Z njo imajo tudi Slovenci neporavnane račune. Je sploh še kaj upanja?

Prišel in minil je 8. januar 2020, dan, ki je bil za več tisoč slovenskih osmoljencev v propadajoči denarni verigi OneCoin eden zadnjih žarkov upanja. "Na ta dan," to so od jeseni leta 2018 napovedovali zdaj že davno potuhnjeni promotorji OneCoina, "bo projekt zaživel v polnosti". To je za 99 odstotkov vlagateljev, ki si danes ne mečejo peska v oči z izgovori, da to nikoli ni bil končni cilj, pomenilo izplačilo velikega dobička. V resnici se je zgodilo manj kot nič, OneCoin pa je na robu kolapsa.

Denarna mreža OneCoin je sredi prejšnjega desetletja obljubila razvoj lastne istoimenske kriptovalute, ki bo boljša od bitcoina, na borzi pa jo bo mogoče prodati oktobra 2018. Kdor se bo vpisal v denarno mrežo, bo onecoine dobil zelo, zelo poceni, prodal pa jih bo lahko zelo drago, ker mu bo cena stalno naraščala, so obljubljali promotorji in premamili tudi več kot deset tisoč Slovencev.

Ko je bilo nekaj mesecev prej jasno, da dvomljiva kriptovaluta skoraj zagotovo ne bo videla borze, si je vodstvo podjetja OneCoin, katerega ustanoviteljica Ruja Ignatova je bila takrat pogrešana že skoraj eno leto, kupilo dodaten čas tako, da je organiziralo javno razprodajo kriptožetonov ONE.

Promotorji OneCoina so takrat pozabili na številne obljube, da bodo vlagatelji svoje onecoine na borzi lahko prodali 8. oktobra, in začeli odpirati šampanjce zaradi novega zasuka, s katerim so obdobje negotovosti za ogromno vse bolj živčnih ljudi, ki so v OneCoin vlagali svoje življenjske prihranke in tudi najemali kredite, podaljšali še za več kot eno leto. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kriptožetoni ONE bi se, ko bi preteklo dovolj časa, začeli pretvarjati v onecoine, 8. januarja 2020 pa bi projekt moral začeti delovati s polno kapaciteto.

Kaj natanko je to pomenilo, ni bilo nikoli zares jasno niti po številnih vprašanjih na zdaj že ugaslem uradnem forumu. Tega je vodil nekdanji neuradni "piarovec" denarne mreže Igor Krnić, ki je informacije o dogajanju v podjetju prejemal s samega vrha OneCoina. Forum je Krnić ukinil sam, ker ni hotel več odgovarjati na vprašanja vse bolj nestrpnih imetnikov onecoinov: kdaj jih bomo lahko prodali, kot so obljubljali?

Prispevek o OneCoinu v oddaji Argument na Planet TV:

Kot je bilo razvidno iz razprav v številnih zdaj že izbrisanih oziroma nedostopnih skupinah na Facebooku in v aplikaciji Telegram, naj bi obstajali indici, da bodo onecoin v takšni ali drugačni obliki na borzo poskusili spraviti v januarju 2020.

Kdor pa je včeraj poskusil obiskati spletno stran onecoinico.io, kjer je bil predstavljen nov projekt OneCoina, ki je zamaknil tako pričakovano borzo, je lahko ugotovil, da se ne naloži več. Registracija domene onecoinico.io sicer poteče šele septembra letos. Spletno stran lahko vidimo le še s pomočjo orodja Wayback Machine, ki arhivira prejšnje različice spletnih mest.

Poskus nalaganja spletne strani javi napako 522, kar pomeni, da je težava na strani gostitelja spletne strani, v tem primeru torej OneCoina. Cloudflare, ponudnik infrastrukture, ki sicer prikazuje spletno stran, občasno uspe naložiti onecoinico.io, a gre za varnostno kopijo starejše različice strani. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Novembrsko pričanje vršilca dolžnosti Ruje Ignatove je bilo za OneCoin uničujoče

Nedelujoča spletna stran onecoinico.io je le še eden v vrsti plazov, ki jih je sprožilo novembrsko pričanje Konstantina Ignatova na sodišču v New Yorku.

