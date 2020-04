Eden nekdanjih najvišjih predstavnikov razvpite denarne verige OneCoin , ki je bila pred leti močno prisotna tudi v Sloveniji, in kasnejši soustanovitelj zelo vprašljive poslovne priložnosti Wantage One , ki je rekrute še novembra lani iskala v Murski Soboti, je postal posrednik pri prodaji medicinske in zaščitne opreme, namenjene boju proti epidemiji koronavirusa .

Kari Wahlroos in samooklicana "kriptokraljica" Ruja Ignatova, ustanoviteljica OneCoina, med intervjujem maja 2016. Wahlroos naj bi bil eden zadnjih, ki so videli Rujo Ignatovo, preden je ta jeseni leta 2017 izginila iz javnega življenja. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Finec Kari Wahlroos, strokovnjak za mrežni marketing, je bil med letoma 2015 in 2017 glavni mednarodni rekruter denarne mreže OneCoin. To je začela Bolgarka Ruja Ignatova, ki so jo najbolj goreči privrženci poimenovali "kriptokraljica".

OneCoin je po vsem svetu od več kot treh milijonov ljudi z obljubami o lahkem zaslužku s kriptovaluto izvabil več kot tri milijarde evrov oziroma v povprečju približno tisoč evrov na vsakega pridruženega člana. Velika večina denarja ni nikoli dobila nazaj. Med oškodovanimi je bilo tudi več kot deset tisoč Slovencev.

Kari Wahlroos (skrajno levo) je bil dolgo eden najtesnejših sodelavcev Ruje Ignatove (desno). Iz OneCoina je izstopil decembra 2017 oziroma približno dva meseca po tem, ko so Rujo Ignatovo zadnjič videli v javnosti. Neuradno naj bi prišlo do spora z vodstvom podjetja. Wahlroos je odšel brez velikega pompa, razlog za to pa je bilo najverjetneje dejstvo, da se je pritok svežega denarja v OneCoin proti koncu leta 2017 močno upočasnil. To je bilo tudi obdobje velikega eksodusa vodilnih promotorjev, ki so se takrat množično preusmerjali na druge "poslovne priložnosti". Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Wahlroos je po nekaterih ocenah z delom za OneCoin v dveh letih zaslužil več deset milijonov evrov. Obljubili so mu namreč en odstotek izkupička od vseh prodanih paketov v Evropi in državah nekdanje Sovjetske zveze.

Kasneje je sodeloval v denarni mreži CrowdBridge Global in nazadnje v poslovni priložnosti Wantage One, s katero je prišel novembra lani potencialne nove člane iskat tudi v Slovenijo, natančneje v Mursko Soboto.

Kot je Kari Wahlroos novembra lani povedal za finski medij Yle, je dogodke za OneCoin vodil v več kot 80 državah, udeležilo pa se jih je več kot 1,3 milijona ljudi. Vodil je tudi daleč največji dogodek OneCoina v Evropi, Coinrush, ki je leta 2016 potekal v Londonu v slavni areni Wembley. Na odru se mu je tukaj pridružil Šved Sebastian Greenwood, ki naj bi bil trenutno v priporu v ZDA. Kot je lani na sodišču v ZDA razkril Konstantin Ignatov, brat Ruje Ignatove, naj bi bil prav Greenwood tisti, ki je skupaj s tako imenovano "kriptokraljico" zagnal kolesje OneCoina. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Wantage One v obliki, kakršno sta lani predstavljala Wahlroos in njegov partner Udo Carsten Deppich, prav tako nekdanji vodilni predstavnik OneCoina, danes ne obstaja več. Nadomestil ga je projekt Wantage One Venture, ki ga vodi le še Wahlroos. Nemec Deppich je medtem prestopil v projekt Crowd1, ki se v več državah po svetu sooča z obtožbami, da je piramidna shema.

Iz mrežnega marketinga v preprodajo naprav in pripomočkov, ki danes rešujejo življenja

Kari Wahlroos, ki sicer živi v Dubaju, se v teh dneh ob mrežnem marketingu ukvarja še z drugo dejavnostjo, in sicer s posredništvom pri prodaji medicinskih pripomočkov, ki se uporabljajo za zdravljenje najresnejših primerov bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus.

Na Facebooku je Wahlroos pred dnevi namreč oznanil, da prodaja 500 ventilatorjev VG70, ki pomagajo dihati pacientom s koronavirusom na intenzivni negi.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Cena takšnega ventilatorja, če bi ga naročili neposredno pri enem od kitajskih proizvajalcev, je od deset tisoč do blizu 15 tisoč evrov (odvisno od količine naročenih enot).

Ob ventilatorjih Wahlroos sicer naroča tudi na tisoče infrardečih merilnikov telesne temperature in pa zaščitno opremo, kot so obrazne maske in skafandri. Na Facebooku je zapisal tudi, da je postal uradni vladni dobavitelj opreme, a te trditve ni podkrepil z dokazili oziroma pojasnili, za vlado katere države gre, saj ne živi v domovini.

Prav danes sicer minevajo natanko štiri leta od največje konvencije OneCoina v Sloveniji, OneCoin Day Slovenia.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Od govorcev, ki so 9. aprila 2016 "paradirali" po odru na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in Slovencem obljubljali bajne zaslužke z naložbo v kriptovaluto, ki ji bo cena samo še naraščala, ni z OneCoinom več povezan niti eden.

OneCoin zdaj resnično visi na izredno tanki nitki, nekateri še vedno verjamejo

OneCoin je od novembra lani, ko je Konstantin Ignatov, brat "kriptokraljice" Ruje Ignatove, na sodišču v New Yorku priznal, da je bila vse skupaj prevara, v razsulu.

Konstantina Ignatova (desno) je ameriška obveščevalna agencija FBI marca lani aretirala na letališču v Los Angelesu. Novembra lani je nato pričal proti odvetniku Marku Scottu, ki je obtožen, da je za Rujo Ignatovo pral denar. Ignatovu grozi zaporna kazen zaradi finančne goljufije, a se bo z ameriško vlado najverjetneje poskusil pogoditi za milejšo kazen. Sojenje ga čaka 8. julija letos, dovolili pa so mu, da ga ob plačilu varščine, počaka na prostosti. Ruja Ignatova (levo) je medtem še vedno pogrešana. Po prepričanju tistih, ki zadevo OneCoin poznajo najbolje, se najverjetneje skriva v Rusiji, ali pa si je privoščila plastično operacijo, ki bi ji omogočila, da je v javnosti ne bi več prepoznali. Foto: Facebook

Vse glavne spletne strani, ki so povezane z OneCoinom, ob poskusu obiska prikažejo opozorilo, da gre morda za nevarno spletno mesto in da naj uporabnik z obiskom nadaljuje na lastno odgovornost.

Po številnih menjavah v vrhu OneCoina, ki so se zgodile po aretaciji Konstantina Ignatova marca lani, je vajeti ta teden prevzel v svetu mrežnega marketinga razmeroma neznani Cordel James, bolj znan kot KingJayms, iz karibske otoške države Trinidad in Tobago.

James je med drugim znan po tem, da se je v lanskem videoposnetku pretvarjal, kako strelja na nasprotnike OneCoina. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

James tisto, kar je ostalo od pred leti morda celo največje denarne mreže na svetu, najverjetneje vodi kar od doma. Pisarne OneCoina v bolgarski prestolnici Sofiji naj bi bile namreč prazne že od lanskega novembra.

Čeprav so se na družbenih omrežjih lani ob tej novici hitro javili skeptiki in opozorili, da je ta informacija izmišljena, spodnji videoposnetek, ki je bil decembra lani posnet v notranjosti OneCoinovih bolgarskih prostorov, nazorno pokaže, da tam, razen nekaj miz in stolov, ni tako rekoč ničesar več:

Preberite tudi: