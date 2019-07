To je sporočilo dame, ki premika meje avtomobilskega posla v Evropi

Lindo Jackson smo ujeli na praznovanju stoletnice znamke, kjer je sproščeno kramljala s povabljenci in drugimi obiskovalci. Britanka je, poleg Mary Barra, ena od najvplivnejših žensk v avtomobilski industriji, ravno zato drugače gleda na svet avtov, ki od svojih začetkov velja za pretežno moški svet. Citroën se po njenih besedah vrača h koreninam, kjer imata najpomembnejši vpliv dizajn in udobje, hkrati pa še vedno stavi na družinsko uporabnost.

Linda Jackson je ena od najbolj vplivnih žensk v avtoindustriji. Foto: Grega Prebil

Dizajn in udobje, dva najpomembnejša aduta znamke

Linda Jackson, šefinja Citroëna, verjame, da se mora avtomobilska industrija spremeniti, a on tem ohraniti svoje poglavitne prednosti svobode in individualizacije. Razvija se tudi Citroën, ki se mora bolj spominjati preteklosti, a hkrati z veliki koraki stopati v prihodnost. Zato se je naše prvo vprašanje nanašalo na prihodnost znamke. V preteklih letih so Francozi izgubili svoj kompas in znamka je padla v povprečje. Z njenim prihodom se je Citroën naglo spreminjal. Poudarek so namenili dizajnu in povečanemu udobju.

''Zelo rada bi še naprej poudarjala videz naših avtov. Ne želim, da bi naši modeli pošiljali preveč sporočil oziroma imeli preveč stvari. Še naprej bomo delali to, kar delamo zdaj, seveda z evolucijo videza. Še naprej bom stremela k temu, da bodo našli modeli imeli nekaj oblikovne drznosti in povečanega udobja. Ko pogledam v prihodnost, vidim naše avtomobile takoj prepoznavne ravno zaradi videza. Vsak bo takoj prepoznal, da gre za Citroën. Seveda bomo postopoma nadaljevali evolucijo zunanje podobe, vendar ne prehitro. Hkrati bomo stremeli k skladnosti med vsemi modeli. Tega v preteklosti nismo imeli. Področje udobja bi rada še nadgradila. Ko govorimo o udobju, vsi pomislijo na vzmetenje in sedeže, toda k udobju pripomorejo tudi prostor za odlaganje, povezljivost, veliki zasloni in številni drugi dejavniki preostalih potnikov. Vsi govorijo samo o vozniku, a pomembni so tudi potniki.''

Športni terenci prevzemajo svet, kako do uspeha z družinskimi modeli?

V zadnjih letih spremljajo hiter vzpon prodaje športnih terencev vseh oblik in velikosti ter hiter upad priljubljenosti družinskih klasik. Citroën je želel biti z modelom C5 aircross drugačen. To jim je tudi uspelo. Foto: Gašper Pirman Številni proizvajalci ukinjajo modele, ki se prodajajo slabo. Toda Citroën še vedno velja za znamko, kjer glavno vlogo igrajo družinska vozila. Berlingo, C4 space tourer, C4 grand spacetourer, spacetourer in deloma tudi C4 cactus so jedro prodaje. Kakšne adute ima znamka, da bo ohranila svoj družinski značaj, hkrati pa bo še vedno uspešna v svetu športnih terencev?

''Če vzamemo C5 aircross. Z njim smo prišli na trg zelo pozno, zato smo morali pri razvoju pod enim okriljem združiti dva svetova. Gre za SUV z robustnostjo in visokim položajem sedenja, znotraj pa smo uporabili modularnost družinskega avtomobila. Edini imamo v tem razredu avto z individualnimi in nastavljivimi zadnjimi sedeži. Zato mislim, da je Citroën lahko drugačen od drugih, hkrati še vedno nagovarja družine, ker so velik del tega. Naši modeli SUV bodo zato imeli modularnost družinskih avtov in tako moramo razmišljati naprej. Naši kupci potrebujejo prostor, udobje in uporabnost, tudi če je to zapakirano v obliko športnega terenca. Tega ne bodo spremenili. Toda tudi kupci se bodo naveličali športnih terencev. Imamo kupce, ki so se naveličali teh avtov, ker so izgubili vso modularnost v avtomobilu.''

Linda Jackson že vrsto let deluje v avtomobilski industriji, 60-letna Angležinja ji je posvetila skoraj vse življenje. Njena pot se je začela pri britanski znamki MG Rover, od leta 2005 pa deluje v Citroënu. Potem ko je vrsto let skrbela za britansko vejo Citroëna, jo je leta 2015 na vrh znamke postavil Carlos Tavares, izvršni predsednik skupine PSA. Jacksonova je ena od maloštevilnih žensk na tako visokem položaju v avtoindustriji, poleg nje sta na čelo posameznega avtoproizvajalca prišli le še predsednica družbe General Motors Mary Barra in Annette Winkler z vrha nemškega Smarta.

