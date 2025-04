Uspeh za Srbijo: sredi Kragujevca bodo izdelovali tudi citroena C3

Citroen je do zdaj novi model C3 tako v bencinski kot električni različici e-C3 izdeloval v slovaški Trnavi (podobno kot novi C3 aircross), zdaj pa bodo ti avtomobili prihajali tudi iz srbskega Kragujevca. Tam bodo prav tako lahko izdelovali obe različici avtomobila. V Kragujevcu prav tako izdelujejo novo fiat grande pando.

Po dogovoru med Stellantisom in srbskim ministrstvom za gospodarstvo so tovarno v Kragujevcu med leti 2022 in 2024 povsem posodobili. Tako so jo prilagodili proizvodnji Stellantisove platforme smart car, s tem pa lahko sprejme tudi njihove električne avtomobile.

Citroen je od začetka lansiranja nove generacije C3 prejel za ta avtomobil 130 tisoč naročil, od tega 30 odstotkov za električno različico.