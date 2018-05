Štirje "fotri" s 30-letnim kombijem do Mongolije #video

Štirje očetje iz Horjula in Vrhnike verjamejo, da visoke kazni in represija dolgoročno niso dobra rešitev za povečanje varnosti na slovenskih cestah. Verjamejo, da imata veliko večji učinek izobraževanje in ozaveščanje, zato so se tega aktivno lotili tudi sami. S 30 let starim avtom se bodo odpravili na okoli 15 tisoč kilometrov dolgo pot do Mongolije in zbirali sredstva za dober namen.

Uroš Basta, David in Tilen Tehovnik ter Rok Dolinar so že dolgo dobri prijatelji. Zdaj, ko imajo vsak po dva otroka, eden od njih tri, si delijo tudi zaskrbljenost glede varnosti v prometu. Da bi tudi sami aktivno pripomogli k varni prihodnosti svojih otrok, so si zadali posebno nalogo. Čeprav število smrtnih žrtev v zadnjih dveh letih upada, se število teh prav v njihovi starostni skupini od 18 do 34 let še vedno povečuje in predstavlja kar 44 odstotkov, torej skoraj polovico vseh žrtev slovenskih cest.

Na poti bodo 43 dni

Kupili so 30 let star Subarujev kombi, ga obnovili, se z delodajalci in svojimi boljšimi polovicami dogovorili za 43 dni dopusta ter natančno začrtali okoli 15.000 kilometrov dolgo pot do Mongolije. Na tako dolgo pot želijo, ker povprečen Slovenec v enem letu prevozi okoli 13.000 kilometrov. Radi bi dokazali, da se da takšno razdaljo prevoziti tudi "po pamet'" in je tudi takšna pot lahko zelo zabavna.

"Iskali smo cilj, ki bi bil oddaljen okoli 13.000 kilometrov. Po Evropi bi morali delati kroge, v Afriki se bojimo surikat, če bi šli po severu, bi bili več ali manj le v Rusiji in nekako se nam je zdela centralna Azija edina in najboljša možnost. Sicer nas glede držav, ki jih bomo obiskali, nič ne skrbi, morda edino to, ali bomo povsod pravočasni zaradi viz. Res je tudi, da ne poznamo poti in zato ne vemo, koliko časa bomo porabili na določenih delih. Če bi se vozili okoli 8 ur na dan, bi na cilj prišli v 35 dneh namesto v 43," a nekaj rezerve morajo imeti, pove Tilen in doda, da se lahko zgodijo nepredvidljive stvari."Včasih na kakšnem delu odnese cesto in tri dneve ne moreš mimo," pravi Tilen.

Slovence čaka avanturistična vožnja proti osrednji Aziji. Foto: Društvo SLOWenc

Ko so razmišljali, kaj bodo imeli oblečeno, se jim je zdela zgolj majica z logotipom premalo. Za ta namen so si športne majice potiskali v obliki narodne noše, saj želijo na poti promovirati tudi Slovenijo. Foto: Društvo SLOWenc

Potovali bodo brez navigacije

Na svoji poti bodo šli tudi čez prelaz, visok 4655 metrov, zato morajo načrtovati pot tudi tako, da bodo višinsko razliko premagovali na pravi način. Šli bodo iz Slovenije čez Hrvaško, Srbijo, Bolgarijo, Turčijo, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan, Kazahstan, ter čez Rusijo v Mongolijo. Na poti ne bodo uporabljali navigacije, temveč dober stari zemljevid.

Obiskali bodo Alamut v Iranu, "Gate to hell" oz. vrata pekla v Turkmenistanu, spoznavali pot Aleksandra Velikega, svileno cesto Marka Pola, šli po poti, po kateri je hodil tudi Džingiskan in spoznavali tako kulturo kot kulinariko vsake države.

Foto: Društvo SLOWenc

Ideja je v njihovih mislih rasla že kakšno leto in pol, tokrat pa so se dokončno odločili in 7. julija bodo štartali na pot. Ustanovili so društvo SLOWenc in odprli račun za donacije.

Želijo, da bi se ljudem vtisnila v misli ideja o vožnji "po pamet'", zato je to tudi njihovo geslo in takšno imajo tudi avtomobilsko tablico.

K sodelovanju so povabili Zavod Vozim, ki se jim zdi za to priložnost idealen partner.

"Ne le, da je njihova vizija zares dobra, to, da svojo zgodbo mladim pripoveduje nekdo, ki je zaradi lastne napake tudi sam pristal na invalidskem vozičku, se nam zdi zares dobro. S to potjo želimo zbrati sredstva prav zanje," pravi Tilen Tehovnik. Prepričani so, da je edina pot do sprememb prav izobraževanje in ozaveščanje in po njihovem mnenju Zavod Vozim to dela zares dobro.

Projekt podpirata tudi Policija in Javna agencija RS za varnost prometa (AVP).

Pot bo zanje predstavljala strošek okoli 25.000 evrov, vsaj še enkrat toliko pa želijo zbrati sponzorskih sredstev in predvsem donacij. Želijo si, da bi bil ta znesek čim višji in bi ob prihodu domov lahko Zavodu Vozim predali čim višji ček. Za donacije imajo odprt tekoči račun, vsi mobilni operaterji pa so jim odprli tudi številko 1919, na katero bo vsak lahko s sporočilom POPAMET5 prispeval pet evrov.

Star avto zato, da bi ga čim lažje popravili

Primeren avto so našli v Srbiji. Starega hočejo zato, ker menijo, da gre pri takem lahko manj stvari narobe in bodo morebitne težave zaradi manj elektronike tudi lažje rešili. Ob prihodu v Slovenijo je bil avto v takem stanju, da ni opravil tehničnega pregleda. V njegovo obnovo bodo vložili okoli pet tisočakov svojih prihrankov in upali, da bo temeljita priprava pripomogla k zanesljivosti na dolgi poti.

Glede na pogumno odločitev nas je zanimalo, ali imajo tudi sicer v svoji sredini koga, ki obvlada popravila avtomobilov. "Imamo univerzitetnega električarja, informatika, gradbenika in strojnega inženirja, ki pa sicer nima veliko pojma o avtomobilih. Za mehanika je v avtu zmanjkalo prostora," se pošali in nasmeji Tilen.

Subaru Sumo je sicer znan tudi pod imeni Libero, Sambar, Domingo, kot Subaru E serije in še nekaj drugih. Ima pogon na vsa štiri kolesa, dolg je približno tri metre in pol, ter širok okoli metra in pol. Foto: Društvo SLOWenc

"Avantura se začne, ko ne gre vse po načrtih"

Naše mnenje je, da se avantura zares začne šele takrat, ko ne gre vse po načrtih," pove Tilen. "Ko se nekaj zgodi, se avantura začne, če pa v naprej veš, kaj vse te čaka, pot ni tako zabavna," še doda. Predstavlja si,d a bo njihova pot izgledala nekako kot kombinacija oddaj Čez planke, Odklop, Top Gear in oddaj kuharskega mojstra Jamieja Oliverja.

Druženje ob tabornem ognju in večerja izpod peke

Ves čas bodo skušali kampirati. Spali bodo v šotorih in visečih mrežah, razen v Uzbekistanu so pravila takšna, da morajo vsak tretji dan prespati v nekem turističnem objektu.

Kuhali bodo sami in ob večerih ob tabornem ognju pekli v podpeki. Ker so vsi štirje veliki gurmani, je med njihovimi cilji tudi da, da bi sprobali čim več lokalnih jedi. Izziv pri prehrani vidi Tilen le v tem, da z bratom ne prenašata laktoze, mlečni izdelki pa so v več državah, ki jih bodo obiskali, nepogrešljivi.

Vlog z zabavnimi vsebinami bodo objavili vsak drugi dan

Projekta so se lotili zelo resno. Njihovi promocijski videi so narejeni tako dobro, da bi jih zlahka zavrteli namesto drugih oglasov na televiziji. Kot pravijo, so našli dobro ekipo, ki jim je bila pripravljena po njihovi ideji narediti video po zelo nizki ceni. Aktivirali so tudi marketinško agencijo in upajo, da bi se lahko čim več pojavljali po medijih, da bi ljudem v misli zasadili izraz "po pamet".

Vsak drugi dan bodo s poti objavili vlog, za katerega bodo atraktivne kadre snemali tudi z dronom. Aktivni bodo na družbenih omrežjih sproti bodo objavljali, kaj se jim bo dogajalo in ljudi na različne načine vabili k sodelovanju, razpravi, deljenju svojih izkušenj. Vsebine bi radi pripravili tako, da bodo zabavne in zanimive. Ciljajo na publiko, staro od 18 do 34 let, torej skupino, ki predstavlja 44 odstotkov vseh smrtnih žrtev na slovenskih cestah.

Domov lahko pridejo še bolj povezani, ali pa ravno obratno

43 dni v neznanih razmerah je preizkušnja tudi za medsebojne odnose. Glede na to, da se štirje prijatelji, stari od 34 do 44 let, poznajo že več kot deset let, se veliko družijo tudi sicer in se zelo dobro razumejo, na tem področju ne pričakujejo zapletov. "Je pa res, da je marsikaj drugače, ko si lačen, žejen in utrujen, po možnosti v stresnih okoliščinah. Dogovorili smo se, da karkoli bo že prišlo, da bomo zadeve reševali sproti," pove Tilen, ki sicer največji izziv vidi v tem, da bodo toliko časa preživeli v avtu.

Avto pride nazaj z vlakom, oni z letalom

S poti se nameravajo vrniti 18. avgusta, ko bodo ob 20.55 na Brnik prileteli iz Moskve. Avto bodo oddali na vlak do Evrope in ga kasneje prevzeli. Kot pravijo, pa se takrat njihov projekt še ne bo zaključil. Donacije bodo zbirali še do konca leta. Organizirati nameravajo potopisna predavanja, ozaveščanje na šolah in če bodo le imeli to možnost, bi želeli iz vsega video materiala sestaviti celovečerec oziroma od ure do ure in pol dolg film, ki bi ga lahko kasneje predvajali na različnih lokacijah in zbirali prispevke.