Brat Ruje Ignatove in zadnji šef OneCoina, ki ga je javnost poznala po imenu in priimku, je bil v ZDA aretiran marca lani, na sodišču pa je nastopil kot ključna priča tožilstva v sojenju odvetniku Marku Scottu, ki je za OneCoin oziroma za Rujo Ignatovo opral okrog 360 milijonov evrov.

Konstantin Ignatov (desno) je novembra na sodišču v New Yorku dejal, da je marca lani ob aretaciji sprva lagal o svoji vpletenosti v OneCoin. "Vedel sem, da delam za prevaro, zato nisem hotel, da me ujamejo. Stvari so postajale resne, strah me je bilo iti v zapor," je priznal to, na kar finančni strokovnjaki in strokovnjaki za kriptovalute opozarjajo že leta, promotorji OneCoina pa vztrajno zanikajo - da je OneCoin opeharil ljudi, ki so vanj vložili na stotine in tisoče evrov prihrankov ali celo posojil. Razkril je tudi številne bolj intimne podrobnosti o življenju sestre Ruje. Za več informacij kliknite fotografijo. Foto: Facebook

Priznanje Konstantina Ignatova, da je vedel, da dela za prevarantsko podjetje, je bilo za OneCoin katastrofalno. Eden za drugim so si namreč sledili udarci, od katerih si OneCoin najverjetneje ne bo več opomogel.

Ugasnilo je več njihovih spletnih strani - osrednja, onecoin.eu, je nedostopna že več kot mesec dni, nekatere pomožne so se po domnevni preiskavi vrnile. Iz glavne pisarne v Sofiji, kamor smo pred skoraj dvema mesecema na poziv promotorja še enkrat poslali novinarska vprašanja in ki naj bi jo konec novembra izpraznili, se ne oglaša nihče več.

OMG: Could the OneCoin HQ be closing down?! 😲 😲 https://t.co/7TgQ3H898H — Jamie Bartlett (@JamieJBartlett) November 21, 2019

V drugi polovici decembra se je zgodil tudi masovni eksodus še zadnjih bolj znanih promotorjev OneCoina. Med drugim ga je zapustil tudi Dušan Torbica, eden nekdaj najglasnejših "sponzorjev" OneCoina na območju nekdanje skupne države.

Ena od stvari, ki še delujejo, je OneCoinova spletna trgovina DealShaker, kjer je mogoče onecoine prek nakupa kuponov unovčiti za raznorazne izdelke, med katerimi zvečine prednjačijo tekstil, bižuterija, poceni elektronika in različne mavže oziroma dodatki k prehrani. Najti je mogoče tudi oglase za avtomobile, vendar pa ti tradicionalno niso prav zanesljivi:

Zato, ker v nasprotju z drugimi spletnimi stranmi še ni izginil, je DealShaker v zadnjem letu in pol oziroma po tem, ko je bilo že jasno, da obljube o prihodu onecoina na borzo ne bodo izpolnjene, postal priročen izgovor preostalih promotorjev OneCoina, da je bila prodaja kovancev za evre na seznamu prioritet pravzaprav vedno na drugem mestu.

Število domnevno aktivnih obiskovalcev spletne trgovine DealShaker šteje s preprosto skripto, ki jo lahko na svojo spletno stran vgradi vsak. Številka gre vselej le navzgor, slej ali prej pa se bo zavrtela nazaj na ničlo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tudi DealShaker zelo verjetno ne bo rešil OneCoina, saj je ne le v klavrnem stanju, temveč tudi laže o dejanski priljubljenosti oziroma obiskanosti (foto zgoraj).

Vseh oglasov je v spletni trgovini skupnosti, ki se hvali, da ima več kot 3,6 milijona članov, zgolj nekaj več kot 23.000. To je skoraj sedemkrat manj kot poleti leta 2018, ko je bil DealShaker pravzaprav še v drugem planu, saj je vodstvo OneCoina takrat še vedno napovedovalo prihod kovanca na borzo.

Preberite tudi: