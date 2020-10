Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da sta z ženo, Slovenko Melanio Trump, okužena z novim koronavirusom. Trumpa so nato prepeljali na zdravljenje v vojaško bolnišnico Walter Reed v Washingtonu. Zdravi ga devet zdravnikov, prejema pa kup zdravil, med njimi tudi eksperimentalno.

V petek je imel vročino, nenadno mu je v petek in soboto padla raven kisika v krvi, sicer pa pravi, da se dobro počuti. V nedeljo je celo iz avtomobila pozdravil svoje podpornike, ki so se zbrali pred vojaško bolnišnico.

Remdesivir: najprej za ebolo, zdaj za covid-19, na voljo tudi v Sloveniji

Predsednik ZDA je do zdaj prejel dva odmerka zdravila remdesivir, skupaj pa bo v okviru zdravljenja prejel pet odmerkov. Gre za zdravilo, ki je bilo prvotno razvito za zdravljenje ebole, študije pa so pokazale, da naj bi skrajšalo čas zdravljenja pri bolezni covid-19. Evropska komisija navaja, da je remdesivir zdravilo proti bolezni covid-19 za odrasle in mladostnike od 12. leta starosti s pljučnico, ki potrebujejo dodatni kisik. Pljučnica se pri Trumpu sicer do zdaj ni razvila.

Remdesivir je prvo zdravilo, ki so ga za zdravljenje covid-19 odobrili v ZDA, in tudi prvo zdravilo za zdravljenje covid-19, za katero je bilo izdano dovoljenje na ravni EU.

ZDA so si zagotovile levji delež tega zdravila, ki ga proizvaja podjetje Gilead. Zdravilo je sicer od marca na voljo tudi v Sloveniji.

REGN-COV2 - eksperimentalno zdravilo, koktajl protiteles

Trumpa zdravijo tudi z zdravilom REGN-COV2. Gre za eksperimentalno zdravilo, saj ga regulatorji še niso odobrili. Do zdaj je prejel en osemgramski odmerek tega zdravila, ki vsebuje koktajl protiteles.

Kot so konec septembra sporočili iz podjetja Regeneron, ki proizvaja zdravilo, naj bi zdravilo imelo največji učinek pri bolnikih, ki ob okužbi z novim koronavirusom ne ustvarijo lastnega učinkovitega imunskega odziva. Kot pravijo, bi zdravilo REGN-COV2 tako lahko zagotovilo terapevtski nadomestek naravnega imunskega odziva.

Deksametazon - steroid za podporo terapiji s kisikom

Trump je dobil tudi odmerek steroida deksametazon. Deksametazon lahko pomaga pri zdravljenju bolnikov s covid-19, ki so na podporni terapiji s kisikom ali mehanski ventilaciji. Deksametazon pri takšnem zdravljenju podpira tudi Evropska agencija za zdravila.

Deksametazon je sicer kortikosteroidno zdravilo, ki se že več desetletij uporablja za zdravljenje številnih vnetnih stanj, za zmanjševanje imunskih reakcij, zdravljenje alergij in avtoimunih bolezni.

Uporablja se tudi skupaj z nekaterimi zdravili proti raku ter za preprečevanje slabosti in bruhanja. Sprva je bil obravnavan kot del zdravljenja covid-19 zaradi protivnetnega delovanja, ki igra pomembno vlogo pri napredovanju bolezni pri nekaterih bolnikih s covid-19, navaja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.

Nadomestni kisik

V petek je raven kisika v krvi ameriškega predsednika nenadno padla, zato so mu približno eno uro pomagali z dodatnim kisikom, raven kisika mu je padla tudi v soboto in tudi takrat je dobil dodatni kisik. Zdaj naj bi bila raven kisika v njegovi krvi normalna. Padec kisika je sicer pri bolnikih s covid-19 pogost.

Trumpovi zdravniki so povedali tudi, da ameriški predsednik prejema še cink, vitamin D, melatonin, dnevni odmerek aspirina in famotidin.

Cink

Cink je mineral, ki pomaga telesu v boju proti virusom in bakterijam. Obstajajo študije, ki navajajo, da cink skrajša potek prehlada. Ni pa nobenih dokazov, da pomaga tudi pri skrajševanju poteka bolezni covid-19, navaja CNN.

Vitamin D

Vitamin D ima med drugim pomembno vlogo pri krepitvi imunskega sistema. Tako lahko deluje tudi kot zaščita pred razvojem gripe.

V bolnišnici v Cordobi v Španiji so izvedli pilotno študijo, ki je pokazala, da so bolniki s covid-19, ki so jih zdravili z visokimi odmerki vitamina D, bolezen lažje preboleli. Na podlagi te pilotne študije zdaj izvajajo raziskave v več španskih bolnišnicah, rezultatov pa še ni.

Melatonin

Melatonin je sicer hormon, ki človeku pomaga, da zaspi. Starejši - Trump je star 74 let - imajo že po naravi manj tega hormona. Nekatere študije so dokazovale, da naj bi melatonin pomagal preboleti covid-19 predvsem bolnikom s čezmerno težo in diabetesom.

Aspirin

Predsednik po navedbah zdravnikov dobiva tudi dnevni odmerek aspirina. Aspirin namreč preprečuje strjevanje krvi, ki se lahko pojavi pri nekaterih pacientih s covid-19.

Famotidin

Famotidin je učinkovina, ki zavira izločanje želodčne kisline in se, na primer, uporablja za zdravljenje razjede na dvanajstniku in želodcu ter zdravljenje refluksne bolezni požiralnika in drugih bolezni, povezanih s povečanim izločanjem želodčne kisline. Večjih raziskav, ali famotidin pomaga bolnikom s covid-19, še niso izvedli, CNN pa navaja manjšo študijo, ki naj bi ugotovila, da je famotidin desetim bolnikom s covid-19, ki so se zdravili doma, pomagal pri prebolevanju bolezni.

ZDA so ena od držav, ki jih je covid-19 najbolj prizadel. Do zdaj so tam potrdili več kot 7,6 milijona okužb, umrlo pa je več ko 214 tisoč ljudi.

