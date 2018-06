Trump odpovedal sprejem zmagovalcev super bowla Philadelphia Eagles

Trump je sporočil, da sprejema ne bo, ker ne bo celotne ekipe, ki se ne strinja z njim, da je treba stati ob igranju državne himne z roko na srcu v čast velikim vojakom in vojakinjam ter ameriškemu ljudstvu. Philadelphia je želela poslati manjšo simbolično delegacijo, vendar Trump to razume kot žalitev za menda tisoč navijačev, ki načrtujejo udeležbo.

Navijači so še vedno povabljeni, vendar bodo lahko navijali le za predsednika, ki je sprožil spor z igralci lige NFL z monopoliziranjem domoljubja. Trump pravi, da bodo slavili državo, častili heroje, ki jo ščitijo, ter glasno in ponosno peli državno himno. Pomagala bosta orkester marincev in pevski zbor kopenske vojske.

Foto: Getty Images

Latniki NFL so klonili

Lastniki klubov NFL so pred kratkim klonili pred vztrajnimi napadi Trumpa na igralce, ki so s klečanjem med igranjem himne na začetku tekem opozarjali na policijsko nasilje nad temnopoltimi v ZDA. Klečati je začel temnopolti igralec in Trump je nemudoma izkoristil priložnost za podžiganje svoje volilne baze.

Njegovi podporniki so začeli bojkotirati ameriški nogomet in lastniki klubov so se zbali za dobiček ter sklenili, da morajo igralci med himno stati ali pa naj ostanejo v slačilnici. Odločitev lastnikov je naletela na kritike igralcev in spor še ni končan.

To ni prvič, da je Trump dobil košarico od športnikov, saj so povabilo na sprejem v Beli hiši že zavrnili prvaki lige NBA, košarkarji ekipe Golden State Warriors. Iz protesta proti predsedniku Baracku Obami se leta 2012 sprejema ni hotel udeležiti vratar prvakov hokejske lige NHL Boston Bruins Tim Thomas, vendar Obama zaradi tega ni preklical povabila celotni ekipi.

Foto: Reuters

Strahopetno dejanje

Nekdnaji igralec Orlov Torrey Smith je Trumpovo odločitev o preklicu povabila ekipi označil za strahopetno dejanje. "Niso vsi odpovedali obiska zaradi Trumpovega vztrajanja pri stanju med himno, predsednik pa še naprej širi laži, da so igralci naperjeni proti vojski. Veliko ljudi v ekipi ima različna stališča. Tisti, ki so želeli priti, bi morali dobiti priložnost. Odpoved proslave, ker te večina ljudi noče videti, je strahopetno dejanje," je sporočil Smith.

Demokratski senator iz Pensilvanije Bob Casey se je odločil, da ga v Belo hišo prav tako ne bo, in igralce povabil, naj z njim obiščejo kongres. Župan Philadelphie Jim Kenney je sporočil, da je Trump spet dokazal, da ni pravi patriot.

"Predsednik je egomanijak, obseden z velikostjo občinstva in preplašen zaradi strahu, da bi organiziral zabavo, na katero noče nihče priti. Mestna hiša je vedno odprta za proslave," je sporočil župan.