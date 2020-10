Milijarderja, ki sta Trumpu dostavila eksperimentalno zdravilo

Konec preteklega tedna je po svetu zaokrožila novica, da sta z novim koronavirusom okužena ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania, okužbo pa so potrdili tudi pri več tesnih sodelavcih predsednika.

Trumpa so v petek sprejeli v vojaško bolnišnico Walter Reed, v ponedeljek pa je bolnišnico zapustil. V času zdravljenja se je s Trumpom ukvarjalo devet zdravnikov, med drugimi pa je dobil zdravilo remdesivir, odmerek steroida deksametozon in pa tudi eksperimentalno zdravilo REGN-COV2. Več o zdravili, ki jih je dobil Trump, si lahko preberete tukaj.

Začetki segajo 32 let nazaj

Za eksperimentalnim zdravilo REGN-COV2 stoji farmacevtsko podjetje Regeneron, ki zaposluje več kot osem tisoč ljudi, njegovi ključni osebi pa sta Leonard Schleifer in George Yancopoulos.

Schleifer je doktoriral iz nevrologije in je bil nekaj časa predavatelj na eni od ameriških univerz, Yancopoulos pa je strokovnjak biomedicine, ki je pred začetkom dela v Regeneronu poučeval bilogijo na eni od univerz.

Podjetje je začelo delovati pred 32 leti, zasluga za strm vzpon pa je bil proces, s katerim so vstavili človeški DNA v miši. S tem postopkom so razvili šest različnih zdravil, med katerimi je najbolj znano eylea, ki pomaga pri težavah z vidom, razvijali pa so tudi zdravila za ebolo in MERS (bližnjevzhodni respiratorni sindrom).

Podobno zdravilo razvija tudi konkurent

Regeneron je z državno pomočjo 500 milijonov dolarjev začel razvijati eksperimentalno zdravilo za covid-19, ki je namenjeno že okuženim osebam, vsebuje pa koktajl protiteles.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so začetni rezultati kliničnega testiranja obetavni. Zdravilo ima sicer močnega konkurenta v podobnem cepivu, ki ga je razvil konkurent Eli Lilly.

Po prvih rezultatih obe zdravili zmanjšata raven virusa v telesu in tako lahko skrajšata zdravljenje v bolnišnici, vendar mora biti uporabljeno na začetku poteka okužbe.

Za zdaj še nobeno zdravilo ni dobilo nujne odobritve s strani Agencije za hrano in zdravila (FDA).

Trump poklical prijatelja

Foto: Reuters Po tem, ko so pri Trumpu potrdili okužbo z novim koronavirusom, so njegovi zdravniki poklicali podjetje. Čeprav zdravilo še nima dovoljenja FDA za uporabo, so Trumpu zagotovili odmerek po načelu solidarnostne uporabe, ki dovoljujejo uporabo zdravila, ki je še na preizkušanju, v primeru, da nobeno drugo zdravilo ni na voljo.

Trump je dobil višje od dveh odmerkov, ki ju trenutno testirajo. V podjetju zdaj seveda pričakujejo še več prošenj za uporabo njihovega zdravila, vendar so sporočili, da je njihova primarna naloga zagotoviti dovolj veliko zalogo za nadaljevanje kliničnih študij.

Trump in Schleifer nista neznanca. Direktor podjetja je član Trumpovega golf kluba, ob tem pa sta se sestajala tudi poslovno. V začetku marca je bil Schleifer na sestanku s Trumpovo operativno skupino za novi koronavirus.

Schleifer ima roko nad poslovnim delom podjetja, medtem ko je Yancopoulos zadolžen za medicinske raziskave, ki so potrebne za razvoj.

Visok skok vrednosti delnice

Razvoj zdravila za covid-19 se je Regeneronu obrestoval tudi s poslovnega vidika. Vrednost delnice se je letos povzpela za 60 odstotkov, samo v ponedeljek pa je po objavi, da je zdravilo prejel Trump, poskočila za skoraj deset odstotkov.

Po oceni ameriške revije Forbes je vrednost Schleiferjega premoženja 2,5 milijarde dolarjev, Yancopoulosovo pa ocenjujejo na 1,4 milijarde dolarjev.