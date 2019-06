Razstava starodobnikov: ljubezen do citroënov je kot virus #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarna vozila pripovedujejo zgodbo o francoskem načinu življenja in drznosti Andreja Citroëna, ki je takoj po prvi svetovni vojni z izdelovanja orožja presedlal na izdelovanje naprednih avtomobilov. V počastitev visokemu jubileju so 30 ljudskih ikon razstavili v središču Ljubljane, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

S prodajo merili tudi na prve voznice

Prvi Citroënov model je na ulice Pariza zapeljal junija 1919. Najstarejši lepotec na omenjeni razstavi v prestolnici je 95-letni citroën C3, ki še danes diši po starih časih. "Če poduhamo, se zdi, kot da si v starem francoskem gradu," pravi predsednik Citroën kluba Slovenije Aleš Kranjčan.

Ljubezen do citroënov je kot virus, nihče od zbirateljev pa nima doma samo enega. Foto: Planet TV

Posebnost tega avtomobila je, da so s prodajo merili predvsem na žensko populacije. "Torej na voznice, ki so bile v 20. letih prejšnjega stoletja zelo redke, ampak Andre Citroën je imel res inovativne ideje, ne samo v tehniki, tudi v marketingu," razlaga Kranjčan.

Razstava je neke vrste sprehod skozi zgodovino. Avtomobili z dušo so ves čas kradli poglede mimoidočih. "Nekatere od teh avtov v ZDA nismo še nikoli videli. Tako drugačni so, njihove linije so drugačne," pripoveduje ameriška turistka Janine Weber.

Ljubezen do Citroëna je kot virus

Med razstavljenimi modeli izstopa tudi 59-letni spaček, najstarejši pri nas, ki se je danes prvič zapeljal po avtocesti. Anton Ciglar ga je iz zarjavele pločevine v petih letih spremenil v zavidanja vredno vozilo. "V bistvu je tudi pomembno, da sem se sam pripeljal s Ptuja in da ni šel na avtovleko," razlaga Ciglar in dodaja, da poraba znaša približno pet litrov.

Ne moremo pa niti mimo diane, amija in kultnega pujsa, sploh prvega dostavnega vozila z ravnim dnom, ki ga je Vinko Nebec spremenil v bivalno vozilo. Po motorju lahko brskaš kar iz kabine, ima pa tudi svojevrstno klimo.

"Ta klima ni za dolge poti, ker si lahko hitro prehladimo zobe oziroma celotno čeljust," pojasnjuje Nebec. A to ni pomembno. Ljubezen do citroënov je kot virus, nihče od zbirateljev pa nima doma samo enega, so še poročali na Planetu.