut danes niso več redkost, temveč se dogajajo praktično vsak mesec, proti njim pa nismo imuni niti v Sloveniji, BitGrail ne bi smel posebej izstopati, pa vendar morda bo.

Zaradi cele vrste vprašljivih potez, ki jih je vodstvo menjalnice potegnilo v zadnjem času, namreč ne manjka skeptikov, ki sumijo, da mogoče ne gre za klasično krajo kriptovalut, temveč za prevaro.

Tega ne delaš, če za to nimaš res dobrih razlogov

BitGrail je januarja začasno blokiral dvige kriptovalut nano in še dve drugih kriptožetonov. Nato je napovedal še, da bo uvedel obvezno identifikacijo vseh uporabnikov menjalnice, čeprav to ni bilo nujno potrebno, saj se na BitGrailu kriptovalut ne kupuje s klasičnimi oziroma fiat valutami, kot sta evro in dolar, temveč z drugimi kriptovalutami, kot sta bitcoin in ether.

Obvezno identifikacijo je BitGrail zahteval zato, da bi evropske uporabnike ločil od neevropskih, te pa bi nato prisilil v zaprtje računov na BitGrailu. Foto: Thinkstock

Ker za te odločitve vodstvo BitGraila ni imelo pravih razlogov oziroma jih praktično ni pojasnilo z drugim argumentom kot "z željo biti povsem transparentni", kar je mnogo uporabnikov platforme sprejelo z zelo mešanimi občutki, so se v javnosti že pojavila namigovanja, da se BitGrail pripravlja na tako imenovani "exit scam" oziroma hiter umik s trga kriptovalut, pri čemer bi s sabo vzel tudi premoženje uporabnikov.

Razvijalci kriptovalute nano medtem močno podpirajo drugo teorijo: menjalnica BitGrail je kriptovalute uporabnikov že zapravila na tak ali drugačen način, domnevno "krajo" pa uporablja kot izgovor za prikrivanje lastne insolventnosti.

O čistosti poslov BitGraila so razvijalci kriptovalute nano namreč podvomili, ko jih je prvi mož menjalnice Francesco Firano prosil, naj izvedejo tako imenovano cepitev kriptovalute, s katero bi BitGrail uporabnikom lahko vrnil izgubljena sredstva. Razvijalci se s tem niso strinjali, saj gre za najbolj ekstremno rešitev, ki ruši osnovno načelo kriptovalut, torej nespremenljivost preteklih transakcij.

Izginotje kriptovalute iz denarnic uporabnikov menjalnice BitGrail trenutno preiskuje italijanska policija. Dokler preiskava ne bo končana, je seveda povsem mogoč tudi scenarij, da je BitGrail res nekdo okradel ter da so po tehnični plati zamočili in krajo posredno omogočili razvijalci kriptovalute nano, ki krivdo za svojo napako zdaj valijo na BitGrail. Foto: Thinkstock

Preberite tudi:

Kaj je največja napaka, ki jo pri shranjevanju kriptovalut naredi preveč menjalnic in ponudnikov drugih storitev