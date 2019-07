Najstnik v enem dnevu zaslužil dovolj denarja za vse življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kyle Giersdorf je čez noč postal superzvezdnik nove generacije in idol marsikaterega mladeniča, ki sanja o tem, da bi denar nekoč služil s profesionalnim igranjem videoiger.

Šestnajstletni Američan Kyle Giersdorf je v nedeljo postal najbolje plačani zmagovalec katerega koli od turnirjev v videoigrah do zdaj. Domov je namreč odnesel rekordnih 2,7 milijona evrov, kar je več kot Novak Đoković na nedavnem Wimbledonu . Turnir v izjemno priljubljeni videoigri Fortnite, ki je imel do zdaj največji nagradni sklad v zgodovini e-športa, je sicer ustvaril osem novih milijonarjev.

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v videoigri Fortnite, ki jo po vsem svetu igra že skoraj četrt milijarde ljudi, je sodelovalo kar 40 milijonov igralcev, samo 150 pa se jih je po koncu izločilnih bojev uvrstilo v veliki finale. Tega je razvijalec igre Fortnite, podjetje Epic Games, pretekli konec tedna organiziral v športni areni Arthur Ashe v New Yorku.

Arthur Ashe je največji teniški štadion na svetu, tam vsako leto poteka tudi turnir US Open. Foto: Reuters

Svetovno prvenstvo v igri Fortnite, v kateri se do sto igralcev s padali spusti na osamljen otok, kjer iščejo orožje in opremo, na koncu pa lahko živ ostane samo eden oziroma ena ekipa, je bil e-športni turnir z največjim nagradnim skladom do zdaj. Podjetje Epic Games je med najboljše igralce razdelilo kar 27 milijonov evrov oziroma 30 milijonov dolarjev.

Največ denarja, kar deset odstotkov celotnega nagradnega sklada oziroma 2,7 milijona evrov, je prejel 16-letni Američan Kyle Giersdorf, ki v igri Fortnite tekmuje z vzdevkom Bugha. V nedeljo je namreč postal zmagovalec osrednjega dogodka, posamičnega turnirja, in s tem do naslednjega velikega tekmovanja uradno tudi najboljši igralec Fortnite na svetu:

Kot je razvidno iz seznama končnih rezultatov, je Bugha oziroma Kyle Giersdorf v finalu dominiral in si z veliko razliko v točkah dobesedno podredil tekmece. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Finalna tekma svetovnega prvenstva v igri Fortnite, ki jo je prepričljivo dobil Bugha:

Enak znesek kot Giersdorf sta domov odnesla tudi zmagovalca turnirja dvojic, a si ga bosta morala razdeliti. Vsak bo dobil 1,5 milijona ameriških dolarjev oziroma 1,34 milijona evrov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Eden od njiju, Britanec Jaden Ashman (v igri ima vzdevek Wolfiez), je star samo 15 let. Za BBC je povedal, da je nagrada predvsem dokaz, da se je njegova mama motila, ko mu je govorila, da je Fortnite samo velika izguba časa.

Šestnajstletnik je z eno zmago postal eden od največjih zaslužkarjev vseh časov

Kyle Giersdorf oziroma Bugha se je po zmagi na svetovnem prvenstvu v igri Fortnite zavihtel na deseto mesto najbolj uspešnih tekmovalcev v videoigrah vseh časov, kar zadeva denarne nagrade.

Njegov skupni izkupiček je po udeležbah na trinajstih tekmovanjih približno 2,72 milijona evrov, od tega pa je kar 2,7 milijona evrov dobil samo v nedeljo. Najvišja nagrada, ki jo je dobil na katerem od turnirjev pred svetovnim prvenstvom v Fortnite, je znašala zgolj pet tisoč ameriških dolarjev oziroma 4.500 evrov.

16-letnik, ki slovi po zadržanosti in umirjenosti, je skromen ostal tudi po zmagi. Za medije je povedal, da si bo z nagrado najverjetneje kupil novo računalniško mizo in podstavek za zmagovalni pokal, preostanek denarja pa bo shranil. Foto: Reuters

Največji zaslužkar v svetu e-športa do zdaj, Nemec Kuro Salehi Takhasomi oziroma KuroKy, je z zmagami na turnirjih sicer do zdaj zaslužil okrog 3,8 milijona evrov.

Giersdorf je z vidika učinkovitosti sicer precej uspešnejši od deset let starejšega KuroKyja, saj je le dober milijon evrov manj zaslužil po udeležbi na samo 13 turnirjih, medtem ko je Nemec do zdaj nastopil že na 99 tekmovanjih.

Giersdorfova bajna nagrada je pokazatelj, kako se je do danes že razvilo področje e-športa. Na fotografiji je Nemec Jonathan Wendel, bolj je znan po vzdevku Fatal1ty, ki velja za prvega pravega mednarodnega zvezdnika na sceni organiziranega tekmovanja v videoigrah. Wendel, ki je svojo profesionalno kariero začel leta 1999, je bil največji zaslužkar e-športa vse do konca leta 2013. Njegov končni izkupiček? 411 tisoč evrov oziroma skoraj sedemkrat manj od nagrade, ki jo je Giersdorf dobil za eno zmago. Foto: Wikimedia Commons

Kdo pa je najuspešnejši Slovenec?



Sodeč po podatkih na spletni strani esportsearnings.com, je največji zaslužkar med slovenskimi profesionalnimi igralci, ki sodelujejo v mednarodnih tekmovanjih v videoigrah, dvajsetletni Mihael Mehle, specialist za videoigro League of Legends.



Mehle, v skupnosti igralcev ga poznajo po vzdevku Mikyx, je na 14 turnirjih do zdaj prejel za okrog 108 tisoč evrov denarnih nagrad.

