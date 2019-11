Verjamete statistiki? Ženske so boljše voznice od moških.

Zavod Vozim je skupaj s partnerji predstavil ozadje kampanje Ženske so boljše voznice kot moški, ki je v prejšnjih dneh razburjala Slovenijo. V ozadju zgodbe so utemeljili svoje besede s statističnimi podatki, v katerih je razvidno, da so v letošnjem letu za vse smrtne žrtve zaradi vožnje pod vplivom alkohola odgovorni moški.

Čeprav statistični podatki, ki so jih predstavili pri Zavodu Vozim in javni agenciji za varnost prometa, kažejo, da za volan pod vplivom alkohola bistveno raje sedejo moški kot ženske, je treba v prvi vrsti poudariti ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola. Ne glede na spol je treba takšna dejanja obsoditi, še preden kdo sede za volan. Le tako lahko izničimo prometne nesreče, ki jih povzročijo pijani vozniki.

Ekstremi pri obeh spolih

Kot je poved Pri Zavodu Vozim so z izjavo, da so ženske boljše voznice kot moški, precej razburili slovensko javnost. Še posebej so bili aktivni komentatorji na družbenih omrežjih. Foto: Gašper Pirman ala Vesna Marinko, vršilka dolžnosti direktorice javne agencije za varnost prometa, moški pogosteje sedejo za volan pod vplivom alkohola. V letošnjem letu so policisti precej pogosteje kaznovali moške voznike (91 odstotkov) pod vplivom alkohola.

Čeprav statistično prednjačijo moški, so policisti za volanom ujeli tudi pijane ženske. Med njimi je rekorderka med povzročitelji prometnih nesreč imela 1,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (več kot tri promile v krvi).

"V Sloveniji še vedno veljajo stereotipi o tem, kako vozijo ženske in kako moški. Iz statističnih podatkov izhaja, da so v zadnjem petletnem obdobju kar tri od štirih prometnih nesreč povzročili moški, ženske pa vsako četrto prometno nesrečo. Pri glavnih dejavnikih tveganja za nastanek prometne nesreče s smrtnim izidom so razlike med spoloma še večje. Letos so vse prometne nesreče pod vplivom alkohola, ki so se končale s smrtnim izidom, povzročili moški, tudi v zadnjem petletnem obdobju so moški povzročili vsako deveto od desetih prometnih nesreč s smrtnim izidom," je še povedala Vesna Marinko.

Kolikšen je delež moških voznikov?

Pri Zavodu Vozim so z izjavo, da so ženske boljše voznice kot moški, precej razburili slovensko javnost. Še posebej so bili aktivni komentatorji na družbenih omrežjih. Dejstvo je, da je nemogoče določiti, kdo je boljši voznik in kdo vozi varneje, tudi zaradi drugih statističnih podatkov, ki jih tokrat niso upoštevali. Statistika piše svoje zgodbe, ki so pri vožnji pod vplivom alkohola predvsem tragične. Navsezadnje navedena statistika ne upošteva podatka, koliko več moških voznikov je na cesti in koliko bolj verjetna je zato lahko njihova nesreča.

Svojo zgodbo je delila tudi Vesna Novak, ena od predstavnic Zavoda Vozim in udeleženka v prometni nesreči, ki jo je zakrivil pijan voznik.



"Moja pot z zabave je pred 20 leti trajala več kot pol leta, saj sem bila kot sopotnica udeležena v prometni nesreči in utrpela poškodbo hrbtenjače. Moja prava rehabilitacija po prometni nesreči se je ob prihodu domov pravzaprav šele začela. Veliko energije in vztrajnosti je bilo potrebne za spopadanje z novo življenjsko situacijo, in če bi vso to energijo vložila v nove stvari, kot je na primer šport, bi bila danes vrhunska športnica. Najtežje pa sem sprejela ravno dejstvo, da je bila moja odločitev, da se peljem z vinjenim voznikom. Zato je še kako pomembno, da se vsi zavedamo, da čisto vsak posameznik nosi svoj del odgovornosti v prometu - kot voznik ali kot sopotnik. Heroj je torej tisti, ki nikoli ne vozi pod vplivom alkohola in tudi opominja ter opozarja druge, da je takšno početje skrajno neodgovorno," je razkrila svojo zgodbo.

Foto: Zavod vozim