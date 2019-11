Denar so vzeli tisočem Slovencev in izginili. Zdaj prihajajo po še.

V torek bo v Murski Soboti potekala predstavitev pri nas razmeroma neznane poslovne priložnosti Wantage One . Gre za zmes trgovanja s kriptovalutami in mrežnega marketinga, ki lahko sodeč po predstavitvenem videoposnetku vodi do sanjskega avtomobila, lepe hiše, vsesplošne blaginje. Zatakne se pri ambasadorjih Wantage One, ki bodo v Murski Soboti v torek poprijeli za mikrofone. Gre namreč za posameznike, ki so še ne tako dolgo nazaj Slovencem obljubljali tako rekoč iste reči in za sabo večkrat pustili pravo pogorišče.

Kaj je Wantage One?

Wantage One je projekt švedskega podjetja Wellmont Capital Group, nastal pa je z združitvijo dveh preteklih shem mrežnega marketinga, CrowdBridge Global in Innerquest Global Limited.

Kot je razvidno iz informativnih vsebin o Wantage One, ki so objavljene na uradnih profilih projekta na YouTubu in Facebooku, je srž poslovne priložnosti platforma za avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami. Platforme sicer ne more uporabljati kar vsak, temveč le tisti, ki se v Wantage One včlani prek mrežnega marketinga.

Načinov za ustvarjanje prihodka z Wantage One je šest, vendar so kar štirje povezani s provizijami od novačenja novih članov.

Pri enem gre medtem za od 0,5- do 1,8-odstotni tedenski donos od članarine za vstop v Wantage One, ki znaša od 600 pa do kar 120.000 evrov. Eden je povezan s trgovanjem s kriptovalutami, a le posredno, ker ni odvisen od Wantage One - cena bitcoina lahko zraste.

Cene paketov, z nakupom katerih je mogoče vstopiti v poslovno priložnost Wantage One. Foto: YouTube/Posnetek zaslona

Člani 50 odstotkov izplačil ne prejmejo v evrih ali bitcoinih, temveč v internih "likvidnih kapitalskih kriptožetonih" ali Likquid, ki trenutno ne kotirajo na odprtem trgu.

Če ti nikoli ne bodo res likvidni, za kar čisto objektivno morda obstaja kar velika možnost (pojasnilo, zakaj, je v drugem delu članka), bodo člani dejansko dobili izplačano samo polovico provizij in donosov, ki jim pripadajo.

Promotorji Wantage One se v predstavitvah projekta močno opirajo na prepoznavnost kriptovalute bitcoin. Na bitcoin so se v preteklosti "šlepale" tudi številne druge tovrstne "poslovne priložnosti", ki danes že spadajo med propadle oziroma životarijo, na primer OneCoin. Foto: YouTube

Wantage One bodo v torek v Murski Soboti predstavljali staroste mrežnega marketinga, ki so bili v preteklosti vpleteni že v več podobnih projektov. Vsi so se izkazali za neuspešne, a najverjetneje ne zanje, saj so bili vselej pri vrhu članske hierarhije. V preteklosti so bili močno aktivni tudi v Sloveniji:

Udo Carsten Deppisch: že ob prelomu tisočletja je bil vpleten v piramidno shemo Fit for Success, zaradi katere je moralo Združenje bank Slovenije vsem bančnim uslužbencem izdati navodilo, da naj komitente opozarjajo na nevarnost vplačil v to "poslovno priložnost" (vir: Novi Tednik, 12. september 2002). Kasneje je sodeloval v denarni shemi Conligus, nato pa se preselil v Onecoin, kjer je bil eden od glavnih in najbolj agresivnih evropskih promotorjev ter se pojavil na številnih mednarodnih dogodkih. Nemec Udo Carsten Deppisch, ki ima od letos tudi ukrajinski potni list, živi pa v Dubaju, je vodja pridobivanja novih članov v sistem mrežnega marketinga Wantage One. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Kari Wahlroos: od leta 2015 do leta 2017 je promoviral OneCoin, leta 2018 pa je začel promovirati drugo kriptovaluto in sicer DagCoin. To ni trajalo dolgo, že ob koncu lanskega leta se je pridružil Deppischu v projektu CrowdBridge Global, iz katerega je zdaj nastal Wantage One.

Vsi glavni akterji v Wantage One so nekdanji visoki predstavniki OneCoina, ki mu je samo v Sloveniji uspelo naplahtati precej več kot 10.000 ljudi. Foto: YouTube

Kenny Nordlund: prisoten je bil, in to zelo blizu vrha, pri SiteTalku, ki so ga oglaševali kot družbeno omrežje, ki bo nadomestilo Facebook, in vlagateljem obljubljali, da jim bodo njihove naložbe v delnice starševskega podjetja ogromne dobičke prinesle takoj, ko bo začelo kotirati na borzi. SiteTalk je propadel, delnica podjetja, ki se je vmes večkrat preimenovalo, pa na ciprski borzi trenutno stane 0,01 evra. Kasneje je imel položaj enega glavnih evropskih vodij v OneCoinu, zdaj pa ima eno osrednjih vlog tudi pri Wantage One.

Predstavitev Wantage One, ki bo v torek v Murski Soboti, ni prva slovenska. Septembra so v sklopu evropske turneje eno organizirali tudi že v Ljubljani. Ob Deppischu je bil na promocijskem plakatu direktor Wantage One Hans Pasveer. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Sodeč po fotografijah, ki so bile včeraj objavljene na profilu Wantage One na Facebooku, pri projektu sodeluje tudi Goran Novaković, eden nekdanjih glavnih slovenskih promotorjev OneCoina.

