Trump košarkarjem lige NBA: Prvak ne bo povabljen v Belo hišo!

Predsednik Trump je tako odgovoril na komentar zvezdnika Clevelanda LeBrona Jamesa, ki je po tretji tekmi finala na vprašanje novinarjev o umiku povabila za nogometaše moštva Philadelphia Eagles dejal: "Vem to, da kdorkoli bo že zmagal, povabila sploh ne želi."

LeBron James on Trump taking back invite from Eagles: "I know no matter who wins this series, no one wants the invite anyways." pic.twitter.com/YMWwkwqR8t — Jordan Heck (@JordanHeckFF) June 5, 2018

Nekaj ur pozneje se je oglasil še zvezdnik Golden Stata Stephen Curry in dejal: "Strinjam se z LeBronom."

Donald Trump: Povabil ne bom nobenega moštva. Foto: Reuters

Že lani so se prvaki odpovedali obisku Bele hiše

Curry in druščina Bele hiše niso obiskali že lani, ko se je med košarkarji in predsednikom vnel spor na družbenih omrežjih. Košarkarji Golden Stata so po mnenju predsednika predolgo oklevali s sprejemom vabila, Curry se mu je celo javno odrekel, Trump je zato vabilo umaknil. Takrat se je s tvitom oglasil še James in predsedniku sporočil: "Obisk Bele hiše je bil velika čast, dokler se nisi pojavil ti."

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Košarkarji Golden State so lani obisk Washingtona izkoristili za obisk muzeja zgodovine Afroameričanov.

Letos je vprašanje razrešeno še pred koncem sezone. V letošnjem finalu sta sicer ista tekmeca, s 3:0 v zmagah pa vodijo košarkarji iz Kalifornije.