Vzpon ali padec športnih terencev?

Segmenta majhnih in srednjevelikih športnih terencev bosta kmalu postala največja razreda avtov v Evropi. Njunemu vzponu ni videti konca, zato se po svoj kos pogače podaja tudi Citroën. Poleg C3 aircrossa so predstavili tudi model C5 aircross. Terenske nastavke v obliki karoserijskih dodatkov so dobili tudi drugi modeli. ''Veliko vprašanje je, ali bo priljubljenost modelov SUV še naprej rasla. Mislim, da se bodo morali prilagoditi. Strinjam se, da bodo ljudje prišli do točke, ko bodo želeli nekaj drugačnega. Gledamo v prihodnost in poskušamo predvideti, kako se bo trg spreminjal. Ljudje se jih bodo naveličali, toda radi sedijo visoko. To moramo upoštevati, a po drugi strani paziti na izpuste in elektrifikacijo.''

Citroën ne bo plačal kazni Evropski uniji!

Vse bližje je datum, ko bodo v Evropi začela veljati nova pravila o izpustih CO2. Proizvajalci se pripravljajo in na trg pošiljajo električna in elektrificirana vozila. Citroën bo sledil tem smernicam in do leta 2025 imel pri vsakem modelu na voljo tudi elektrificirano različico. Toda pravila vstopijo v veljavo prihodnje leto, bo Citroën moral plačati kazen zaradi previsokih izpustov in ali bodo to kazen morali nositi kupci?

''Rečem lahko le, da imamo svoje cilje, do katerih moramo priti. Kot skupina ne bomo plačali kazni! Zavračamo plačilo kazni zaradi dveh razlogov. Prvič, ne bomo je plačali, ker zanjo ni razloga, in drugič, kako si lahko verodostojen svetovni avtomobilski proizvajalec, ki ne dosega svojih ciljev. Natančno spremljamo delež električnih avtomobilov in nadziramo delež dizlov ter bencinarjev. Natančno spremljamo vse, da bomo dosegli cilje. Tudi zato se bodo v prihodnosti SUV morali spremeniti, ker veliko proizvajalcev teh ciljev ne bo zmoglo dosegati.''

Pogovor smo nadaljevali o dizelskem pogonu. Kako kupce prepričati, da je dizel čistejši in ima manjše izpuste CO2? ''Bodimo pošteni. Pogovor o dizlih se ni razvil pri strankah. Spodbujajo ga vlade. Pogosto ta pogovor nima podlage, saj so najnovejši dizli celo čistejši kot bencinski motorji. Ravno zato moramo gledati na delež prodanih dizlov, spodbujati prodajo elektrificiranih vozil in hkrati zadostiti potrebam strank. Delež dizelskih motorjev pri nas je visok, kar 35 odstotkov. Ali bo v prihodnjih letih upadel, iskreno povedano, ne vem. Nisem prepričana, kaj se bo zgodilo."

Elektrifikacija trka na vrata

Bogata zapuščina znamke je pomembna, toda Citroen za zdaj ne bo vstopil v svet športnih avtomobilov. Linda Jackson ima prednostne naloge pri izpopolnitvi modelne palete. Foto: Gašper Pirman ''Citroën bo prihodnje leto predstavil priključni hibrid C5 aircross. Ob koncu prihodnjega leta bomo predstavili povsem nov avtomobil v razredu C, ki bo imel tudi električno različico. Šlo bo za zamenjavo za C4. Vsak nov ali prenovljen model od prihodnjega leta bo imel ob bencinskih in dizelskih motorjih tudi električno različico. Do leta 2025 bo imel vsak naš model v ponudbi tudi električno različico. Kupec bo tako imel izbiro.''

Pri Citroënu so pozabili na svojo bogato zapuščino športnih avtomobilov. Kar nekaj smo jih lahko videli razstavljenih tudi ob praznovanju stoletnice znamke. Lahko v prihodnosti pričakujemo kakšnega električnega športnika, ki bo obudil te spomine na športno preteklost?

''Nisem pozabila na športne avtomobile. Postavila sem prioritete. Ko sem prevzela znamko, sem se morala odločiti, kaj bom naredila. Dobivala sem veliko vprašanj, kdaj bom naredila športni C3, a zame je bilo bolj pomembno, da smo sklenili vso paleto avtov. Mislim, da smo v reliju, ker je to odlično orodje za trženje. S tem povečujem ozaveščenost znamke. Naložba se povrne. Izdelati športni avto je lep dodatek v ponudbi, toda to ni prednostno, saj moram zgraditi znamko. Če na primero naredimo športno različico C3, ali bo naložba povrnjena? Tudi dirkalniki se bodo sčasoma posodobili v hibridne. Spremeniti se morajo, zato se mora spremeniti tudi svet športnih avtomobilov.''