Zdrav sem, imun sem, sporoča z vseh koncev ameriški predsednik Donald Trump nekaj dni po tem, ko je zapustil vojaško bolnišnico Walter Reed v predmestju ameriške prestolnice, kamor se je odpravil, ko je začel kazati znake bolezni covid-19.

Trump ne more prehvaliti Regenerona

Svojo "zmago" v veliki meri pripisuje oskrbi v tej vrhunski zdravstveni ustanovi, a tudi številnim terapijam, ki jih je tam prejel. Najbolj izpostavlja poskusno terapijo z "ljudskim" imenom Regeneron, ki jo že – medicinski povsem neupravičeno – opisuje kot zdravilo za covid-19.

Vojaška bolnišnica Walter Reed v predmestju ameriške prestolnice Washington, kjer so predsednika Donalda Trumpa zdravili zaradi bolezni covid-19. Foto: Reuters

Res je, da je REGN-CoV2, ki ga proizvaja farmacevtska družba Regeneron, ena od prvih specifičnih terapij za bolezen covid-19. Gre za koktajl dveh močnih in komplementarnih laboratorijsko ustvarjenih protiteles, ki virusu hitro preprečijo nadaljnje razmnoževanje v telesu okuženega bolnika.

Poimenoval ga je z zdravilom, a stroka tega še ne upa

Čeprav ga je ameriški predsednik poimenoval zdravilo, je resnica žal še daleč od tega, saj je REGN-CoV2 še vedno globoko v fazi preizkušanj. Poleg tega javnost niti ne ve, v kakšnih odmerkih in kako ga je prejel ter kaj vse je še prejel (ne pozabimo, da je Trump veliki podpornik klorokina, katerega primarni namen je zdravljenje malarije in nekaterih avtoimunskih bolezni), kar dodatno otežuje strokovno vrednotenje učinkov njegove terapije.

Za zdaj je objavljeno le enomestno število primerno presojenih znanstvenih člankov o tem koktajlu, pa še ti se nanašajo samo na predklinične študije na živalih.

Ni (še) dovolj kliničnih preizkusov

Družba Regeneron je komaj v začetku septembra sporočila, da so začeli prve preizkuse na ljudeh in to na razmeroma majhnem vzorcu - na 275 ljudeh. V primerjavi s kontrolnima skupinama, ki sta prejeli zmanjšano dozo oziroma placebo, so ugotovili, da visoka doza REGN-CoV2 statistično pomembno zmanjša ravni virusa v telesih obolelih.

Toda to je, če izvzamemo komunikacijske kanale ameriškega predsednika, za zdaj edina objava o učinkovitosti tega pripravka na ljudeh.

Preizkušali na mlajših v zgodnjih fazi bolezni, ne na hospitaliziranih

Eden od pomislekov glede te klinične študije družbe Regeneron je, da se je ta usmerila na bolnike v zgodnji fazi bolezni covid-19 in ne na resnejše primere, ki so zahtevali bolnišnično zdravljenje. Ravno tako pa je treba upoštevati, da je povprečna starost vključenih v njihovo raziskavo 44 let, kar pomeni, da s tem niso pridobili dovolj podatkov o delovanju na starejših ljudeh, kjer je verjetnost težjega poteka bolezni covid-19 občutno večja.

Ameriška farmacevtska družba Regeneron je že bila uspešna pri ustvarjanju protitelesnih koktajlov za druge bolezni, a koktajl proti bolezni covid-19 ni še dovolj preizkušen, da bi ga uradno odobrili. Foto: Reuters

Še vedno namreč čakamo na rezultate študije univerze Oxford, ki je prejšnji mesec začela s preizkusi, katerih namen je ugotoviti vpliv in učinkovitost REGN-CoV2 na izid bolnišničnega zdravljenja težjih primerov bolezni covid-19.

Treba je izključiti tveganje zaradi stranskih učinkov

Eno od najpomembnejših vprašanj, na katerega klinične raziskave morajo najti odgovor pred sprejemom odločitve o komercializaciji nekega zdravila, je, ali ima to zdravilo poleg pričakovanih in želenih učinkov tudi neželene stranske učinke.

Ravno zaradi skromnega obsega do zdaj opravljenih preizkusov na ljudeh, varnostne ocene še ni mogoče podati. Lahko pa smo optimistični, ker se je podoben pristop s protitelesnimi koktajli že dokazal kot uspešen pri zdravljenju rakavih in avtoimunskih boleznih.

Ravno družba Regeneron je razvila podoben protivirusni koktajl REGN-EB3, ki s svojimi tremi protitelesi na varen način povečuje možnost preživetja po obolelosti z virusom ebole, če ga bolnik prejme kmalu po okužbi.

Ne bo dostopen vsakomur (a ga tudi vsak ne bo potreboval)

Čeprav REGN-CoV2 ni zdravilo za covid-19, bodo pozitivni rezultati zdajšnjih kliničnih preizkusov odprli vrata za njegovo uporabo pri obolelih, kjer je tveganje za smrtni izid bolezni največje – takoj po odkritju okužbe.

Vprašanje pa je, ali bo, zlasti v ZDA, vsak imel enako možnost dostopa do te terapije. Takšen pripravek je že v osnovi zelo drag (merljivo v več deset tisoč evrih!), dodatno pa ga draži dejstvo, da ga je mogoče aplicirati samo intravenozno in v bolnišničnem okolju.

Tolažba ostaja v tem, da marsikdo, pravzaprav večina, takšne terapije sploh ne bo potrebovala, a za zdravnike, ki se bodo v bolnišnicah borili za življenja ljudi z najtežjimi primeri, bo REGN-CoV2 neprecenljivo orodje. Brez jamstev, a vendarle zelo obetavno.