Novost v ligi NBA: kamera kmalu prilepljena na Dončića?

Uvedba nove tehnologije je plod dogovora med ligo NBA, televizijskim omrežjem TNT, ki v rednem delu sezone NBA letos prenaša 66 tekem in ima že 16. leto zapored ekskluzivne pravice za prenos tekme zvezd, ter družbenim omrežjem Twitter.

Prenosi, ki se bodo osredotočali samo na enega košarkarja, bodo sprva delovali tako, da bodo gledalci, ki na Twitterju sledijo profilu @NBAonTNT, med prvim polčasom glasovali, katerega igralca želijo spremljati.

