Zakaj ne maram tega vprašanja? Pa tako radi in pogosto ga zastavijo.

Mimoidočim, ki me vprašajo, kako dolgo je treba polniti avtomobil, ne znam natančno odgovoriti. “Na poti nikoli ne polnim do konca, največkrat le kakih 15 ali 20 minut,” jim navadno odgovorim.

Mimoidočim, ki me vprašajo, kako dolgo je treba polniti avtomobil, ne znam natančno odgovoriti. “Na poti nikoli ne polnim do konca, največkrat le kakih 15 ali 20 minut,” jim navadno odgovorim. Foto: Gregor Pavšič

Na vprašanje, kako dolgo se v praksi polni električni avtomobil, ni preprostega odgovora. Na poti avtomobil polnim od 15 do 20 minut. Ko sem se z električnim avtomobilom peljal v Provanso in nazaj, je bila na 3.500-kilometrski poti baterija le dvakrat povsem polna. Tudi podatki ene izmed najbolj razvejanih mrež javnih polnilnic v Sloveniji so zelo zgovorni. Le 134 voznikov je na skupno več kot 28 tisoč polnjenjih baterijo napolnilo stoodstotno.

Polnilnice ob avtocesti uporabljajo enosmerni tok, so močnejše in zato tudi dražje od klasičnih z izmeničnim tokom. Foto: Gregor Pavšič Z najrazličnejšimi električnimi avtomobili letno v povprečju prevozim vsaj okoli 15 tisoč kilometrov. Na parkiriščih, pred polnilnicami ali pa kar ob naključnih postankih pristopi veliko zvedavih mimoidočih. Že ko se sprehajajo okoli avtomobila, vidim, da jih nekaj zanima. Nato le pristopijo in povedo, da imajo eno vprašanje. Povsem jasno mi je, kaj bodo vprašali. Tudi jaz, če bi bil na njihovem mestu, bi postavil isto vprašanje:

"Oprostite, kako dolgo pa se polni tak električni avtomobil?"

In vsakomur odgovorim, da na to, sicer načeloma osnovno in preprosto vprašanje, ni lahkega odgovora.

Preprostega odgovora enostavno ni …

Ko točimo gorivo v klasični avtomobil, razlik ni. Vsaka bencinska črpalka ima načeloma sisteme, ki gorivo v avtomobil natočijo približno enako hitro in tudi cene litra goriva se drastično ne razlikujejo. Pri vozilih na elektriko pa je spremenljivk veliko. Domača elektrika je mnogo cenejša od tiste na javnih polnilnicah, še posebej na tistih najmočnejših. Tudi polnilnice delimo na dva tipa: z izmeničnim (AC) in enosmernim (DC) tokom.

Na polnilnici AC je mogoče baterijo avtomobila polniti z močjo do največ 22 kilovatov (kar lahko le redka vozila, kot renault so zoe, električni renault twingo, starejše tesle), polnilnice DC pa so močnejše. Ob slovenskih cestah je polnilnic veliko, se pa med seboj razlikujejo po tipu in moči. Kdor si lasti električni avtomobil, navadno mesečno uporabi različno kombinacijo vseh razpoložljivih polnilnic. Avtomobil večinoma polni doma, nekaj pa tudi na poti. To vpliva na čas polnjenja in tudi na končno ceno pogonske energije.

Tudi sredi Francije je mogoče koristiti domačo hišno polnilnico (wallbox 11 kW), a ker gostoljubja nisem želel izkoriščati, baterije nisem polnil do sto odstotkov. Foto: Gregor Pavšič

Na več kot tri tisoč kilometrov dolgi poti sem baterijo enyaqa poleti do 100% napolnil le dvakrat. Foto: Gregor Pavšič

Ko me nekdo vpraša, kako dolgo se polni moj električni avtomobil, mu zato odgovorim, da odgovora dejansko ne vem − baterije osebno nikoli ne polnim do konca, in tudi če bi jo, je za preprost odgovor spet preveč dejavnikov, ki jih je treba upoštevati.

