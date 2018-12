Čez noč so postali veliki reveži: se podobna sesutja obetajo tudi v 2019?

Da je bil BitConnect najverjetneje Ponzijeva shema in prevara, je med drugim opozoril tudi eden najvplivnejših posameznikov v svetu kriptovalut, ustanovitelj platforme (in istoimenske kriptovalute) ethereum Vitalik Buterin.

Da je bil BitConnect najverjetneje Ponzijeva shema in prevara, je med drugim opozoril tudi eden najvplivnejših posameznikov v svetu kriptovalut, ustanovitelj platforme (in istoimenske kriptovalute) ethereum Vitalik Buterin. Foto: YouTube

Kaj je bil BitConnect?

Zgodba o BitConnectu se je začela že leta 2016 z izdajo kriptožetona BCC. Z njimi naj bi uporabniki dobili možnost posojanja bitcoinov in prejemanja obresti.

Kriptožeton sicer ni bil nikoli uporabljen za ta namen, saj je BitConnect postal mikavna naložbena priložnost: vlagatelju so zagotavljali enoodstotne dnevne donose na prvoten vložek. Če je pripeljal še prijatelja, je nekaj malega provizije prejemal še od njihovih naložb.

Vlagatelji so svoj denar "posojali" BitConnectu, ki naj bi ga s pomočjo naprednih trgovalnih računalniških programov obračal tako dobro, da jim je res izplačeval redne donose. Težava je bila, da so bili donosi v resnici vložki vlagateljev, ki so v sistem prišli kasneje. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čeprav so se v javnosti kmalu začele pojavljati pripombe, da je tak sistem dolgoročno nevzdržen, saj bi v nekaj letih vsak lahko postal milijonar, so ljudje lani tudi zaradi kriptomrzlice, ki se je začela v zadnjem kvartalu leta 2018, množično drli v BitConnect.

Morda ste kje že opazili promotorja BitConnecta Carlosa Matosa, ki je s svojimi energičnimi nastopi postal prava spletna senzacija:

Posledica tega je bila med drugim tudi rast cene kriptožetona BCC, zaradi česar BitConnect v krogih poznavalcev trga kriptovalut velja za eno najuspešnejših prevar. BCC je na odprtem trgu pred sesutjem BitConnecta namreč kotiral zelo visoko in bil nekaj časa celo ena od dvajsetih najuspešnejših kriptovalut. Na vrhuncu 4. januarja letos je dosegel ceno 380 evrov.

Nato je prišel 17. januar in cena BCC, ki se je sredi meseca gibala pri okrog 220 evrih, je čez noč padla za okrog 90 odstotkov.

Foto: Coinmarketcap.com

Razlog za to je bilo v prvi vrsti nenadno zaprtje BitConnectove spletne strani. Vodstvo BitConnecta je to potezo argumentiralo s pojasnilom, da so siti nenehnega branjenja pred obtožbami, da je BitConnect v resnici Ponzijeva shema, hekerskih napadov in pozivov finančnih regulatorjev, naj pokažejo papirje, ki bi dokazovali, da BitConnect ni prevara.

Vlagateljem so pri BitConnectu obljubili, da jim bodo vrnili vložena sredstva, a se to ni zgodilo. Zatočišče več deset tisoč vlagateljev v BitConnect na spletnem forumu Reddit, ki je bilo medtem že izbrisano, je v dneh po 17. januarju preplavila panika. "Ne morem verjeti, izgubil sem vse," je bil takrat eden najpogostejših komentarjev.

Ostali so jim sicer še kupi kriptožetonov BCC, a je bila to bolj slaba tolažba, saj je BCC vrednost izgubljal dobesedno iz minute v minuto, za nameček pa jih je prenehalo sprejemati vse več borz s kriptovalutami. Danes kriptožetona BCC ni mogoče prodati nikjer več.

Poberi denar in izgini: recept, ki so se ga v letu 2018 lotevali tudi Slovenci

BitConnect je bil tako imenovani exit scam, prevara, pri kateri izdajatelj kriptožetona z velikimi obljubami pobere denar vlagateljev, nato pa se jim preneha oglašati ali preprosto izgine.

Eno bolj odmevnih tovrstnih prevar si je letos privoščil litovski projekt Prodeum. Potem, ko so pod pretvezo zbiranja kapitala s prodajo kriptožetonov za razvoj platforme za zanesljivejše indeksiranje cen izdelkov na trgovinskih policah, je za njimi izginila vsaka sled, na spletni strani pa so pustili samo eno besedico:

Več o tem primeru in česa ne smete storiti ob sodelovanju v ponudbi kriptožetonov (ICO):

Maja letos se je izkazalo tudi, da so takšno goljufijo izvedli Slovenci, ki so izdali kriptovaluto estatium za plačevanje najema nepremičnin. Vsi so bili predhodno že vpleteni v sumljive kriptovalute ali denarne mreže, pred opustitvijo estatiuma pa so se preselili v tujino:

Najbolj so bili v letu 2018 najverjetneje sicer opeharjeni vlagatelji v Vietnamu, ki so kar 575 milijonov evrov v kriptovalutah vložili v kriptožetona Ifan in Pincoin, na koncu pa se je izkazalo, da so osebe v ozadju obeh projektov potiho poniknile neznano kam.

Kaj nas čaka v letu 2019? Bo padel eden največjih?

Onecoin so na javnih dogodkih, ki so bili namenjeni promociji kriptovalute, pogosto ne le primerjali z bitcoinom, temveč ga oklicali za "ubijalca bitcoina". Foto: YouTube

Mnogi pari oči bodo zagotovo uprti v kriptovaluto onecoin, ki je v zadnjih letih močno omrežila tudi slovenske vlagatelje, pa čeprav se z vseh strani pojavljajo opozorila, da gre v resnici za piramidno shemo z ničvredno kriptovaluto. Onecoin namreč ne kotira na odprtem trgu, temveč mu cena narašča interno. Padla ni še nikoli.



Na odprti trg bi kriptovaluta po prvotnih napovedih ustanoviteljice onecoina Ruje Ignatove (na fotografiji zgoraj), ki je leta 2017 izginila, morala priti oktobra 2018, a se to ni zgodilo. Ruja Ignatova se je leta 2016 tudi zlagala, da so že našli borzo s kriptovalutami Xcoinx, ki bo omogočila trgovanje z onecoini, a se je izkazalo, da so jo ustvarili kar sami, bila pa je nedelujoča.



Okvirni termin prihoda na odprti trg je bil nato neuradno prestavljen na januar 2019, trenutno pa ni čisto jasno, kaj natanko se bo v prihajajočem letu zgodilo z onecoinom oziroma kaj naj bi se zgodilo januarja 2020, ko bo projekt "zaživel pri polni kapaciteti".



Vodstvo podjetja v ozadju se na vedno bolj zaskrbljena vprašanja vlagateljev namreč odziva čedalje bolj poredko, vsakršno kritiko na račun onecoina pa pripiše delovanju zunanjih sovražnikov, ki ga želijo uničiti.

O prevarah s kriptovalutami v letu 2018 bi lahko napisali cel roman: