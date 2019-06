Jubilejni citroën C3 - bi si zaslužil boljši motor? #foto

Testni C3 iz Citroënove omejene serije origins je posvečen častitljivi stoti obletnici izdelave avtomobilov te znamke. Skupaj z modeli C3 aircross, C4 cactus in C4 spacetourer bo C3 z napisom origins since 1919 v prodaji vse leto v poklon zgodovini svoje znamke.

Citroëni imajo zdaj luči razvrščene v dveh nivojih, zgornji "ledici" in Citroënovi strešici sta povezani z letvama. Foto: Gašper Pirman

Ocena



Citroën je upravičeno ponosen na svoja vozila, ki so bila v stotih letih vedno nekaj posebnega. Z modelom traction iz leta Foto: Gašper Pirman



Citroën je za C3 origins izbral samo 61-kilovatni motor, čeprav bi lahko ponudil serijskih 20 kilovatov več, s čimer bi bolj udarno zaznamoval stoto obletnico izdelovanja avtomobilov. Praznično odeti C3 s svojo atraktivno pojavo sicer opravičuje namen, motor, ki prav nič ne prekipeva od živahnosti, pač ne.



S kratkim razmerjem pete prestave, v kateri se motor pri 130 kilometrih na uro vrti s 3.900 vrtljaji, je ta C3 primeren predvsem za vožnjo izven avtocest. Priporočamo ga lahko začetnikom za bolj umirjeno nabiranje prvih kilometrov pa tudi avtošolam, v katerih učenci večino časa med praktično vožnjo preživijo na mestnih in primestnih cestnih površinah.



Motor: bencinski 61 kW



Poraba na testu: 6,6 l/100 km



Cena vozila: 14.040 EUR

Je to crossover?

C3 sicer spada med kombilimuzine, čeprav je povsem "krosoverskega" videza. Višino sprednjega dela potencirajo luči celo v treh 16-palčna kolesa v različici origins sicer spadajo k stopnji opreme shine. Obroči so jekleni, čeprav so videti kot iz litine. Foto: Gašper Pirman vrstah, če štejemo tudi meglenke. Črno-beli kontrasti, naj bodo v slogu originsa ali po cactusu, ga naredijo privlačnega, okrog in okrog obdanega s črno plastiko in z zrakom napolnjenimi bočnimi površinami. 16-palčna kolesa so sicer jeklena, vendar odlično posnemajo litino.

Značilne Citroënove obrobe okoli airboompov se pojavljajo okrog meglenk in celo na vtisnjeni črni površini ostrešja. Ista oblikovalska roka je takšne pravokotnike z zaobljenimi oglišči namestila še v notranjosti okoli zračnikov, na prečkah volana, kljukah in oblogah vrat.

Galerija: Citroën C3 1.2 origins

Notranjost v slogu origins

Na testu 4x190 C3 pade, bi pa zmogel 4x180. Sedeži so odlično oblazinjeni, kakor za citroëne zadnje čase velja. Črno-sivi in z belimi pasovi okrašeni nosijo napise origins. Preprosta armaturna plošča je zgoraj ravna, prek padajočega dela je raztegnjena edina mehka površina, obrobljena z enako bronasto rjavo barvo kot okoli zunanjih elementov.

Na črnih oblogah vrat izstopajo beli predali, izvirna ročaja spredaj sta usnjena, kakršna bi lahko nosila kovčke. Namesto serijske samodejne klime smo večinoma odpirali okna, vsa štiri na "one touch", zadnji stekli žal s približno tretjino površine gledata iz vrat. Na konzoli najdemo še vtiča USB in 12 V ter tri utore za pijačo.

Kaj nas je zmotilo?



Glede uporabe klimatske naprave smo tekmovali s C3, kdo je bolj trmast. Slednji je vztrajal z nenehnim vključevanjem klime po vsakem zagonu motorja, mi pa smo se v vročini želeli hladiti pri odprtih oknih brez klime.

Dolžina pod štirimi metri določa manjši prtljažnik

300-litrski prtljažnik ni velika odlika tega vozila. Pod ne prav trdo ploščo je velika vdolbina s priborom za popravilo pnevmatik. Tam smo zraven plastike zlahka namestili vso obvezno opremo, prostora pa je ostalo vsaj za še eno. Ravno dno? Ne, tega pa ne, sicer pa se volumen s položenimi naslonjali poveča do 922 litrov.

C3 je podobno kot različici aircross čedno in vpadljivo oblikovan avtomobil, eden od tistih, ki že celo stoletje presenečajo s Citroënovimi izvirnimi posebnostmi. Foto: Gašper Pirman

Pod dnom prtljažnika je velika vdolbina za rezervno kolo oziroma pribor za popravilo pnevmatik. Položena naslonjala ustvarijo 922-litrsko prostornino s stopničasto površino. 452-kilogramska nosilnost je za malčka kar precejšnja. Foto: Gašper Pirman

Voznikov prostor

V citroëne C3 vgrajujejo 1,2-litrske trivaljne motorje treh različnih moči, omejeno serijo origins pa poganja 61-kilovatni motor. Foto: Gašper Pirman Lep usnjen modno rahlo prisekan volan in z usnjem obdani prestavna ročica ter ročna zavora tvorijo klasični trojček osnovne avtomobilske opreme. Prenos je s tremi zavrtljaji prav na meji neposrednosti. Pregledni stikali na prečkah sta namenjeni telefoniranju in radiu, stikala tempomata so levo za obročem.

Sedeži so potovalno udobni, sprednja dva dovolj oprijemljiva, pravzaprav še preveč glede na zmogljivosti podvozja in pogona. Tudi merilnike s štirimi osnovnimi podatki in manjšim zaslonom za potovalni računalnik prištevamo k prej omenjeni klasiki. Stikala niso številna, saj se večina funkcij opravlja prek zaslona na dotik.

Med ovinki

Testni C3 ni kralj ovinkov, upira se z nagibanjem oziroma kar s prečnim pozibavanjem, kadar gre prehitro. Pri naglem pospeševanju in hitrem prestavljanju lahko tudi vzdolžno pokima. To je vozilo za umirjene voznike, ki želijo varno in udobno premagovati razdalje med dvema točkama. Serijska oprema pomaga pri speljevanju v klanec, vožnji vzvratno, sistem prepoznava znake in predlaga počitek.

Všeč nam je opozorilnik (zvočni in svetlobni) za nenamerno menjavo pasov, ki po zagonu motorja ohranja zadnjo izbrano možnost in ne vsiljuje svojega samodejnega vklopa kot pri številnih vozilih. Tempomat mora voznik vključevati po vsakem zagonu motorja, deluje od 40 na uro naprej, nastavitve pa so preproste po en ali pet kilometrov na uro.

Stikala na armaturni plošči so v manjšini: pet pod zaslonom, štiri manj opazna pod merilniki in tri levo poleg volana. Preostala so na volanu, največ pa jih skriva osrednji zaslon. Foto: Gašper Pirman

Notranjost vozila C3 ni za dolgine, vsaj za štiri ne. Sedežne obloge z oznakami origins so udobno oblazinjene, kot smo pri citroënih navajeni. Foto: Gašper Pirman

Varčevalna prestavna razmerja

V nižjih treh prestavah se puščica indikatorja prikaže približno pri 2.100 vrtljajih, v četrti pa čaka do 2.500. Nato dovoli zmanjševanje hitrosti v peti vse do 1.500 vrtljajev, to je 53 na uro (50 po garminu), ne da bi se prikazala zahteva za prestavljanje navzdol. Tako se C3 lahko pripelje z avtoceste v mesto in nadaljuje vožnjo kar v peti prestavi.

Po drugi strani pa daljši razmerji tretje in četrte prestave zmanjšujeta odzivnost motorja. Kadar je potreba po naglem pospeševanju, se kazalec merilnika kar predolgo približuje oznaki rdečega polja pri 5.500 vrtljajih.

Poraba 5,9 po WLTP in 6,6 po Avtomoto

150-kilometrsko relacijo izven avtocest smo odpeljali dinamično z nekajkratnimi prehitevanji, vendar po predpisih. V naseljih smo vozili z merilnikom na 53, izven pa na 93 in dosegli porabo 5,2. Zanimivo, da tudi na avtocesti merilnik laže za 3 in pri tem pri 130 kilometrih na uro na kratkem ravnem odseku porabi sedem litrov. Ker gre tedaj kar za 3.900 vrtljajev, lahko trdimo, da bi bila poraba v šesti prestavi nižja.

Med vožnjo po ljubljanskih ulicah je 1,2-litrski trivaljnik povprečno porabil 7 litrov, po točenjih goriva med celotnim testom pa 6,6. Glede na metodo WLTP, ki je temu C3 prisodila porabo 5,9, je naša poraba pričakovana. Hkrati lahko trdimo, da je ta avto najbolj primeren za umirjene družinske izlete na podeželskih cestah, saj visoki in glasni vrtljaji petstopenjskega menjalnika na avtocestah zahtevajo večjo porabo goriva.

Foto: Gašper Pirman