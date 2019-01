Nov rekord v ligi NBA: to, kar je uspelo Hardnu, ni še nikomur. #video

Ameriški košarkar James Harden se je s še eno izjemno predstavo poslovil od leta 2018 in dosegel nov mejnik v ligi NBA. Na tekmi proti Grizlijem iz Memphisa je na statistični račun Raket iz Houstona (113:101) vpisal 43 točk, 10 skokov in 13 asistenc, kar je zadostovalo za četrti trojni dvojček v tej sezoni in 39. v karieri. A to še ni vse.

Devetindvajsetletni košarkar James Harden, aktualni MVP lige NBA, je na zadnji tekmi tega leta proti Grizlijem iz Memphisa v domači dvorani Toyota Center v Houstonu prispeval kar 43 točk, 10 skokov in 13 asistenc ter se vpisal v zgodovino.

Mojstrovine Jamesa Hardna na silvestrski tekmi med Raketami in Grizliji:

Postal je namreč prvi košarkar v zgodovini NBA, ki je na osmih zaporednih tekmah dosegel najmanj 35 točk in pet asistenc. Rekord je bil do zdaj v lasti Oscarja Robertsona, ki je takšno učinkovitost ohranjal (dvakrat) na sedmih zaporednih tekmah.

S strelsko natančnostjo je Harden podrl tudi lastni rekord. Na zadnjih devetih tekmah je namreč v povprečju dosegal kar 39 točk.

James Harden becomes the first player in @NBAHistory to record 8 consecutive games of 35+ points, 5+ assists! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/rKjlmKKtWb — NBA.com/Stats (@nbastats) January 1, 2019

Silvestrska tekma je bila tudi četrta zaporedna tekma, na kateri je bradati Američan dosegel več kot 40 točk in tako postal šele tretji igralec v zadnjih 30 letih, ki je pod koši lige NBA v desetih zaporednih tekmah dosegel skupno 400 točk. To je pred njim uspelo samo Michaelu Jordanu in Kobeju Bryantu.

Houston je nocoj zmagal že petič zapored. Rakete so na zadnjih 11 tekmah vknjižile samo en poraz, z razmerjem zmag in porazov 21-15 so trenutno na petem mestu zahodne konference.