Ko sem bil letos poleti z električno škodo enyaq na več kot tri tisoč kilometrskem "roadtripu" med Slovenijo, prelazi slovitega Tour de France in francosko Provanso, sem baterijo le dvakrat napolnil povsem do konca. Prvič ob obisku Gardalanda, ko se je avtomobil vmes pač polnil, in drugič pred odhodom iz Nice proti Ljubljani na polnilnici Škodinega prodajno-servisnega centra. To polnjenje je potekalo ponoči in zato mi ni vzelo dragocenega časa.

Ionity nudi najmočnejše polnilnice, a zelo redki avtomobili to moč lahko izkoristijo. Foto: Gregor Pavšič

Preostala polnjenja so bila kljub dolgi poti krajša. Bolje je bilo izkoristiti tudi siceršnje postanke za krajša polnjenja, kot pa se pozneje namensko ustaviti za več časa. Moč polnjenja se nad 80-odstotno ravnjo napolnjenosti vse bolj zmanjšuje in to povečuje potrebni čas.

Zato tistemu, ki me na cesti vpraša, kako dolgo polnim avtomobil, povem, da na poti v povprečju polnim 15 ali 20 minut. Skoraj nikoli ne več kot pol ure. Z večino avtomobilov, ker imajo preslabo moč polnjenja, se na javnih polnilnicah AC − ko so to kratkotrajni postanki, na primer v trgovskih centrih − sploh ne trudim. Lastnik avtomobila z izkušnjami zna oceniti, kdaj je polnjenje smiselno. Zato bo velika večina teh, ker je električni avtomobil, seveda, še vedno domena tistih, ki imajo domačo vtičnico, baterijo večinoma napolnila (ne nujno, da v celoti) doma.

Ena izmed javnih "hitrih" polnilnic mreže Elevat, kjer prek analitike uporabnikov razkrivajo, kako malo jih baterijo polni čez 80 ali čez 90 odstotkov. Foto: Gregor Pavšič

Daljša so polnjenja na tipu polnilnic AC v mestih, kjer pa je uporaba načeloma omejena na tri ure. V tem času se v primeru tesle model 3 v baterijo "natoči" dobrih 30 kilovatnih ur energije. To zadošča za slabih 200 kilometrov dosega. Foto: Gregor Pavšič

Zanimivi so tudi podatki dobro razvejane mreže električnih polnilnic Elevat, kjer imajo sicer podatke o uporabi za svoje "hitre" polnilnice DC.

V zadnjem dobrem letu so imeli na njih 28.373 uspešnih polnjenj, prek katerih so v baterije poslali 364,7 megavata električne energije.

Povprečni uporabnik se je na polnilnico pripeljal z baterijo, ki je bila 43,8-odstotno napolnjena, in se odpeljal z baterijo, ki je bila 77,1-odstotno napolnjena. V povprečju je torej baterijo med polnjenjem napolnil za tretjino njene neto kapacitete. Količina elektrike je v povprečju na polnjenje znašala 12,85 kilovatne ure.

Baterijo svojega avtomobila je do 80-odstotno napolnilo 60 odstotkov uporabnikov. Več kot 90 odstotkov je baterijo napolnilo le 45- odstotno, več kot 95-odstotno pa še 31 odstotkov uporabnikov. Prek 98-odstotno je baterijo napolnilo dobrih deset odstotkov, povsem do konca pa je baterijo avtomobila skupno napolnilo le še 139 voznikov oziroma 0,49 odstotka vseh uporabnikov.

Kaj podatki povedo?

To je nazoren primer, kako v praksi, in to na dovolj velikem vzorcu uporabnikov, pada število polnjenj glede na delež elektrike v bateriji. Na podatke sicer vpliva dejstvo, da imajo nekatere polnilnice progresivni cenik za elektriko (dražja je takrat, ko je baterija že napolnjena prek 80 ali 90 odstotkov), pri polnilnicah AC − sploh tam, kjer je primernejše daljše polnjenje − je odstotek polnih ali stoodstotnih polnjenj precej višji.

Toda na poti, takrat ko polnjenje postane sestavni del časovne komponente določene poti, so ti postanki mnogo krajši in bolj učinkoviti.