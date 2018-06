LeBron James se je poklonil ekipnemu krvniku

Kevin Durant je s 43 točkami in pomembno trojko nedvomno prvo ime tretjega finalnega obračuna v ligi NBA med ekipama Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers. Branilci naslova, Bojevniki, v seriji zmag vodijo že s 3:0. In kaj na to pravi glavni motor Kavalirjev LeBron James?

LeBron James, ki je znova dosegel trojni dvojček (33 točk, 10 skokov in 11 asistenc) se je na novinarski konferenci po tretji tekmi finala v ligi NBA poklonil njihovemu krvniku.

"Durant je morilec in to je bila morilska predstava," je 206 centimetrov visokega nasprotnika, ki je 49 sekund pred koncem tekme prevzel odgovornost in z velike razdalje zadel trojko za vodstvo Bojevnikov s 106:100, opisal James. Kljub porazu pa se ne namerava vdati. "V soboto si želimo zmage, želimo podaljšati finalno serijo," je napovedal.

"Durant je eden najboljših igralcev, proti katerim sem kadarkoli igral," je dodal, igro Warriorsov v zadnjem delu pa opisal kot eno najboljših tretjih četrtin v zgodovini NBA. Durant je tekmo končal s 43 točkami, kar je njegov strelski rekord v končnici.

Kljub izjemnemu dosežku je ostal skromen. "Želim biti čim boljši igralec in soigralec," je Durant povedal po tekmi.

Kaj je največja razlika med Bojevniki letos in in lani? Kevin Durant, odgovarja James.

Bojevniki, ki so po dveh tekmah v domači dvorani tokrat igrali v gosteh, v Quicken Loans Areni, so zmagali s 110:102. Četrta tekma, ki bi že lahko dala končnega zmagovalca, bo v noči na soboto. Statistika pravi, da vodstva s 3:0 v seriji zmag v finalu do zdaj ni zapravila še nobena ekipa.